Menšík po boku Alcaraze či Zvereva. Český teenager je v nominaci na Laver Cup

Vítěz letošního turnaje v Miami si zahraje Laver Cup jako druhý Čech po současném daviscupovém kapitánovi Tomáši Berdychovi, jenž byl součástí evropského výběru v úvodním ročníku 2017.
Menšík nyní v týmu Evropy doplnil světovou dvojku Španěla Carlose Alcaraze, Němce Alexandera Zvereva (3.), Dána Holgera Runeho (11.) a Caspera Ruuda z Norska (12.). Spolu s ním si zajistil nominaci také Ital Flavio Cobolli (26.).
„O Laver Cupu už jsem toho hodně slyšel. Je to velmi intenzivní a speciální akce. Reprezentovat Evropu s hráči, jako jsou Carlos a Sasha, je pro mě splněný sen. Je mi ctí, že mohu být součástí týmu,“ řekl Menšík.
Výběr světa by měli hájit především Američané Taylor Fritz (4.), Ben Shelton (6.), Tommy Paul (14.) a Frances Tiafoe (17.). V sestavě kapitána Andreho Agassiho jsou také Argentinec Francisco Cerúndolo (19.) a Brazilec Joao Fonseca (44.).
Loňský ročník Laver Cupu vyhrál v Berlíně tým Evropy, který zvítězil 13:11. V součtu se všemi ročníky zatím vede 5:2 na zápasy. „Vyhrát Laver Cup je vždy výzva a letos to nebude jinak. Náš tým je talentovaný, zkušený a hladový obhájit Laver Cup proti velmi silnému výběru světa. Jsme připravení,“ uvedl Noah, který nahradil na pozici kapitána týmu Evropy Björna Borga