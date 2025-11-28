Kaderka: Co to melete, pane redaktore? Vydírali mě a teď tenisu hrozí bankrot

Robert Rampa
Exkluzivně   16:14
Tvrdí, že má důkazy, že nové vedení způsobilo tenisovému svazu milionové škody. Že dotační kauzu, za kterou je trestně stíhaný, na něj domluvili. Že ho vydírali a obvinění je „na zakázku“. Bývalý tenisový boss Ivo Kaderka emotivně promluvil pro iDNES.cz. Na otázky příliš neodpovídal.
Ivo Kaderka

Ivo Kaderka | foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

Valná hromada Českého tenisového svazu, na které chtěl hovořit bývalý prezident...
Valná hromada Českého tenisového svazu, na které chtěl hovořit bývalý prezident...
Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu.
Pankrácká věznice propustila z vazby prezidenta Českého tenisového svazu Iva...
8 fotografií

Tenisové hnutí Kaderka rozhýbal svou žádostí o vystoupení na páteční valné hromadě svazu. Chtěl promluvit a veřejně konfrontovat současného předsedu Jakuba Kotrbu, ale delegáti mu to v hlasování nedovolili.

Proč jste na valnou hromadu nedorazil, když jste na ní chtěl promluvit?
Počkejte, pane redaktore, vždyť mě přece pan předseda Kotrba poslal nactiutrhačský a urážlivý dopis plný samozřejmě osobních invektiv a tento přístup mi zamítl. Takže jsem mu odpověděl, že to pro mě není důstojné, že se nebudu strkat s ochrankou, kterou tam určitě posiluje, abych se tam nedostal. A odjel jsem se synem na hokej, no. Co byste ještě potřeboval?

Kaderka chtěl promluvit, delegáti odmítli. Zbavili jsme se jeho stínu, říká Kotrba

Byl jste na místě, nebo ne?
Jasně že nebyl, když mi pan předseda napíše takový hulvátský odpovědi. Je to jasné potvrzení, jak se strašně bojí, že bych mu tam z očí do očí...

Napsal vám, že vás nepustí ke slovu?
No jasně, ten dopis jste nedostal? Co si to dovoluju a jak jsem drzý? Jak tento zvaný doktor práv řeší presumpci neviny?

On přece řekl, že rozhodnou delegáti, jestli vás nechají promluvit.
Pane redaktore, to je právě ta manipulace, které vy novináři věříte. Tak přijďte, já vám ten dopis ukážu. On mi napsal, že na valnou hromadu vůbec nemůžu. Že tam lidé jako já nemají co dělat. Já mu odpověděl, že se mu nedivím, protože bych přivezl pravdivé důkazy. Takže na základě toho jsem tam nešel. Mně je hrozně divné, že to nevíte.

Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu.

Tohle vám řekl teď v pátek?
Tohle proběhlo už včera. Já vám klidně pošlu můj zdvořilý dopis plný důkazů, jaké škody v řádech desítek milionů korun už pan Kotrba způsobil. On za ně ponese odpovědnost. K tomu všemu mám důkazy. I k tomu, kam posílá peníze, jak je posílá bez výběrových řízení. Jedna věc je nejvíc nebezpečná. Poté, co způsobil škody značného rozsahu a má českému státu zaplatit 30 milionů korun za pokuty, kterým se nebránil, tak nejednal s péčí řádného hospodáře.

Počkejte, pokuty dostal tenisový svaz proto, že jste ho řídil vy a stíhají vás za podvody se státními dotacemi.
Pane redaktore, kde jste slyšel tuhle hloupost. Vy tomu věříte? Co to melete. Vždyť to jsou úplné nesmysly.

Počkejte.
Nehádejte se se mnou, to je zbytečný.

Ze stanov Českého tenisového svazu

Bod č. 8, oddělení X:
„O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání (valné hromady), lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň třípětinová většina přítomných delegátů.“

Ne, na valné hromadě delegáti hlasovali, jestli vás pustí ke slovu. A 95 ze 116 bylo proti vašemu projevu. Co na to říkáte?
Říkám na to to, že pan Kotrba rozdal delegátům hlasovací zařízení na jméno, aby viděl, jak kdo hlasoval. A taky všichni ti, kteří mají se svazem něco společného. Jestli vám tohle přijde demokratické? Samozřejmě se ti lidi bojí. Stejně jako když vy novináři na ně spustíte tyhle nepravdy, které vám Kotrba nakukal.

Vy přece...
Nechte mě domluvit! Vy si to nahráváte, já si to taky nahrávám. Bavíme se o tom, že pan Kotrba způsobil škody v řádech desítek milionů korun.

To tvrdíte vy.
Pokud je nezaplatí pan Kotrba, český tenis nebude moct čerpat dotace příští rok.

Vládne tvrdě už 26 let, čelí kauzám a teď i obvinění. Kdo je tenisový boss Kaderka

Vy na to máte důkazy?
Samozřejmě!

Proč je nepředložíte?
Protože jsem je chtěl předložit na valné hromadě, na kterou mě pan Kotrba nepustil. Vy těm nesmyslům fakt věříte? Nic není kvůli mně! Žádné pokuty nejsou kvůli mně. Pan Kotrba sám vydal materiál, ve kterém se domáhá, aby žádné pokuty nebyly, protože bylo všechno v pořádku. To vám zamlčel. Ale jen pro dva roky.

Chcete se vrátit do vedení tenisového svazu?
Poslouchejte mě, pane redaktore, nemanipulujte se mnou a poslouchejte fakta.

Já pokládám otázky.
Já pokládám otázku vám. Chcete vidět důkazy, nebo ne? Já vám je ukážu. Za rok 2021 pan Kotrba akceptoval pokuty. Pokud je nezaplatí, tenis může jít do bankrotu a nebude moct čerpat dotace. A je mi úplně jedno, co si o tom myslíte. Tohle je reálný fakt. Před pravdou nikdo neuteče. Nic jiného k tomu nemám. Vy nechcete slyšet reálná fakta...

Tenisový svaz má v dotační kauze vrátit přes 77 milionů, možná zastaví Štvanici

Chcete znovu vést tenisový svaz?
… A protože si nechal napařit pokuty... Vy asi nejste právně vzdělán, protože věříte Kotrbovým nesmyslným a hloupým propagacím, že to je kvůli mně. Vůbec to není kvůli mně. A pan Kotrba to ví! Materiál, který poslal na NSA (Národní sportovní agenturu), je důkaz toho všeho.

Chcete se vrátit do vedení tenisového svazu?
Nemanipulujte se mnou. Nejdříve je potřeba zachránit tenisový svaz před krachem.

Vy ho zachráníte?
Musíte přijmout veškerá možná opatření, aby se tomu předešlo. Kotrba je nepřijal, proto vypouští lži, kterým bohužel, pane redaktore, věříte i vy. Ty důkazy stejně vyjdou na povrch. Jednou řeknete: Jak já tomu vůbec mohl věřit. To je všechno, co vám povím. Další otázky mi neklaďte. Jen říkám, že český tenis stojí nad propastí, kam ho svou nečinností bohužel dostal pan Kotrba.

Není to spíš kvůli vaší dotační kauze?
Žádná dotační kauza není! Já rezignoval jen proto, že se skupina lidí z NSA, pan Kotrba a jeho přátelé domluvili, jakým způsobem mě budou vydírat. To je právě nezákonné. To skončí u mezinárodního soudu. Mě hrozně mrzí, že vůbec nepřemýšlíte nad tím, co říkáte. Jaká kauza. Někdo si vymyslel obvinění a na zakázku provedl, co provedl? Úředníci NSA nezákonně řekli, že nebudou financovat svaz, dokud nebudou jiné stanovy a já tam nebudu. To je v rozporu se zákonem.

Pane Kaderko, omlouvám se, ale rozhovor ukončíme.
To radši ukončete, pane redaktore. Já si ho naštěstí nahrávám. Vaše neznalost mě hrozně mrzí. Je škoda, že lidé jako vy ovlivňují veřejné mínění.

Soudy

Kaderka: Co to melete, pane redaktore? Vydírali mě a teď tenisu hrozí bankrot

