Policejní eskortu jsem si užil, vtipkoval Menšík. Díky ní mu zvonil budík „až“ v 5:30

Po proměněném mečbolu se dvacetiletý Čech mohutně zaradoval, společně s kapitánem Tomášem Berdychem a dalšími členy týmu slavil zisk úvodního bodu. A za úspěch mu tleskaly i početné hloučky českých fanoušků.
„Na to, že se hrálo v deset ráno, přišlo hodně lidí,“ potěšilo Menšíka. „Atmosféra byla neskutečná, ta vždycky pomůže, abych se vyburcoval k těm nejlepším výkonům.“
Vstup do zápasu se mu více než povedl, hned v prvním gamu vytáhl na o 14 let staršího Carreňu čtyři esa. V průběhu celého duelu jich přidal dalších 16, kdežto hůře podávající soupeř se musel spokojit s jediným.
„Na tomto rychlém povrchu je servis dobrá zbraň,“ uvědomoval si mladý Čech. „Bylo fajn, že se mi dneska povedlo držet podání ve vysoké kvalitě po dobu celého utkání. Servis byl úder, o který jsem se opřel.“
Španěl si vytvořil jen dvě brejkové šance, využít dokázal pouze jednu. Zato Menšík ze sedmi příležitostí skóroval třikrát. „Na returnu jsem si díky servisu mohl více dovolit. Přišly nějaké šance, dost jsem jich využil a díky tomu jsem byl schopný ho brejknout.“
Ranní vstávání ho negativně neovlivnilo. „Mám radši odpolední zápasy, ale ta energie a emoce v Davis Cupu... To je pak úplně jedno, jestli hraju v deset ráno, nebo v deset večer,“ líčil. „Neměl jsem zas tak velký problém.“
A jak tedy vypadalo jeho předzápasové ráno?
„Člověk si řekne, že desátá není zase tak brzy. Ale v profesionálním sportu začíná zápas už čtyři pět hodin předtím, než se nastoupí na kurt.“
Budíček tedy českému mladíkovi zazvonil v půl šesté ráno. „Normálně spím alespoň do sedmi,“ prozradil.
Poté, co se pořádně probral a nasnídal, už ho čekala klasická rozehřívačka. Tedy: „Cesta do haly, fyzio, rozehrávka, znovu jídlo, rozcvička. Když si to člověk nasčítá, tak to čtyři hodiny zabere. Kvůli tomu jsme to pojali takhle.“
Už v úterý měl Berdych maličko strach, za jak dlouho se před zápasem společně se svěřenci do haly dostane. Ulice Boloni jsou úzké a rozkopané, aut je nemálo a přesun něco zabere. „Třeba v pondělí jsme jeli hodinu,“ povzdechl si český kapitán.
Naštěstí pro jeho tým na čtvrtek zajistili organizátoři policejní eskortu, díky které byli Menšík a spol. v hale už za 14 minut. „Myslím, že policajti museli být nadšení, že nemuseli někde dávat pokuty, ale zajezdili si po městě,“ vtipkoval nejmladší člen Berdychovy party.
„Bylo to fajn, umožnili nám dát si budíček o půl hodiny později. Policejní eskortu jsem si užil, cítil jsem se důležitě. Je to dobrý pocit.“
Důležitě si mohl připadat i později na kurtu, kde vybojoval první bod. „Trochu se mi ulevilo, tak jsem si zařval. Emoce musí být, když je kolem taková atmosféra a bordel. Bylo fajn, že přišlo hodně fanoušků, hlavně těch českých. Patří jim velký dík.“
Taky si diváci s českými vlajkami na tribuně pěkně od plic zakřičeli. Mezi gamy se halou občas rozezněly české písničky, fanoušci tak zpívali hity od skupin Chinaski nebo Jelen.
„Vím, že jsme posílali seznam písniček, ale při zápase jsem to vůbec nevnímal,“ přiznal Menšík „Ale je to super i pro ty české fanoušky, že si mohli zabroukat.“
Následně však museli sledovat, jak Jiří Lehečka prohrává svůj zápas, a potom fandit i při nevyzpytatelné čtyřhře.