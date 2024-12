Tenis byl pod bičem otrokáře, chceme napravit vztahy i image, říká Kotrba

„Že tenisový svaz nemá dobré vztahy s legendami, je špatně,“ zdůrazňuje Kotrba v rozhovoru pro iDNES Premium. „Chápu, že nemůžete mít skvělé vztahy se všemi, ale mít se všemi špatné je úplně blbě. A Síň slávy je naším gestem k nápravě. Říkáme tím legendám: Víme, že jste pro tenis udělaly hodně a tohle je nějaká forma poděkování. Chceme s nimi narovnat vztahy, které byly pošramocené.“

Co ještě vás k myšlence založit Síň slávy vede?

Vnímám to tak, že český tenis byl iks let pod bičem otrokáře a některé věci nebylo možné rozvíjet a dotáhnout. Přitom Síň slávy je u sportu, jakým tenis je, samozřejmostí. Obzvlášť když se máte čím chlubit, což český tenis má. Pravidelně dosahuje na světové úspěchy, takže chceme, ať jsou na ně tenisté pyšní. A taky se snažíme v český tenis vrátit důvěru.