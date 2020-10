Kaderka je novým prezidentem evropské federace Tennis Europe

„Mám pochopitelně velikou radost. Je to ocenění výsledků českého tenisu a jeho obrovské síly, kterou ve světě a v Evropě má. Je to jistě i důsledek našeho mohutného restartu v létě po první vlně pandemie, kdy jsme pomohli celé Evropě a celému světu a ukázali cestu zpět na kurty,“ řekl Kaderka v prohlášení pro ČTK.

Od roku 2017 zastával Kaderka pozici viceprezidenta evropské federace. O funkci prezidenta se s ním ucházeli Němka Eva-Maria Schneiderová a Fin Matti Virtanen. Kaderka uspěl ve třetím kole, v kterém porazil Schneiderovou.

„Kandidoval jsem s velkou pokorou, protože jsem věděl, že právě pokora bude rozhodujícím jazýčkem na vahách. Mé pevné a neměnné názory jsou známé po mnoho let. Pro někoho jsou i tvrdé, ale stále konzistentní,“ řekl Kaderka.

Zvolení bere jako odpovědnost v době, kdy svět bojuje s koronavirem. Nechce proto otevírat kontroverzní témata, jako jsou Davis Cup a Fed Cup.

„Teď je potřeba udělat vše, abychom se dostali z krize, do které nás zatlačil nepřítel covid. Není to o úsměvných a líbivých vizích, ale o dřině a snaze nalézt cestu, jak pomoci všem, kteří ji v danou chvíli potřebují. Pokud se říká, že tato doba je nejhorší od druhé světové války, platí to jistě i pro sport, tenis nevyjímaje,“ uvedl sedmapadesátiletý Kaderka.

Z českých funkcionářů ve významných pozicích je například šéf českého biatlonu Jiří Hamza od roku 2018 prvním místopředsedou mezinárodní unie IBU či předseda atletického svazu Libor Varhaník od loňska viceprezidentem evropské atletické asociace (EA).