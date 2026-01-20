Zdálo se, že je vše ztraceno, uznal Menšík po obratu. Pomohl si exhibičním brejkem

Autor: ,
  12:51
Ani když vyhrál první set, necítil, že by byl v zápase tím dominantnějším. „Přišlo mi, že tahám za kratší konec,“ přiznal Jakub Menšík. V úvodním kole tenisového Australian Open se nadřel, otáčel nepříznivé skóre 1:2 a na kurtu strávil přes čtyři hodiny. Španělského veterána Pabla Carreňa nakonec zdolal 7:5, 4:6, 2:6, 7:6 a 6:3.
Jakub Menšík se na sebe zlobí v prvním kole Australian Open.

Jakub Menšík se na sebe zlobí v prvním kole Australian Open. | foto: AP

Jakub Menšík slaví postup do druhého kola Australian Open.
Jakub Menšík v prvním kole Australian Open.
Jakub Menšík hraje bekhend v prvním kole Australian Open.
Jakub Menšík hraje forhend v prvním kole Australian Open.
7 fotografií

„Byl to velice náročný zápas, fyzicky i mentálně. Jsem hrozně rád, že jsem to zvládl po obou zmíněných stránkách,“ líčil v rozhovoru s českými novináři. „Na grandslamech a v pětiseťácích člověk nikdy neví, co se může stát. V tomhle je tenis krásný a někdy i svině, že se tyhle momenty dějí.“

V pětisetových zápasech nemá Menšík zrovna příznivou bilanci. Na grandslamech už jich i s úterním utkáním odehrál osm, vítězně však odešel pouze ze dvou. Třeba loni se kvůli prohře 2:3 poroučel z Australian Open, Roland Garros i US Open.

Australian Open ONLINE: Bartůňková hraje třetí set, Menšík i Kopřiva zvládli bitvy

„Že jsem tu loni prohrál v pěti setech, mi vůbec do hlavy nepřišlo. Žádnou statistiku nebo rekordy jsem nevnímal, soustředil jsem se jen na teď a tady, do minulosti jsem se nevracel,“ reagoval. „Samozřejmě zkušenosti z minulých zápasů jsem si vzal a jsem rád, že jsem je dokázal zúročit.“

Jindy skvěle servírující český dlouhán se při podání nezvykle trápil. Nasázel sice 25 es, jenže dvojchyb zaznamenal jen o šest méně. A právě celkem 79 nevynucených minel ho odsoudilo k náročnému obratu.

„Pablo předvedl skvělý výkon hlavně ze základní čáry, odtud mi nadělal spoustu starostí,“ pochválil Menšík svého o 14 let staršího soupeře, se kterým se utkal naposledy před dvěma měsíci.

Jakub Menšík hraje forhend v prvním kole Australian Open.

I tehdy Carreňu porazil, na finálovém turnaji Davis Cupu a zařídil pro český jediný bod. V Melbourne nyní vyzve dalšího Španěla Rafaela Jodara, devatenáctiletého kvalifikanta. Proti 150. hráči světa bude jasným favoritem, i tak by měl ale zapracovat na své největší zbrani – servisu.

„Je pravda, že dneska jsem se s ním ve druhém a třetím setu trochu trápil,“ uznal Menšík. „Hlavně s prvním, ale i když jsem měl druhý skvělý, Carreňův výkon byl na returnu neskutečný. Neměl jsem v tu chvíli šanci a neměl jsem tam skulinky, jak bych mohl projít. Trápilo mě to trošku i mentálně.“

Se ztrátou se nakonec vypořádal, i když také ve čtvrté sadě přišel jako první o podání. „Už to vypadalo, že je vše ztraceno,“ přiznal. „Ale sebral jsem veškerou sílu a ještě se hecnul. Jeden game jsem zahrál uvolněně a skoro až exhibičně jsem ho brejknul zpátky. To mě nakoplo a momentum se v tu chvíli zase trochu překulilo na mou stranu.“

Fanoušci? V Paříži byli horší. Valentová vyřadila domácí naději a čeká ji derby

Následně ho nakopla i výhra 7:1 v tiebreaku. „Koncovku čtvrtého setu jsem zvládl skvěle hlavně takticky. Více jsem začal nabíhat na síť a držel se dále od základní čáry. V pátém setu jsem cítil, že za ten delší konec tahám já, a bylo vidět, že už rozhodují také fyzické síly, které byly na mé straně.“

A tak si po dlouhé době mohl odškrtnout zvládnutý pětisetový zápas.

„Samozřejmě bych radši vyhrál 3:0 než 3:2, ale jsem rád, že jsem vyhrál. Klidně se může stát, že vyhrajete turnaj po sérii pětisetových zápasů. V tenise nikdy nevíte,“ usmíval se.

Každopádně ho těšilo, že si prodloužil sérii vítězných zápasů na číslo pět, minulý týden triumfoval na podniku v Hobartu. „Jsem rád, že jsem ten turnaj tak skvěle zvládl a dobře se připravil i do Melbourne. I když jsem toho času tady měl méně, jsem rád, že jsem ty dva dny tréninku využil stoprocentně.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kasatkinová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 20. 1. 2026:Kasatkinová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:0, 0:0
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Muchová vs. ParksováTenis - - 21. 1. 2026:Muchová vs. Parksová //www.idnes.cz/sport
21. 1. 06:30
  • 1.08
  • -
  • 8.19
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Olympijská nominace. S Hákem a bez Marečka. Davidovou dál trápí bolavá záda

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

Je rozhodnuto. Čeští trenéři oznámili nominaci na olympijské hry v Milánu a Cortině. V pětičlenném výběru mužů chybí Jonáš Mareček, který předtím absolvoval celou sezonu ve Světovém poháru. Naopak...

20. ledna 2026  12:33

Světový pohár v biatlonu se blíží, Vysočina očekává nápor 80 tisíc fanoušků

Více než pětadvacet tisíc diváků vytvořilo ve čtvrtek ve Vysočina Areně...

Vysočina Arena se chystá na největší sportovní událost roku. Světový pohár v biatlonu, který v Novém Městě na Moravě vypukne ve čtvrtek 22. ledna, přiláká do Žďárských vrchů desetitisíce lidí....

20. ledna 2026  12:29

Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

Premium
Slávistický kapitán Jan Bořil si zpracovává míč v utkání proti Atalantě.

Zkraje roku slavil hned dva významné milníky. Deset let ve Slavii. Pětatřicet let na světě. „Letí to jako prase,“ oklepe se Jan Bořil, lídr a kapitán fotbalových mistrů z Edenu. Už vyhlíží středeční...

20. ledna 2026

Táborský manažer Táborský: Můj odchod v Budějovicích chápali, válčit s nimi nechci

Ivo Táborský

Platil za jednu z českých tváří nové éry českobudějovického Dynama, když druholigový klub koupila nigerijská podnikatelka Nneka Ede. Pro řadu fanoušků byl odkazem dřívějších let i jistotou a...

20. ledna 2026  11:57

Jak jsem dokončil poslední etapu, dolehlo to na mě. Engel je v cílí Dakaru spokojený

Milan Engel (v modrožluté závodní kombinéze) se s týmem raduje z dokončené...

Od neděle je doma a různé oděrky, zhmožděniny a další bolístky se teprve teď, když definitivně vyprchal závodní adrenalin, začaly ozývat. Motocyklista Milan Engel zajel letošní Rallye Dakar parádně,...

20. ledna 2026  11:41

Krejčí i jeho tým vyšli naprázdno, souboj o čelo východu pro Detroit

Kevin Porter Jr. z Milwaukee zakončuje přes Víta Krejčího z Atlanty.

Atlanta Hawks s Vítem Krejčím prohráli v NBA čtvrtý zápas v řadě. Při domácí porážce 110:112 od Milwaukee Bucks neprožil český basketbalista povedené utkání, protože netrefil žádnou ze šesti...

19. ledna 2026  22:08,  aktualizováno  20. 1. 11:33

Australian Open ONLINE: Bartůňková vede, Menšík i Kopřiva zvládli pětisetové bitvy

Sledujeme online
Nikola Bartůňková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Už sedm českých tenistů postoupilo v úterý do druhého kola Australian Open. Své zápasy zvládli Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková i Tereza Valentová a...

20. ledna 2026  11:30

Čech vyhrál mistrovství světa v hodu plyšovým aligátorem. S rekordem navrch

Vladislav Tuláček při mistrovství světa v hodu plyšovým aligátorem.

Kdo si hraje, nezlobí! Nejsilnější a možná i nejdrsnější chlapi planety se před pár dny v Orlandu na Floridě utkali o titul mistra světa – podržte se – v hodu plyšovým aligátorem. A titul šampiona...

20. ledna 2026  11:26

Fanoušci? V Paříži byli horší. Valentová vyřadila domácí naději a čeká ji derby

Tereza Valentová se raduje z vítězství v prvním kole Australian Open.

Hned na svém prvním Australian Open si vyzkoušela, jaké to je bojovat na velkém kurtu proti domácí oblíbenkyni, kterou ženou tisícovky fanoušků. Tereza Valentová tuto zkoušku složila na výbornou, na...

20. ledna 2026  10:23

Ředitelka kladenského hokeje: Do sestavy nezasahuju, ptám se na ni Plekance

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Časopis Forbes ji dvakrát zařadil mezi nejvlivnější ženy Česka. Od května loňského roku stojí Renata Pánková v čele hokejového Kladna coby generální ředitelka. Jaké je převzít řízení slavného klubu s...

20. ledna 2026  10:16

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nejsme ve filmu? ptal se táta Reshtenko. Syn spíchl exhibici a běžel nakupovat

Otec a syn Rehtenkovi po synově návratu z bronzového mistrovství Evropy.

Takové přivítání si před odletem na mistrovství Evropy v Sheffieldu uměl jen stěží představit. Že ho kromě nadšené rodiny s obrovským pugétem a balónkem přivítá i dav novinářů a bude se podepisovat...

20. ledna 2026  9:44

Koloc po dakarské premiéře: Moje účast dceru asi rušila. Privátní tým nemá šanci

Martin Koloc, šéf a jezdec stáje Buggyra ZM Racing, na Dakaru 2026.

Jednu brzdu ovládal nohou, druhou měl v hlavě. Automobilový závodník Martin Koloc poprvé zdolával dakarské nástrahy, jenže souběžný a historický start s dcerou Aliyyah jej odváděl od koncentrace. „Na...

20. ledna 2026  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.