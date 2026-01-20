„Byl to velice náročný zápas, fyzicky i mentálně. Jsem hrozně rád, že jsem to zvládl po obou zmíněných stránkách,“ líčil v rozhovoru s českými novináři. „Na grandslamech a v pětiseťácích člověk nikdy neví, co se může stát. V tomhle je tenis krásný a někdy i svině, že se tyhle momenty dějí.“
V pětisetových zápasech nemá Menšík zrovna příznivou bilanci. Na grandslamech už jich i s úterním utkáním odehrál osm, vítězně však odešel pouze ze dvou. Třeba loni se kvůli prohře 2:3 poroučel z Australian Open, Roland Garros i US Open.
„Že jsem tu loni prohrál v pěti setech, mi vůbec do hlavy nepřišlo. Žádnou statistiku nebo rekordy jsem nevnímal, soustředil jsem se jen na teď a tady, do minulosti jsem se nevracel,“ reagoval. „Samozřejmě zkušenosti z minulých zápasů jsem si vzal a jsem rád, že jsem je dokázal zúročit.“
Jindy skvěle servírující český dlouhán se při podání nezvykle trápil. Nasázel sice 25 es, jenže dvojchyb zaznamenal jen o šest méně. A právě celkem 79 nevynucených minel ho odsoudilo k náročnému obratu.
„Pablo předvedl skvělý výkon hlavně ze základní čáry, odtud mi nadělal spoustu starostí,“ pochválil Menšík svého o 14 let staršího soupeře, se kterým se utkal naposledy před dvěma měsíci.
I tehdy Carreňu porazil, na finálovém turnaji Davis Cupu a zařídil pro český jediný bod. V Melbourne nyní vyzve dalšího Španěla Rafaela Jodara, devatenáctiletého kvalifikanta. Proti 150. hráči světa bude jasným favoritem, i tak by měl ale zapracovat na své největší zbrani – servisu.
„Je pravda, že dneska jsem se s ním ve druhém a třetím setu trochu trápil,“ uznal Menšík. „Hlavně s prvním, ale i když jsem měl druhý skvělý, Carreňův výkon byl na returnu neskutečný. Neměl jsem v tu chvíli šanci a neměl jsem tam skulinky, jak bych mohl projít. Trápilo mě to trošku i mentálně.“
Se ztrátou se nakonec vypořádal, i když také ve čtvrté sadě přišel jako první o podání. „Už to vypadalo, že je vše ztraceno,“ přiznal. „Ale sebral jsem veškerou sílu a ještě se hecnul. Jeden game jsem zahrál uvolněně a skoro až exhibičně jsem ho brejknul zpátky. To mě nakoplo a momentum se v tu chvíli zase trochu překulilo na mou stranu.“
Následně ho nakopla i výhra 7:1 v tiebreaku. „Koncovku čtvrtého setu jsem zvládl skvěle hlavně takticky. Více jsem začal nabíhat na síť a držel se dále od základní čáry. V pátém setu jsem cítil, že za ten delší konec tahám já, a bylo vidět, že už rozhodují také fyzické síly, které byly na mé straně.“
A tak si po dlouhé době mohl odškrtnout zvládnutý pětisetový zápas.
„Samozřejmě bych radši vyhrál 3:0 než 3:2, ale jsem rád, že jsem vyhrál. Klidně se může stát, že vyhrajete turnaj po sérii pětisetových zápasů. V tenise nikdy nevíte,“ usmíval se.
Každopádně ho těšilo, že si prodloužil sérii vítězných zápasů na číslo pět, minulý týden triumfoval na podniku v Hobartu. „Jsem rád, že jsem ten turnaj tak skvěle zvládl a dobře se připravil i do Melbourne. I když jsem toho času tady měl méně, jsem rád, že jsem ty dva dny tréninku využil stoprocentně.“