Pomáhá i posila od Djokoviče. Menšík o olympijském snu i dresu „rozlišováku“

„Je to obrovský skok, navíc jsem si splnil předsevzetí pro letošní sezonu už na jejím začátku. A rád bych se dostal i na olympiádu,“ líčí sebevědomě pro iDNES Premium.

K té letošní v Paříži se teď díky velkému posunu už přibližujete.

Že o olympiádu můžu bojovat, je pro mě velká motivace do dalších týdnů. Vždycky jsem snil o tom, že z ní přivezu placku, kdybych o ni mohl hrát už letos, bylo by to moc pěkné. Olympiáda je určitě jedním z mých největších současných cílů.