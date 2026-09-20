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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
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Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům
Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...
OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy
Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...
Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney
Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...
Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany
Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...
Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka
Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...
Místo přání k narozeninám přišla žádost o ruku. Olympijská šampionka se zasnoubila
Světová rekordmanka v plavání Ariarne Titmusová a její partner Mac Powell se zasnoubili. Radostnou novinu oznámili na sociálních sítích prostřednictvím fotografií z romantické žádosti o ruku na pláži...
Je ještě vyšší než Chára, už se stihl poprat. Má moldavský obr šanci se prosadit v NHL?
V hokejovém zákulisí se o něm mluvilo častěji než o daleko výše postavených hráčích na draftu. Jména hráčů, které si kluby NHL zvolí na samém konci, většinou nikdo nezná. Existují ale výjimky....
Deset zápasů, mdlý herní projev a vyhazov. Habanec končí, Opavu převezme Smetana
U fotbalistů Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho u jedenáctého týmu druholigové tabulky nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu.
Řada změn u fotbalistů. Omluvili se Chorý, Vlček či Zima. Povoláni Sejk, Vitík i Šubert
Řada změn v nominaci fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů: stoper Martin Vitík s Václavem Sejkem doplnili už dřív dodatečně povolané Ondřeje Kričfalušiho s Martinem Šubertem. Kvůli zranění se...
Převálcovaný fotbalista v Thajsku. Doslova. Anglického reprezentanta semlel trávníkář
Tohle se na fotbalovém hřišti jen tak nevidí. Bývalý anglický reprezentant Andros Townsend zažil před zápasem thajské ligy pořádně děsivý moment. Při rozcvičce ho srazil a částečně přejel motorový...
Ukázka síly. Van der Poel testoval nohy před MS, po 174kilometrovém sólu vyhrál
Když se blížil k cílové čáře, kroutil hlavou. Zčásti obrovským vyčerpáním, zčásti údivem. „Nemám tušení, co se stalo, tohle nebyl plán,“ usmál se pak hvězdný cyklista Mathieu van der Poel. V...
V Itálii je „císařem“, na ME trumfem Belgie. Ubráníme ho a jsme zpola tam, ví Češi
Od našeho zpravodaje v Itálii Chci jen vyhrávat. Vždycky. To je krédo Ferra Reggerse, jednoho z nejlepších světových univerzálů současnosti a největší opory belgických volejbalistů, jimž budou Češi čelit v osmifinále mistrovství...
Zápas rozhodl otřesný výkon sudího, čertí se Real. Mourinho ukazoval fotky faulů
Přišel, posadil se za stolek a vytáhl fotky dvou zákroků vytištěné na papíře. „Můžeme přeskočit tiskovou konferenci, protože historie zápasu je tady. Tohle jsou dvě jasné červené karty,“ pronesl kouč...
Serena Williamsová dá dcerám ve výběru povolání volnost. Jedno pravidlo ale má
Serena Williamsová vybudovala jednu z nejúspěšnějších tenisových kariér historie, její manžel Alexis Ohanian zase uspěl ve světě technologií. Od svých dcer ale neočekávají, že půjdou v jejich...
Hokejisté bez kouče, fotbalisté bez kapitána. Švýcaři řeší další covidový malér
Švýcarská fotbalová reprezentace se musí do odvolání obejít bez kapitána Granita Xhaky. Záložník Sunderlandu v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování. Třiatřicetiletý...
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Chystá Sigma C-tým? Zahájila spolupráci se svým přemožitelem, už hrál i manažer
Loni se fotbalisté Nových Sadů z předměstí Olomouce postarali o pořádné překvapení. Ačkoliv hrají až čtvrtou ligu - ve které navíc bojují o záchranu - vyřadili z domácího poháru obhájce trofeje Sigmu...
Natáčíme více než v NHL. Jak Sparta tvoří obsah pro zápasovou show a na kostku
V úterý se poprvé v nové extraligové sezoně představí doma. Od 18.30 proti hokejistům Mladé Boleslavi. Sparta si stejně jako v předchozích sezonách připravila pro fanoušky pestrý obsah, který během...