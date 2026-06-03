Stejně jako Lendl tenkrát v Americe se i on letos na Roland Garros potýkal s vedrem. Po vydřeném vítězství nad Argentincem Navonem se svalil na dvorec, ochromen svalovými křečemi.
Na čtvrté kolo proti Rubljovovi a úterní zápas proti Brazilci Fonsecovi ho pořadatelé poslali do milosrdnějších podmínek večerního programu. Po bedlivě vyhlíženém střetu talentů Menšíka a Fonsecy už bylo jasné, že mládenec z Prostějova ikonu dokonce překonal.
Do grandslamového semifinále se Lendl poprvé probojoval na Roland Garros 1981, kdy mu bylo 21 let a tři měsíce. Menšík to tedy zvládl o půl roku dříve.
Český dravec ještě předtím reportérům ve francouzské metropoli řekl: „Je skvělé, že se můžu zapsat do historie. Jsem hrdý na to, že můžu jít touto cestou a že moje jméno zaznívá v takové společnosti.“
Vydrž aspoň set
K Lendlově skvostné kariéře Menšík zatím může jen obdivně vzhlížet, svými činy ovšem legendárního krajana připomíná.
Lendl jako teenager rovněž dělal báječné pokroky. Výrazně zesílil, čímž se zbavil přezdívky „Nítěnka“, kterou mu přišili kvůli extrémně hubené postavě. Poctivě pracoval na kondici a s pomocí polského kouče Fibaka hledal způsoby, jak se zlepšit v technice a taktice.
Na US Open 1980 letěl s plánem využít nátlakovou hru od základní čáry, klidně i v delších výměnách. Její účinnost si ověřil na předchozím turnaji v Torontu, kde mu ve finále vzdal božský Švéd Borg.
Na betonových jevištích ve čtvrti Queens si nejprve zasedl na americké sourozence Mayotteovy.
V prvním kole vyřídil mladšího Tima a ve druhém staršího Chrise.
Ještě rázněji poté vyprovodil z pavouka Francouze Tulasneho a v osmifinále na něj číhal domácí Solomon. Troufalý cizinec se světovou sedmičkou i díky nové strategii zatočil 6:1, 6:0, 6:0.
„Udělal jsem všechno správně. Velmi dobře jsem se soustředil. Hrál jsem výborně a k ničemu soupeře nepustil,“ řekl na tiskovce.
Až později se svěřil: „Už za stavu 3:1 jsem nemohl. Protahoval jsem přestávky a chodil se mezi míči utřít, abych si trochu odpočinul. Říkal jsem si: Vydrž tenhle game, pak ještě jeden, aspoň první set.“
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Ukazovala se Lendlova zarputilost a výdrž, ač teprve zvolna dospíval ve vládce ATP Tour, jímž se stal ve druhé půlce osmdesátých let.
„Naštěstí jsem vedl. Když má člověk náskok, únavu to zmírňuje. Když saháte na dno sil, kde to hrozně bolí, pomáhá vám, když neztrácíte chuť,“ stojí v knize, kterou napsali novináři Janoušek a Vitouš. „Nemohl jsem popadnout dech, ale když jsem se díval na rivala, vypadal stejně. Opakoval jsem si: Musíš! Třeba se složí dřív než ty.“
Solomon pak přiznal, že se v šíleném pařáku sotva držel na nohou. Lendl ukázal silnější vůli.
Chce to vylepšit lob
Za odměnu směl vyzvat raubíře McEnroea. Reportér agentury AP líčil, jak obhájce titulu před rekordním počtem 18 606 diváků předváděl své typické řádění.
Prohraboval si vlasy, mlátil raketou, hádal se s rozhodčím, brebentil si sám pro sebe a poštěkával na fanoušky v prvních řadách.
Po ztracené první sadě otočil na 4:6, 6:3, 6:2 a 3:1, načež Lendl zabral na returnu a přesnými prohozy soka vykolejil. Náhlá zápletka uhranula obecenstvo v aréně i u televizních obrazovek. Lendl vedl 5:4, ale závěr lépe zvládl McEnroe, jenž posléze získal trofej po epochální finálové řeži s Borgem.
Navzdory vyřazení sklidil Lendl slušnou dávku chvály. V šatně ho utěšoval někdejší šampion Budge: „Nic si z toho nedělej. Líbí se mi, jak hraješ. A brzo mu porážku vrátíš.“
Lendl u videa probíral partii s Fibakem. Zjistil, že musí natrénovat a víc používat lob. Poučil se, na podzim zásadně přispěl k československému triumfu v Davis Cupu, celkem posbíral osm grandslamových titulů.
Též Menšík má parádně našlápnuto. Kéž by se v součtu úspěchů Lendlovi aspoň přiblížil.