Už v úterý večer v rámci prvního utkání finálového turnaje Davis Cupu v Boloni proti Kanadě pravděpodobně změří síly s Félixem Augerem-Aliassimem, kterého až do letoška necelých deset let trénoval jeho současný kouč Frédéric Fontang.
Francouzský odborník u kanadské hvězdy skončil v červenci, a jelikož Lehečka se ve stejné době rozešel se svým taktéž dlouholetým trenérem Michalem Navrátilem, hezky jim to vyšlo a navázali spolupráci.
Pětadvacetiletý Čech i díky novým poznatkům zažívá povedený závěr roku: postoupil do finále v Tokiu a Basileji a ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu dvěma body pomohl zdolat Američany.
V týmové soutěži nyní dostane příležitost Fontangovy znalosti využít na maximum. V duelu s Augerem-Aliassimem se mu jistě budou hodit, protože i když je Kanaďan momentálně „až“ 17. hráčem žebříčku, ještě v srpnu byl světovou čtyřkou. V kariéře posbíral devět titulů a také si dvakrát zahrál grandslamové semifinále.
„V tenisovém světě není nikdo, kdo by Félixe znal líp než Frédéric,“ uvědomuje si Lehečka. „Tenisově s ním vyrůstal, dostal ho do top 5 na světě, takže to pro nás určitě může být velká výhoda.“
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Jeho francouzský trenér sice přímo v Boloni není, ale před odletem společně absolvovali poctivou přípravu, zaměřenou také na kanadskou jedničku. A z poznatků o Augeru-Aliassimeovi bude těžit rovněž český kapitán Tomáš Berdych.
„Samozřejmě i já od Frédérica budu mít všechny informace, abychom to poskládali a připravili se na zápas. Včetně toho, co by radil Félixovi na Jirku.“
S tím má francouzský trenér bohaté zkušenosti, svému někdejšímu svěřenci totiž hned dvakrát pomohl Lehečku porazit.
Naposledy letos v únoru ve čtvrtfinále v Dubaji, předtím loni ve finále v Bruselu. Tenista z Kněžmostu se z výhry radoval pouze v osmifinále Australian Open 2023, předloni v Madridu utkání kvůli zranění v polovině první sady skrečoval.
Proto očekává náročnou výzvu. Navíc tvrdý povrch v hale je pro Augera-Aliassimea velmi oblíbený, v těchto podmínkách získal hned osm ze svých devíti trofejí na okruhu ATP.
„Sedí mu to na timing servisu i forhendu, navíc v roce 2022 Davis Cup vyhrál, takže je s tímhle formátem obeznámený a ví, co má dělat,“ varuje první hráč Berdychova výběru.
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V jeho prospěch by zase měla hovořit lepší aktuální forma, 26letý rodák z Montréalu od poloviny října nehrál kvůli zranění kolene.
Lehečka se s ním už před angažováním Fontanga dobře znal, protože spolu častokrát trénovali.
„Félix je moc fajn kluk. Naše cesty byly malinko jiné – on byl odmalička ta superstar, všichni o něm říkali, že to jednou trefí. A taky že trefil. Nahoru se vyhoupl o něco dřív než já.“
Vzhledem k tomu, že v tenise nenajdete zas tolik zkušených expertů, jsou situace, kdy trenér vede nového svěřence proti bývalému, poměrně běžné.
Ostatně sám Auger-Aliassime to už také zažil, když mu proti Rafaelu Nadalovi radil Španělův strýc Toni, kterého Kanaďan do týmu před pár lety přibral jako doplnění k Fontangovi.
Slovenský trenér Marián Vajda jen pár měsíců poté, co skončil u Novaka Djokoviče, s nímž předtím dlouhá léta úspěšně pracoval, zkoušel na Srba vymýšlet taktiku coby kouč Alexe Molčana.
Nejčerstvějším a hodně probíraným případem je Juan Carlos Ferrero, jenž vypiplal Carlose Alcaraze, ale minulý týden na Turnaji mistrů proti němu nasměrovával Bena Sheltona.
„Upřímně, bylo to trochu zvláštní, že jsem na kurtu stál proti Carlosovi,“ přiznal Ferrero. „On ví, že vždycky bude mít speciální místo v mém srdci, ale musíme být profesionálové a zvyknout si na to.“
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Podobné pocity jistě musel při spřádání taktických plánů pro Boloňu prožívat i Fontang, byť zatím nenastala situace, že by seděl přímo u dvorce a fandil proti hráči, kterého se ujal coby šestnáctiletého a dovedl ho až mezi absolutní světovou elitu. Ale třeba to brzy přijde na individuálních akcích.
Jeho zkušenosti se teď Lehečkovi každopádně mohou velmi hodit. Taktéž má ambice proniknout do top 10 a závěrečných fází grandslamových podniků.
„Frédéric je strašně silný v tom, že rozumí všem aspektům hry a ví, jak jsou důležité – ať už jde o stravu, kondiční přípravu, regeneraci, nebo samotný tenisový trénink. Pro mě je obrovská výhoda, že si tohle všechno už zažil s těmi nejlepšími, takže ví, co funguje a co dává smysl.“