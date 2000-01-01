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Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj Davis Cupu pro osm nejlepších zemí. Podívejte se, jak dramatické utkání v pražské O₂ areně vypadalo objektivem Michala Růžičky a fotoreportérů světových agentur.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finálový turnaj je v italském městě na programu od 24. do 29. listopadu, reprezentanti se na něm představí podruhé v řadě.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Proti Američanům ale Češi museli otáčet stav 1:2. Rozhodující bod zařídil Jiří Lehečka (na snímku) po výhře nad Learnerem Tienem.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vítězství se ale nerodilo lehce. Ve druhém setu musel Lehečka proti Tienovi rozhodnout až v koncovce.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jako první k němu na kurt přiběhl Jakub Menšík, jenž v sobotu za stavu 1:2 vyrovnal cenným vítězstvím nad světovou čtyřkou Benem Sheltonem.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Bývalý elitní tenista v největší české hale zažil památné bitvy jako hráč, teď slavil i coby šéf lavičky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Naopak hvězdný Shelton smutnil. Do Prahy přiletěl jen pár dní po postupu do finále US Open, svůj tým ale nepodržel. Prohrál s Lehečkou i Menšíkem.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jakub Menšík podává ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu proti Američanům.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Adam Pavlásek (vpředu vpravo) a Patrik Rikl si podávají ruce s Austinem Krajickem (vpředu vlevo) a Christianem Harrisonem. Američané čtyřhru nakonec zvládli lépe.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Kapitán českého týmu Tomáš Berdych a další členové reprezentace sledují dění na kurtu.
Autor: Reuters
Adam Pavlásek (vpravo) a Patrik Rikl během čtyřhry ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu proti USA.
Autor: ČTK