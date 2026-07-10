Já a vzor? Připadám si stará, směje se Kvitová. Do Wimbledonu vzala i dvojčata

„Vždycky, když jsem sem přijela předtím, bylo to sice nádherné, ale zároveň na mě doléhal všechen ten tlak,“ vzpomíná na své předchozí wimbledonské návštěvy. „Teď si to konečně můžu užít se vším všudy jako divák. A je to opravdu zvláštní pocit.“
Ale napilno má pořád, vzala s sebou totiž svá dvojčata Emmu a Ellu, která se jí narodila v březnu. „Zatím to nějak zvládám,“ usměje se na terase přímo naproti centrálnímu dvorci, kde se stala tenisovou legendou.
|
Česko a wimbledonská magie. Příběh tenisové lásky, kterou prostě nepochopíte
Na rozhovor si nicméně ukradne jen pár minut, pak už zase spěchá za rodinkou. „Někdy je to se třemi malými dětmi vážně náročné,“ vysvětlí.
Její syn Petr právě během letošního Wimbledonu oslavil druhé narozeniny, a tak hrdá maminka říká: „Za poslední dobu se toho událo strašně moc. Je pravda, že mít během dvou let tři děti je docela mazec.“
Na nejslavnějším tenisovém turnaji ještě loni hrála, v prvním kole podlehla Američance Emmě Navarrové 3:6 a 1:6. Šlo o její předposlední start v kariéře, definitivně se s ní rozloučila na US Open.
Letos do Londýna dorazila na pozvání organizátorů, coby zdejší vítězka je doživotně členkou All England Clubu.
V sobotu ji jistě uvidíte v královské lóži, odkud bude ve společnosti Martiny Navrátilové a dalších bývalých velikánek sledovat očekávanou finálovou bitvu krajanek Muchové a Noskové.
„Co víc jsme si mohly přát? Moc hezky se to sešlo,“ reaguje 36letá bývalá šampionka.
Je jisté, že Wimbledon bude mít potřetí za poslední čtyři roky českou královnu. Tradice, ke které před patnácti a dvanácti roky významně přispěla právě Kvitová, tak pokračuje a krásně kvete.
„Na jednu stranu je to zvláštní, ale Češky tady prostě umí. Jen je škoda, že Wimbledon není u nás, to by bylo ještě něco úplně jiného,“ zasní se. „Myslím, že máme takovou náturu, že nám tráva zkrátka sedí.“
|
Wimbledonská finále: přes slzy Novotné a pohádku Kvitové až k letošní senzaci
Nosková označila právě bojovnou levačku z Fulneku za jeden ze svých vzorů, který ji v dětství lehce usměrnil, aby se rozhodla věnovat tenisu.
„Trochu se kvůli tomu cítím stará,“ usmívá se Kvitová. „Ale na druhou stranu si toho moc vážím. Když jsem hrála, tak jsem si neuvědomovala, že to jednou může někdo takhle vnímat. A samozřejmě mě to moc těší.“
U Noskové spatřuje určité průsečíky s vlastním stylem: „Agresivní hra je hodně podobná. A také ta chladnokrevnost. Občas mi přijde, že nedává najevo tolik emocí a působí flegmaticky. I když uvnitř to tak asi nemá, umí to skvěle ustát. Pro tenis je to velmi dobrá vlastnost, protože je to nesmírně těžký sport, hlavně na psychiku.“
Myslí si, že lépe se na kurt půjde právě mladší z Češek, která má ve 21 letech všechno stále před sebou. Kvitová to sama zná, svůj první Wimbledon vyhrála ve stejném věku.
„Maria (Šarapovová) byla tehdy mnohem větší favoritkou, což ze mě sňalo tlak. Ale v roce 2014 ve finále proti Bouchardové to bylo přesně naopak,“ ohlíží se.
Kdežto Muchová má měsíc před třicátými narozeninami možná poslední příležitost, jak na grandslamový titul dosáhnout.
Tak která z nich Kvitovou doplní v listině šampionek?
|
Popřály si štěstí. A pak pohodářky Kája a Linda zbouraly historii českého sportu
„Žádný tip nemám. Myslím si, že je to opravdu padesát na padesát,“ odpovídá diplomaticky.
Až se během finále v čestné královské lóži potká s Navrátilovou, možná spolu naťuknou, jestli by si spolu ve Wimbledonu někdy v budoucnu nezahrály turnaj legend.
„Předběžně jsme si o tom psaly a věřím, že nám to zdraví dovolí,“ prozrazuje Kvitová. „Já po porodu dvojčat ještě nejsem ani náhodou připravená, bylo by to pro mě strašně těžké. Martina měla také nějaké zdravotní komplikace. Doufám tedy, že nám to vyjde příští rok.“