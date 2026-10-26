Úsměvná historka se odehrála loni během Laver Cupu a nedávno ji do světa skrze sociální sítě vypustil Němec Zverev, vítěz dvou letošních grandslamů.
Český talent o nepříjemném zážitku vyprávěl pro iDNES Premium v rámci exhibice Red Bull BassLine ve Vídni, kde od pondělí startuje na turnaji kategorie ATP 500. S odstupem času se příhodě směje, ale tehdy by se nejraději vypařil.
„S golfem jsem v té době teprve začínal. Měl jsem handicap asi třicet, kdežto Carlos, Sascha i Casper kolem pěti šesti.“
Je v uvozovkách takový rošťák, že můžeme dělat různé blbosti a bavit se úplně o čemkoliv. Je fajn, že se známe blíž.