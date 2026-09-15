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Menšík o incidentu s divákem na US Open: Mám jen jeden filtr a tohle šlo přes hranu

Stanislav Kučera
  17:15
Jakub Menšík na tréninku českých tenistů před utkáním druhého kola kvalifikace...

Jakub Menšík na tréninku českých tenistů před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu pro Spojeným státům | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Jakub Menšík se svým trenérem Tomášem Josefusem na tréninku českých tenistů...
Jakub Menšík si ve třetím kole US Open stěžuje u rozhodčí na neukázněného...
Jakub Menšík ve třetím kole US Open
Jakub Menšík podává ve třetím kole US Open.
6 fotografií
Do Prahy na utkání Davis Cupu proti Američanům dorazil Jakub Menšík z Madridu, kde poprvé naživo obdivoval závod formule 1. „Byl to super zážitek. Atmosféra, fanoušci a celkově to haló okolo je něco unikátního.“ Teď už se ale opět soustředí na tenisové výzvy.

V duelu druhého kola kvalifikace prestižní týmové soutěže povede Česko coby týmová jednička. I jeho výkony tak rozhodnou, jestli reprezentanti v pátek a sobotu zdolají silný výběr Spojených států v čele se světovou čtyřkou a finalistou US Open Benem Sheltonem.

„Nejdůležitější pro mě je, aby se celý tým cítil dobře a byla v něm dobrá nálada. A je jedno, jestli jsem na soupisce první, nebo poslední,“ prohlásil momentálně 15. tenista světového žebříčku.

Velká hrozba pro Čechy. Na Davis Cup do Prahy přiletí i světová čtyřka Shelton

Jak se vám líbí v O2 areně?
Pár akcí jsem v téhle hale zažil jako fanoušek. A být středem pozornosti je trošku jiný pocit. Byl jsem tady na Laver Cupu v roce 2017, taky na mistrovství světa v hokeji i na nějakém koncertě. Teď jsem rád, že se sem po 13 letech vrací Davis Cup.

Je pro vás splněný sen si v největší české hale zahrát?
Určitě ano. Myslím si, že utkání s Amerikou si tuhle arenu zasloužilo. Pro české fanoušky je fajn, že může přijít co nejvíce lidí. Podporu budeme určitě potřebovat.

Jakub Menšík se svým trenérem Tomášem Josefusem na tréninku českých tenistů...

Těšíte se na diváky?
Jo, určitě ano. Oproti US Open a celkově té americké šňůře, kde měli podporu spíše soupeři, to bude úplně něco jiného. A na to se těším.

Právě na grandslamu v New Yorku jste měl ve třetím kole s jedním z fanoušků konflikt, žádal jste o jeho vykázání z tribuny. O co šlo?
Na kurtu Louise Armstronga se vždycky dějí velké věci. Na jednu stranu si člověk řekne: Dobrý, je to Amerika, musíte si na to zvyknout. Ale mám jen jeden filtr, který na některé věci prostě nestačí. Někdy to šlo přes hranu.

S Learnerem Tienem jste nakonec prohrál v pěti setech, jak jste porážku vstřebával?
Moc mě to mrzelo, protože od Montréalu jsem zvedal formu a taky v tomhle zápase jsem se cítil dobře. Měl jsem spoustu šancí, respektive nějakých skulinek, kterými jsem to mohl převrátit na svou stranu. Ale takový je tenis. Určitě mě to zase posune dál a dalo mi to ještě více energie na to, co mě čeká ve zbytku sezony.

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Právě Tien je v nominaci Američanů na Davis Cup v Praze, nejspíš bude jejich dvojka. Vy jste zase česká jednička, takže byste si s ním mohl dát odvetu.
Jo, rád bych si zápas zopakoval. Zrovna jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, že by to bylo docela srandovní, protože naposled jsem s ním hrál v Americe, kde podpora byla na jeho straně, a teď by to bylo naopak.

Jak se vám zamlouvá kurt v O2 areně?
Minulý týden jsem trénoval ve Valencii na trošku pomalejším povrchu, ale to je jen otázka zvyku. Myslím si, že celkově je kurt trošku pomalejší než na US Open, ale jak se na něm bude celý týden hrát a trénovat, tak se ještě postupně zrychlí.

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