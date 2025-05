V kariéře zatím vyhrál jedinou ze šesti! Dosud poslední, a velmi bolavou porážku utrpěl ve čtvrtek ve druhém kole Roland Garros.

Proti až dvoustému hráči světa Henriquemu Rochovi z Portugalska, který v Paříži začínal v kvalifikaci a před ní padl v devíti z deseti utkání, vedl 6:2, 6:1 a 3:2 s brejkem.

Pak se ale sesypal a následující tři sady prohrál 4:6, 3:6 a 3:6.

„Zpětně bych neudělal nic jinak. Podal jsem jeden z nejlepších výkonů, jaké jsem za poslední dobu na antuce předvedl,“ hodnotil utkání v překvapivě pozitivním duchu.

„Hrál jsem fakt fantasticky a v prvních dvou setech se to odrazilo i do výsledku. Ale soupeř se od třetího setu neskutečně rozjel. Co předvedl za tenis, co mu popadalo do kurtu a jak to skvěle sehrál, za to klobouk dolů.“

Odmítl, že by ho po brejku ve třetí sadě postihla ztráta koncentrace či že by outsidera podcenil. Ani fyzicky prý neodpadl, cítil se fit. Jen zopakoval, že protivník se zlepšil. To sice ano, ale zároveň se Menšík zhoršil. V prvních dvou dějstvích udělal dohromady 16 nevynucených chyb, kdežto ve zbylých třech celkem 37.

A tak opět nezvládl loterii pátého setu.

Po těsném výsledku 2:3 se loučil s pěti ze šesti grandslamů, které dosud v dospělé kariéře odehrál.

Na US Open 2023 utržil debakl od Taylora Fritze a pak to začalo.

Australian Open 2024 – porážka s Hubertem Hurkaczem 2:3.

Wimbledon 2024 – nevyužil vedení 2:0 s Alexandrem Bublikem.

US Open 2024 – kanár v páté sadě od Nuna Borgese.

Australian Open 2025 – další promarněný náskok dvou setů proti Alejandru Davidovichovi.

A také Roland Garros 2025 – ani v Paříži mu první dvě vyhrané sady nezajistily postup dál.

„Ale není třeba z toho dělat nějaké závěry, jestli je to moje prokletí,“ reaguje. „Spíš to beru pozitivně. Letos jsem kromě dvou zápasů všechny ostatní prohrál ve třech, nebo pěti setech. To je lepší než dostat na prdel 0:3.“

Jeho vyjádření se tedy neshoduje s realitou čísel, která je zatím velmi bolestná, nicméně jestli má někdo předpoklady takovou statistiku otočit, je to právě Menšík.

Borec, který se už v devatenácti sápe do elitní patnáctky světového žebříčku. Před dvěma měsíci ve finále Masters v Miami zaskočil Novaka Djokoviče ve dvou tiebreacích, tam tedy naopak vypjaté momenty zvládl. A to proti němu stál dost možná nejlepší tenista historie.

Proto si místo bědování nad grandslamovými neúspěchy může dovolit optimismus: „I z předchozích prohraných pětiseťáků jsem si vzal ponaučení. Pořád jsem mladý, mám se co učit a zlepšuju se turnaj od turnaje. A udělám maximum, abych tuhle bilanci převrátil na druhou stranu.“

V Paříži se navíc poprvé na grandslamu dostal do role nasazeného, a tak se musí rychle přeorientovat ze situace, kdy většinu utkání hrál bez tlaku a mohl jen překvapit, na realitu, že se od něj vítězství čekají.

„Sice jsem byl devatenáctý nasazený, ale že bych se cítil jako favorit, to vůbec. Dnešní tenis je totiž strašně vyrovnaný. I když jsem prohrál, oproti prvnímu kolu jsem předvedl o dost lepší výkon.“

Celkově je tedy s antukovou částí sezony spokojený. „Byla fantastická. Na svém méně oblíbeném povrchu jsem předvedl skvělé výsledky a výkony. Hodnotím to velice pozitivně, i Roland Garros.“

Teď už vyhlíží trávu, na které hrál loni vůbec poprvé. Těší se, že bude moct více uplatnit dělové podání a prudké údery.

Jistě pro něj bude výhodou, že pár nejbližších turnajů odehraje na dva vítězné sety.

A ve Wimbledonu?

Musí si dát ještě větší pozor, že skóre 2:0 ještě výhru neznamená.