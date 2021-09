Karolína Plíšková se na turnaji v Ostravě neukáže, má potíže se zápěstím

Druhý ročník akce okruhu WTA kategorie 500 s dotací 565 530 dolarů startuje o víkendu kvalifikací. Hlavní soutěž se na tvrdém povrchu koná od pondělí do neděle.

Fanoušci v Ostravar Aréně se můžou těšit na další přední české hráčky. V pavouku budou letošní královna Roland Garros Barbora Krejčíková, dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová či únorová semifinalistka Australian Open Karolína Muchová. Díky divokým kartám se do hlavní soutěže dostaly také Kateřina Siniaková a Tereza Martincová.

„Není úplně jednoduché omlouvat se z účasti na turnaji, který se hraje před diváky a v domácím prostředí. Velice mě to mrzí. Opravdu jsem v posledních měsících vnímala podporu spousty lidí z Česka,“ uvedla Plíšková v tiskové zprávě.

Ostrava 2020 Loni ostravský turnaj v upraveném kalendáři WTA nahradil čínské dějiště Čeng-čou, konal se v kategorii Premier a hrál se koncem října. Královnou se stala Běloruska Aryna Sabalenková, která ovládla dvouhru a v páru s Belgičankou Elise Mertensovou i čtyřhru.

Se zápěstím mívá Plíšková problémy a nyní se ozvalo před grandslamovým US Open, na kterém došla do čtvrtfinále. „Nebylo možné to díky postupu v turnaji adekvátně léčit. Vzhledem ke zhoršení obtíží jsme se dohodli na třítýdenní pauze od turnajové zátěže a léčbě,“ uvedl specialista na chirurgii zápěstí ortoped Radek Kebrle, v jehož lékařské péči Plíšková je.

Kebrle v prosinci 2016 zachránil kariéru Kvitové, které sešil sedm šlach a dva nervy levé ruky, pořezané při přepadení v jejím prostějovském bytě.

Z grandslamových šampionek přijedou i Němka Angelique Kerberová, Polka Iga Šwiateková a Lotyška Jelena Ostapenková. Představí se také olympijská vítězka z Tokia Belinda Bencicová ze Švýcarska či letošní finalistka Roland Garros Anastasija Pavljučenkovová.