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Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany

Viktor Kábele
Fotočlánek   12:15
Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do... Lucie Neumannová, partnerka Jiřího Lehečky, fandí při Davis Cupu proti... Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu. Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu. Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do... Jiří Lehečka se soustředí na úder v utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu... Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do... Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do... Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje... Kapitán českého týmu Tomáš Berdych a Jiří Lehečka slaví postup do finálového... Kapitán českého týmu Tomáš Berdych slaví postup do finálového turnaje Davis... Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...
Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj Davis Cupu pro osm nejlepších zemí. Podívejte se, jak dramatické utkání v pražské O₂ areně vypadalo objektivem Michala Růžičky a fotoreportérů agentur.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Samson vs. BasilettiováTenis - 1. kolo - 21. 9. 2026:Samson vs. Basilettiová //www.idnes.cz/sport
21. 9. 20:00
  • 1.38
  • -
  • 2.74
Krejčíková vs. FriedsamováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Krejčíková vs. Friedsamová //www.idnes.cz/sport
22. 9. 12:30
  • 1.10
  • -
  • 6.43
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Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany

Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...

Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...

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