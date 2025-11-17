„Měli jsme speciální motivační přípravu. Kubovi jsem říkal: Nezatěžuj se tím, že je to velké finále. Novak ti předává štafetu a ty jdeš na zkoušku. Je to jako když kung-fu mistr předává žezlo studentovi. Pokud jsi připravený na výbornou, nemysli na vítězství, nemysli na to, že stojíš proti Novakovi, kterého zbožňuješ. Jednoduše měj radost z toho, že ti učitel dává šanci zkoušku dokončit. Vítězství pak přijde samo,“ vrací se k památné bitvě Dragan Vujovič, Menšíkův mentální kouč.
Rodilý Srb žije v Praze už třicet let. Dříve pracoval také pro fotbalovou Spartu, s aktuální českou tenisovou dvojkou spolupracuje sedm roků.
Když prohraje, nebere to na sebe. Nezastavuje se. Neustále se ptá, na čem pracovat, co zlepšit. Tak se chová pravý šampion