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Můj nejtrapnější zážitek. Menšík líčí, jak propadl na golfu s Alcarazem a Zverevem

Stanislav Kučera
  12:00

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Jakub Menšík podává na tenisové exhibici Red Bull BassLine. | foto: Red Bull

Od našeho zpravodaje v Rakousku - Potkají se Jakub Menšík, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev a Casper Ruud na golfovém hřišti v San Franciscu. Míří na ně spousta kamer a objektivů, opodál hrají filmové hvězdy... Zní to jako začátek vtipu a také to veselá anekdota je. Jen bohužel pro českého tenistu s pobavením na jeho úkor, protože s holí mu to vůbec nešlo.

Úsměvná historka se odehrála loni během Laver Cupu a nedávno ji do světa skrze sociální sítě vypustil Němec Zverev, vítěz dvou letošních grandslamů.

Český talent o nepříjemném zážitku vyprávěl pro iDNES Premium v rámci exhibice Red Bull BassLine ve Vídni, kde od pondělí startuje na turnaji kategorie ATP 500. S odstupem času se příhodě směje, ale tehdy by se nejraději vypařil.

„S golfem jsem v té době teprve začínal. Měl jsem handicap asi třicet, kdežto Carlos, Sascha i Casper kolem pěti šesti.“

Je v uvozovkách takový rošťák, že můžeme dělat různé blbosti a bavit se úplně o čemkoliv. Je fajn, že se známe blíž.

Menšík o Alcarazovi

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