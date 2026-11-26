Ještě coby aktivní hráč zažil v Davis Cupu pět semifinále, z toho dvakrát pomohl týmu až k titulu. Nyní na finálovém turnaji v Boloni jako šéf lavičky vrátil Česko mezi nejlepší čtveřici zemí po dlouhých dvanácti letech.
V pátek se pokusí svěřence dovést do finále. Ale jeho život se zdaleka netočí jen kolem tenisu. Posuďte sami – tohle o sobě prozradil pro iDNES.cz v netradičním rozhovoru formou abecedy.
A jako autorita
Měla by být přirozená a vzájemná, rozhodně ne vynucená, protože pak nemůže fungovat. Když jsem měl jako mladý za trenéra staršího pána, tak jsem k němu musel mít stejný respekt, jako když mě pak později vedl někdo věkově bližší. A věřím, že teď v týmu autorita vůči klukům funguje, ale opět zdůrazňuju, že musí být přirozená.
B jako Boloňa
Až do loňska jsem tady nikdy nebyl. A právě před rokem to pro nás bylo takové rozpačité. Formát finálového turnaje jsem zažil poprvé a lehce nás vycvičil. Museli jsme si zvykat na spoustu věcí, město bylo rozkopané, takže cesty byly složité, náročná byla i organizace tréninků. A zápas byl hodně rychlý (se Španělskem Češi prohráli 1:2). Byl to docela šok, když jsem musel po druhé dvouhře sprintovat do šatny, abych klukům řekl, kdo bude hrát čtyřhru. Jsem rád, že letos se nám čtvrtfinále povedlo.
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Kapitán perfekcionista. Dokud tím někoho nes..., není to splněné, smál se Berdych
C jako cestování
Zůstalo mi i po kariéře. Povedlo se mi odškrtnout pár míst, kde jsem předtím nebyl, třeba safari v Africe, loni jsem byl dva týdny na Islandu… Díky tenisu jsem samozřejmě navštívil spoustu zemí, ale že bych je měl nějak extra nachozené nebo je znal, to ne. Nicméně díky tomu, že se teď do Austrálie, Šanghaje, Paříže nebo Londýna vracím, a už ne jako hráč, tak najednou ta místa vnímám úplně jinak.
D jako Davis Cup
Jedna z největších kapitol v mé kariéře, která mi přinesla skvělé úspěchy a zážitky. Tenis má obrovskou výhodu, že má vrcholů více, a Davis Cup u mě určitě patří hodně vysoko. Ať už dva tituly z let 2012 a 2013, nebo předtím první finále proti Španělsku… To jsou tak obrovské momenty které člověk z hlavy nikdy nedostane.