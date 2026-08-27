V úterý zvládli osmifinále a čtvrtfinále, ve středu v semifinále proti Andreji Rubljovovi a Miře Andrejevové odvrátili dva mečboly, načež o pár minut později zdolali ve finále Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou taktéž po lítém boji 6:3, 1:6 a 10:6.
„Byla to velká zábava. Hrál jsem svůj první soutěžní mix a hned jsem vyhrál. To je skoro na konec kariéry,“ usmíval se Menšík v rozhovoru pro Tenisový svět.
|
Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále
Český pár zvládal klíčové situace v průběhu turnaje hlavně díky jeho dělovému servisu, Muchová přidávala povedené kousky u sítě. Celkově se skvěle doplňovali, díky čemuž slaví první grandslamový titul ve svých kariérách. I když pouze z mixu, jinak se pochopitelně specializují na dvouhru.
„Jsem hrozně šťastná, že jsme vyhráli. Teď to oslavíme a dopřeju si možná nějaký volnější den,“ prohlásila čerstvá třicátnice z Olomouce, pro niž šlo o první ostré zápasy od menší operace, kterou podstoupila po postupu do finále Wimbledonu.
Také prozradila, jak se s Menšíkem, rodákem z nedalekého Prostějova, dali dohromady.
„Jakub mně pořád psal a prosil, jestli bych si s ním nezahrála. Říkala jsem mu, že si musí zlepšit žebříček, abychom se kvalifikovali. Trochu jsem ho dostávala pod tlak, ale spíše v legraci. Pak postoupil do semifinále Roland Garros a teď jsme tady,“ vyprávěla aktuální světová sedmička a finalistka letošního Wimbledonu.
V New Yorku Češi zaujali také sladěným oblečením – díky tomu, že mají stejného oděvního sponzora, mohli předvést tutéž kolekci. Tričko a tílko ve světle růžové, kraťasy, potítka i čelenku a kšiltovku ve vínové.
Ale momentálně 18. tenista světa prý nejdřív netušil, co že si to má vzít.
„Řešili jsme, jakou kombinaci vybereme, a já nerozuměl názvům barev, jaké Karolína používala,“ líčil. „Psala jsem mu, že bychom si mohli vzít bordó kraťasy, ale on se zeptal: Co je bordó?“ doplnila Muchová.
|
Stejné oblečení? Chceme zmást soupeře, ať neví, kdo je kdo, smála se Muchová
A při slavnostním ceremoniálu opět ve veselé náladě podotkla: „Řekla bych, že sladěné outfity nakonec byly rozhodující.“
Oba poděkovali svým týmům a nejbližším podporovatelům, vedle trenérských štábů jim přímo u kurtu fandili Menšíkova přítelkyně a také influencer a moderátor Karel „Kovy“ Kovář s partnerem Miroslavem Romanivem, který Muchové dělá stylistu.
České šampiony nyní na US Open čeká dvouhra, v níž mají také vysoké ambice. Singlová část posledního grandslamu sezony začne v neděli a Menšík i Muchová budou chtít na vítězné vlně vydržet co nejdéle.