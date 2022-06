Kaderku volba Glasgow pro finále BJK Cupu nepotěšila, chtěl znovu Česko

„Z té volby nemám radost. Jednak Glasgow není pro mě ani pro řadu kolegů nic zvláštního z hlediska tenisového prostředí. Realita je pak taková, že jedním z velkých hráčů o kandidaturu bylo znovu Česko. Měl jsem zajímavou vizi, že by se to pořádalo ve dvou místech, a sice v Ostravě a vedle v nádherné hokejové aréně v Třinci,“ řekl Kaderka.

Volba lokality by podle něj nahrávala finálovému složení, kde je vedle Česka, Austrálie, Belgie, Kanady, Itálie, Kazachstánu, Španělska, Švýcarska, Velké Británie a USA také Polsko se Slovenskem. „Polsko bude hrát světové finále poprvé a poprvé v historii má světovou jedničku (Igu Šwiatekovou), která nyní neprohrála 35 zápasů. Představte si, kolik lidí by na každý zápas Polska přijelo. Trojúhelník Česko, Polsko a Slovensko by zaručoval mimořádnou atraktivitu a bylo by to dobré i pro reputaci nového formátu soutěže,“ uvedl Kaderka, který je současně prezidentem evropské federace Tennis Europe.

Podle zkušeného funkcionáře vyhrálo skotské město Glasgow díky silné finanční nabídce. Finále ženské týmové soutěže se uskuteční v Británii po 31 letech, země hostila i historicky první finále v roce 1963. Britské tenistky získaly díky pořadatelství také divokou kartu do finálového turnaje. Předtím vypadly v dubnové kvalifikaci právě s Češkami, které je zdolaly 3:2.

„Hravým způsobem a silou peněz získali pořadatelství, čímž budou hrát také světové finále. Nedá se nic dělat, to je život. Dali na stůl nejvyšší nabídku a hostitelství získali. Přál bych si, abychom na ně na kurtu ale narazili znovu,“ podotkl s úsměvem Kaderka.

Pokud bude příznivá finanční situace, Kaderka by rád usiloval o pořadatelství finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové i v příštích letech. Nevylučuje ani možnou spolupráci s Polskou tenisovou federací.

„Jejich šéf Miroslaw Skrzypczyňski je skvělý prezident a zkušený byznysmen. Myslím, že bychom se dokázali s Polskem domluvit, že bychom mohli udělat dva roky, napůl Češi a Poláci. Zápasy by byly v Česku a Polsku, jeden rok by bylo finále tady a pak zase u nich. I to je nosná idea, která by přitáhla obrovský zájem,“ řekl Kaderka a poukázal i na silný finanční profit pro regiony.

„Hned, jak to bude možné, začnu o tom vyjednávat s prezidentem ITF Davidem Haggertym. Dopředu si tu myšlenku ale také projednám se Miroslawem Skrzypczyňským a můžeme to společně zkusit,“ dodal Kaderka.

Finálový turnaj v Glasgow se odehraje na tvrdém povrchu od 8. do 13. listopadu.