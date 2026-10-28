Jako malý koukal, jak rozbíjí Velkou trojku. Teď Lehečka Stanovi ukončil kariéru

Diváci na prestižním turnaji kategorie ATP 500 ve Švýcarsku čekali na hlavní bod úterního programu až do devíti večer. Přesto tribuny zcela zaplnili.
Že půjde o Wawrinkovu poslední akci, bylo jasné už s předstihem, a tak mu domácí příznivci chtěli ještě jednou zatleskat.
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Sbohem, Stane! Lehečka v Basileji porazil Wawrinku, Švýcarovi ukončil kariéru
Jedenačtyřicetiletý matador si užil četné pocty i ve dnech před vstupem do turnaje, navštívil fotbalový zápas místního klubu a sledoval videovzkazy, které mu nahráli někdejší rivalové či tenisové legendy. A když konečně vkročil na kurt, obecenstvo ho od prvního okamžiku hnalo.
Proti Lehečkovi byl navíc obrovským outsiderem, a tak si diváci přáli, aby o 17 let mladšího soupeře co nejvíce potrápil.
Utkání sice nabídlo možná až nečekaně vyrovnané skóre, ale nakonec uspěl český reprezentant. Výsledkem 7:5 a 7:6 Wawrinkovi ukončil kariéru.
„Co můžu říct. Myslím, že není třeba mluvit o tom, co jsem v zápase udělal dobře a co ne, teď se oslavuje Stanův odkaz a jeho kariéra. Gratuluju mu a přeju mu všechno nejlepší, byla pro mě pocta sdílet s ním kurt,“ říkal 24letý český tenista v televizním rozhovoru.
Také připomněl, že podobnou situaci zažil už před dvěma roky v Madridu, kde porazil Rafaela Nadala při jeho rozlučce s největším turnajem v jeho domovině. Tehdy se ale musel vypořádat s mnohem bouřlivější atmosférou.
Švýcaři – v souladu se svou náturou – fandili umírněněji. To však neznamená, že by snad Wawrinku neměli rádi.
Sympatický rodák z Lausanne si získal popularitu po celém světě. Nejen díky výstavnímu jednoručnému bekhendu, na který ho trenéři přeučili, když mu bylo jedenáct let.
Především se zapsal do historie jako trojnásobný grandslamový šampion. Což v době, kdy řádili Novak Djokovič, Nadal a Roger Federer, představuje skutečně obří úspěch. Navíc ve finále Australian Open 2014, Roland Garros 2015 i US Open 2016 porazil tehdejší světovou jedničku.
Nejvýše se dostal na třetí příčku žebříčku, s Andym Murraym byli v podstatě jediní, kdo dokázali narušit nadvládu Velké trojky na grandslamech.
K tomu společně s Federerem ovládli čtyřhru na olympijských hrách v Pekingu 2008 a v sezoně 2014 zajistili Švýcarsku historicky první Davis Cup. Během 23 let kariéry absolvoval 985 utkání.
„Jako malý jsem na něj koukal, když vyhrával velké turnaje,“ přiznal Lehečka. „Proto je pro mě tenhle moment trochu zvláštní, ale zároveň je to čest. Na tenhle zápas nikdy nezapomenu.“
Přestože poslední ze svých 16 titulů na elitním okruhu získal Wawrinka v roce 2017, vydržel u tenisu až do letoška. Ze všech sil se snažil zastavit stárnutí a zákonitý pokles výkonnosti, nevadil mu ani sestup na turnaje nižší kategorie. Ale nakonec přeci jen uznal, že už je čas se rozloučit.
„Vše, co jsem v kariéře chtěl, bylo v každém zápase odevzdat sto procent, abych neměl žádné výčitky.“
Lehečkovi podlehl coby 151. tenista poradí ATP, který vyhrál dva zápasy za sebou naposledy na lednovém Australian Open.
„Stan the Man“ ale bude známý hlavně jako muž, který se dokázal prosadit ke grandslamovým titulům v konkurenci tří nejlepších hráčů historie.
„Zůstane v paměti díky svému stylovému jednoručnému bekhendu, neochvějnému odhodlání a pokoře – vlastnostem, které z něj učinily jednoho z nejvýraznějších hráčů jeho generace,“ píše o něm web ATP.