Policejní eskortu jsem si užil, vtipkoval Menšík. Díky ní mu zvonil budík „až“ v 5:30

Markéta Plšková
  14:20
Od naší zpravodajky v Itálii - Moc dobře věděl, že ve čtvrtek půjde na kurt jako první, a tak tomu musel přizpůsobit ranní program. „Kdybych hrál v deset ráno na turnaji ITF nebo Futures, vstanu hodinu předem. Ale tohle je Davis Cup.“ Tenista Jakub Menšík tak před čtvrtfinále proti Španělsku vstával už v půl šesté, ale únavu na kurtu nepociťoval. A i díky dvaceti esům porazil Pabla Carreňu za hodinu a 39 minut 7:5 a 6:4.
Jakub Menšík slaví výhru ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Jakub Menšík slaví výhru ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku. | foto: Reuters

Jakub Menšík slaví výhru ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.
Jakub Menšík si podává ruku s kapitánem Tomášem Berdychem ve čtvrtfinále Davis...
Jakub Menšík se hecuje ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych hecuje své svěřence ve čtvrtfinále Davis...
17 fotografií

Po proměněném mečbolu se dvacetiletý Čech mohutně zaradoval, společně s kapitánem Tomášem Berdychem a dalšími členy týmu slavil zisk úvodního bodu. A za úspěch mu tleskaly i početné hloučky českých fanoušků.

„Na to, že se hrálo v deset ráno, přišlo hodně lidí,“ potěšilo Menšíka. „Atmosféra byla neskutečná, ta vždycky pomůže, abych se vyburcoval k těm nejlepším výkonům.“

Davis Cup ONLINE: Čtvrtfinále rozhoduje čtyřhra, Macháč a Menšík začali špatně

Vstup do zápasu se mu více než povedl, hned v prvním gamu vytáhl na o 14 let staršího Carreňu čtyři esa. V průběhu celého duelu jich přidal dalších 16, kdežto hůře podávající soupeř se musel spokojit s jediným.

„Na tomto rychlém povrchu je servis dobrá zbraň,“ uvědomoval si mladý Čech. „Bylo fajn, že se mi dneska povedlo držet podání ve vysoké kvalitě po dobu celého utkání. Servis byl úder, o který jsem se opřel.“

Španěl si vytvořil jen dvě brejkové šance, využít dokázal pouze jednu. Zato Menšík ze sedmi příležitostí skóroval třikrát. „Na returnu jsem si díky servisu mohl více dovolit. Přišly nějaké šance, dost jsem jich využil a díky tomu jsem byl schopný ho brejknout.“

Jakub Menšík hraje bekhend ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.
Jakub Menšík ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku

Ranní vstávání ho negativně neovlivnilo. „Mám radši odpolední zápasy, ale ta energie a emoce v Davis Cupu... To je pak úplně jedno, jestli hraju v deset ráno, nebo v deset večer,“ líčil. „Neměl jsem zas tak velký problém.“

A jak tedy vypadalo jeho předzápasové ráno?

„Člověk si řekne, že desátá není zase tak brzy. Ale v profesionálním sportu začíná zápas už čtyři pět hodin předtím, než se nastoupí na kurt.“

Budíček tedy českému mladíkovi zazvonil v půl šesté ráno. „Normálně spím alespoň do sedmi,“ prozradil.

Poté, co se pořádně probral a nasnídal, už ho čekala klasická rozehřívačka. Tedy: „Cesta do haly, fyzio, rozehrávka, znovu jídlo, rozcvička. Když si to člověk nasčítá, tak to čtyři hodiny zabere. Kvůli tomu jsme to pojali takhle.“

Čeští tenisté ve složení (zleva) kapitán Tomáš Berdych, Jiří Lehečka, Jakub...

Už v úterý měl Berdych maličko strach, za jak dlouho se před zápasem společně se svěřenci do haly dostane. Ulice Boloni jsou úzké a rozkopané, aut je nemálo a přesun něco zabere. „Třeba v pondělí jsme jeli hodinu,“ povzdechl si český kapitán.

Naštěstí pro jeho tým na čtvrtek zajistili organizátoři policejní eskortu, díky které byli Menšík a spol. v hale už za 14 minut. „Myslím, že policajti museli být nadšení, že nemuseli někde dávat pokuty, ale zajezdili si po městě,“ vtipkoval nejmladší člen Berdychovy party.

„Bylo to fajn, umožnili nám dát si budíček o půl hodiny později. Policejní eskortu jsem si užil, cítil jsem se důležitě. Je to dobrý pocit.“

Kurty ušlapané hvězdami a rozjeté tanky. Před půl stoletím v Boloni vládl i Čech

Důležitě si mohl připadat i později na kurtu, kde vybojoval první bod. „Trochu se mi ulevilo, tak jsem si zařval. Emoce musí být, když je kolem taková atmosféra a bordel. Bylo fajn, že přišlo hodně fanoušků, hlavně těch českých. Patří jim velký dík.“

Taky si diváci s českými vlajkami na tribuně pěkně od plic zakřičeli. Mezi gamy se halou občas rozezněly české písničky, fanoušci tak zpívali hity od skupin Chinaski nebo Jelen.

„Vím, že jsme posílali seznam písniček, ale při zápase jsem to vůbec nevnímal,“ přiznal Menšík „Ale je to super i pro ty české fanoušky, že si mohli zabroukat.“

Následně však museli sledovat, jak Jiří Lehečka prohrává svůj zápas, a potom fandit i při nevyzpytatelné čtyřhře.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Granollers, Martínez vs. Macháč, MenšíkTenis - Čtvrtfinále - 20. 11. 2025:Granollers, Martínez vs. Macháč, Menšík //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 2.32
  • -
  • 1.61
Samson vs. Sorribesová TormováTenis - - 20. 11. 2025:Samson vs. Sorribesová Tormová //www.idnes.cz/sport
20. 11. 17:00
  • 1.62
  • -
  • 2.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Loni hvězda Válečníků, teď Davidson pomůže Slunetě. Nakopne nás, věří Hrubý

Děčínský křídelník Isaac Davidson nastupuje k zápasu.

Třaskavý transfer mezi úhlavními rivaly v basketbalové lize. Ústecká Sluneta reaguje na herní i výsledkovou krizi příchodem Novozélanďana Isaaca Davidsona, jenž v minulé sezoně táhl děčínské...

20. listopadu 2025  14:29

Davis Cup ONLINE: Čtvrtfinále rozhoduje čtyřhra, Macháč a Menšík začali špatně

Sledujeme online
Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Čeští tenisté hrají ve čtvrtfinále Davis Cupu se Španělskem 1:1, postupujícího tak určí až závěrečná čtyřhra. V ní Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem soupeří s Marcelem Granollersem a Pedrem Martínezem,...

20. listopadu 2025  14:24

Za Priskeho vstup do kabiny zaplatí rozhodčí Beneš tisícovou pokutu

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš.

Sudí Jan Beneš dostal kvůli návštěvě trenéra sparťanských fotbalistů Briana Priskeho v kabině rozhodčích po zářijovém utkání 8. kola první ligy v Hradci Králové pokutu 1000 korun. Trest stanovila...

20. listopadu 2025  14:23

Policejní eskortu jsem si užil, vtipkoval Menšík. Díky ní mu zvonil budík „až“ v 5:30

Jakub Menšík slaví výhru ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Od naší zpravodajky v Itálii Moc dobře věděl, že ve čtvrtek půjde na kurt jako první, a tak tomu musel přizpůsobit ranní program. „Kdybych hrál v deset ráno na turnaji ITF nebo Futures, vstanu hodinu předem. Ale tohle je Davis...

20. listopadu 2025  14:20

Davis Cup 2025: Česko - Španělsko, program finálového turnaje

Čeští tenisté před začátkem čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Čeští tenisté po senzačním vyřazení Američanů čelí další těžké výzvě, ve čtvrtfinále Davis Cupu hrají proti Španělsku (20. listopadu). Kdy a kde se finálový turnaj koná, jaké jsou ostatní dvojice,...

20. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  13:50

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Čeští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa.

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

20. listopadu 2025  12:55,  aktualizováno  13:46

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Perušič se Schweinerem jsou po výhře nad Portugalci ve světovém čtvrtfinále

David Schweiner (v popředí) a Ondřej Perušič na příjmu

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zvítězili na mistrovství světa plážových volejbalistů a volejbalistek v Adelaide nad portugalským párem Joao Pedrosa, Hugo Campos 21:16, 21:18 a postoupili do...

20. listopadu 2025  7:08,  aktualizováno  12:12

Na lyžích jako formule. Palán o vášni jménem rychlost: Dvoustovkou to začíná

Premium
Rychlostní lyžař Radim Palán

Než se na podzim pustil do přípravy na sněhu, s rodinou vyrazil na dovolenou do Madridu. Zavítali i do tamního gigantického obchodního střediska s umělou sjezdovkou. Jasně že mu to nedalo. „Dalo se...

20. listopadu 2025

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žabiny posílily tým, přichází kanadská reprezentantka i pivotka z Duke

Shay Colleyová mezi spoluhráčkami z kanadské reprezentace

Basketbalistky Žabin Brno doplnily v reprezentační pauze kádr, přišla kanadská rozehrávačka Shay Colleyová a americká pivotka Kennedy Brownová. Premiéru v dresu českého vicemistra si odbydou v sobotu...

20. listopadu 2025  11:44

Roberte, už žádný gól. Barcelona žádala Lewandowského, aby nemusela platit

Barcelonský útočník Robert Lewandowski (vlevo) se dostává do šance přes obránce...

V Katalánsku se toho horkého května 2023 už dva týdny slavil ligový titul fotbalistů Barcelony, když si vedení klubu pozvalo do kanceláře jednoho ze strůjců triumfu. „Roberte, máme na tebe prosbu....

20. listopadu 2025  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.