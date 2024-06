Nové vedení tenistů? Pozitivní změna a silný mandát, ale i obavy z privatizace

„Petr Pála bude mít na starosti reprezentační úsek a vrcholový tenis, Martin Hynek výkonnostní a finance,“ popisuje rozdělení kompetencí nový předseda svazu Jakub Kotrba. „A moje role by měla být, abychom zaplatili dluhy, měli co nejvíc peněz a nastavili mechanismy, aby se peníze rozdělovaly na základě jasně stanovených pravidel.“

Tříčlenné předsednictvo namísto jediného prezidenta je nejviditelnější změnou ve struktuře spolku, kterou odhlasovala páteční valná hromada v Praze. Trvala jen zhruba hodinu a měla nečekaně hladký průběh.

„Což mě samotného překvapilo,“ podotkl Kotrba.

Už před jednáním se profiloval jako jasný favorit, do poslední chvíle se ale čekalo, jestli něco vymyslí dosavadní prezident Ivo Kaderka. Muž, který český tenis formálně zaštiťoval posledních 26 let, ale večer před valnou hromadou oznámil, že rezignuje, a před delegáty nepřišel.

„A tím nám to zjednodušil,“ připustil Kotrba. „Kdyby dorazil, jednání by asi mělo úplně jiný spád.“

On a jeho spolupracovníci volbu opanovali s drtivou převahou: pro Kotrbu hlasovalo 113 ze 119 přítomných delegátů, pro Pálu dokonce 115 a pro Hynka 85.

„Doufám, že se v tom alespoň trochu zobrazilo, že jsme kandidatuře věnovali čas a přípravu,“ líčil padesátiletý advokát Kotrba. „S většinou delegátů, kteří tu byli, už jsme mluvili v jednotlivých krajích, takže věřím, že pochopili, co jim říkáme a kterým směrem bychom svaz chtěli vést.“

Jakub Kotrba (vpravo), jeden z kandidátů na nového předsedu Českého tenisového svazu.

Po zvolení skončí jako předseda představenstva TK Sparta Praha, v advokátní kanceláři chce dál pokračovat. V nové tenisové roli bude jeho prvním hlavním úkolem jednání s Národní sportovní agenturou, která svazu ještě neposlala dotaci 140 milionů pro letošní rok.

„Musíme splnit tři podmínky. Volbu nového předsednictva, změnu stanov a přednesení nového způsobu čerpání peněz. Dva body jsme už zvládli, třetí máme předpřipravený. Podáme tedy na agenturu žádost, aby peníze poslala.“

Kotrba o kauze Kaderka: „Za předpokladu, že by se potvrdily informace o tom, jakým způsobem bylo s prostředky nakládáno, tak je to pro mě šok.“ „Jak jsem měl možnost mluvit s delegáty a zjistit, jak svaz funguje, tak podle mě šlo opravdu o selhání jedince. Pan prezident si za 26 let vybudoval poměrně silnou pozici.“ „A jak zaznělo na setkání s některými delegáty: Když za vámi přijde předseda dozorčí rady (další obviněný Vojtěch Flégl) a přinese vám zprávu, že je vše v pořádku, a je na ní razítko od auditora, a k tomu máte silnou osobnost prezidenta, tak se těžko hledá, kde je pravda.“

A kdy by mohly finance přijít?

„Byli bychom rádi, aby kluby obdržely zálohy na svoji činnost do konce června,“ přeje si Kotrba. „Taky ale očekáváme, že po desátém červnu se seběhne spousta věřitelů a budou se ptát, kde jsou jejich peníze.“

K rozklíčování všech pohledávek zamýšlí provést na svazu audit, dále bude řešit vrácení bezmála 30 milionů NSA za nesprávné nakládání se státními prostředky za rok 2021.

„Budeme jednat s finančním úřadem, doufám, že nastavíme splátkový kalendář a najdeme prostor, aby se chyby neopakovaly.“

Při komunikaci s novináři po valné hromadě působil uvolněně, s chutí pustit se do výzvy, která ho čeká.

Jím vedenému předsednictvu dodává na důvěryhodnosti a kvalitě sportovního zaštítění jméno Petra Pály, který se v tenise pohybuje dlouhé roky a těší se všeobecnému respektu. O čemž svědčí i fakt, že při volbě dostal o dva hlasy víc než Kotrba.

Sám se ale o post předsedy ucházet nechtěl. „Myslím, že jsme v takové situaci, kdy je potřeba mít v čele někoho s právnickými zkušenostmi, a ne tenistu, který se v těchto věcech nevyzná a má dělat sport jako takový. Druhou věcí je, že předseda svazu nemůže být zároveň kapitánem BJK Cupu,“ zdůvodnil.

Kolem nového vedení svazu se tak, zdá se, zatím vznášejí pouze dva možné nedostatky, na které upozornili i samotní zástupci hnutí.

Prvním je, že Hynek zastával funkci 1. místopředsedy rovněž za vlády Kaderky, při hlasování také dostal ze tří zvolených nejmenší podporu.

„On pro nás byl zárukou vědomostí, které je v rámci hnutí nutné mít. Pomáhal nám pochopit, proč někteří delegáti jednají tak, jak jednají,“ vysvětlil spojení s ním Kotrba.

„Od začátku jsme říkali, že nechceme přijít a dělat revoluci v něčem, co funguje. Martin je pro nás spojka do minulosti tím, že byl jedním z těch, který se nějakým způsobem pokusil alespoň vymezit vůči panu prezidentovi. A v době, kdy jsme začali přemýšlet, co je potřeba udělat směrem k Národní sportovní agentuře na téma dotací, tak byl jeden z prvních, kdo přiložil ruku k dílu. A ukázalo se, že jeho podněty jsou pro nás neocenitelné v tom, aby agentura mohla peníze poslat.“

Martin Hynek hovoří k delegátům na valné hromadě tenisového svazu jako kandidát do předsednictva.

Sám poté přiznal, že právě na Hynka se ho tázali zástupci oblastních svazů, se kterými se při přípravě kandidatury potkával.

„Řada lidí se ptala, proč ho chci v týmu, když byl spojený s minulým režimem. Vysvětloval jsem jim to jako teď vám. A mnohokrát se stalo, že někdo z delegátů už nevydržel moralizování a řekl: Pojďme si zamést před vlastním prahem, sami jsme si způsobili, že to došlo do takového stavu. To bylo pozitivní překvapení a všichni nakonec uznali, že k tomu každý částečně přispěl. To se mi líbilo.“

Kotrba o krizovém řediteli Janu Stočesovi „Tímto bych mu chtěl poděkovat, protože splnil svou historickou roli. Ujal se přechodného vedení svazu, šel do něčeho, co je mu absolutně cizí a nemá to rád. Ale obětoval se. Měl by zůstat dál v roli sportovního ředitele svazu a spolupracovat s Petrem Pálou na rozvoji tenisu.“

A druhou nejistotou je spojení Kotrby a miliardáře Tomáše Chrenka, majitele generálního partnera svazu společnosti Agel.

„Mám s jeho synem advokátní kancelář a jsme právními zástupci společnosti Agel,“ uvedl Kotrba už při oznamování kandidatury.

Jeden z delegátů na páteční valné hromadě sdělil, že v tomto ohledu panují jisté obavy z privatizace českého tenisu.

„O jeho názoru vím, on ho prezentoval už na setkání ve středních Čechách,“ poznamenal Kotrba. „Musíme udělat něco, abychom ho přesvědčili, že to tak není. V tuto chvíli je to (Chrenek) jeden z mála mecenášů, který je ochoten do tenisu dávat peníze. A dává je dlouhá léta, desítky let. Právě díky tomu privatizace nehrozí.“

Přesto bude jedním z jeho dalších úkolů najít i jiné silné partnery pro svaz, ať není závislý na jediném. Agel mimochodem po vypuknutí kauzy kolem Kaderky podporu pozastavil, v pátek ale vzkázal, že ji obnovuje.

„Za to jsme rádi, protože je to první krok, abychom byli schopní nějak vybřednout z těch největších problémů, které teď na svazu jsou,“ uzavřel Kotrba.