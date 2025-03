Menšík v Miami nezpomaluje. Poprvé v kariéře míří do semifinále turnaje Masters

Už ve čtvrtfinále byl Menšík na prestižní akci jediným nenasazeným hráčem, jeho soupeřem v boji o finále bude lepší z americko-italského duelu Taylor Fritz, Matteo Berrettini.

Menšíkovým maximem na Masters dosud bylo čtvrtfinále, v říjnu v Šanghaji jej do dalšího kola nepustil srbský tenista Novak Djokovič. V Miami pomohlo Menšíkovi do čtvrtfinále odstoupení nemocného daviscupového kolegy Tomáše Macháče a v cestě do semifinále ho nezastavil ani Fils, přemožitel nasazené jedničky Alexandera Zvereva.

Světovou osmnáctku Menšík, kterému patří v žebříčku ATP 54. místo, porazil za hodinu a 17 minut.

„Je to neuvěřitelné. Tohle je, myslím, nejlepší výsledek mé dosavadní kariéry. Jsem rád, že od prvního kola jdu stále dál. Je klíčové být během dvou týdnů stále soustředěný, protože to je náročné. Ale práce ještě není u konce,“ uvedl Menšík, jenž se díky výkonům na Floridě posune minimálně o 20 míst na životní 34. pozici světového žebříčku.

V semifinále dvouhry některého z turnajů Masters, jež jsou nejhodnotnější po grandslamech, je Menšík jako první český tenista od Tomáše Berdycha. Současný Menšíkův daviscupový kapitán byl na Masters mezi nejlepšími čtyřmi naposledy ve své kariéře v květnu roku 2015 v Madridu.

Jakub Menšík slaví ve čtvrtfinále turnaje v Miami.

Český talent v prvním setu nejprve proti ještě o rok mladšímu soupeři nevyužil vedení 3:0. Za stavu 4:2 rovněž ztratil podání a rozhodnout musel tiebreak, ve kterém Menšík od stavu 1:3 vyhrál pět výměn za sebou. Sadu ukončil až při třetím setbolu, ale po jejím zisku zůstal na vítězné vlně a ve druhém setu se ujal vedení dokonce 4:0.

Fils pak poprvé ve druhé sadě udržel servis, ale v dalším gamu při svém podání už opět neuspěl a Menšík po druhém mečbolu slavil úspěšnou odvetu za porážku v prosincovém turnaji Next Gen pro tenisty do 20 let v Džiddě.

Český tenista si k postupu pomohl třinácti esy a v Miami ztratil dosud jediný set v prvním kole se Španělem Robertem Bautistou.