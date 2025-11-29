„Nechce se očistit, jen škodit.“ Jak tenisové hnutí důrazně odmítlo Kaderku

Stanislav Kučera
Robert Rampa
,
  9:56
Delegáti páteční valné hromady tenisového svazu stáli před poměrně jednoduchou otázkou. Měli rozhodnout, zda si přejí, aby před nimi vystoupil Ivo Kaderka. Bývalý prezident svazu se chtěl vyjádřit ke svému obvinění v dotační kauze, kvůli níž svaz zabředl do vážných finančních potíží, a také konfrontovat současné vedení v čele s Jakubem Kotrbou.
Šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka na snímku z roku 2022

Šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka na snímku z roku 2022 | foto: Profimedia.cz

Valná hromada Českého tenisového svazu, na které chtěl hovořit bývalý prezident...
Valná hromada Českého tenisového svazu, na které chtěl hovořit bývalý prezident...
Lovosice, 21. 12. 2024, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - SKKP Handball...
Pankrácká věznice propustila z vazby prezidenta Českého tenisového svazu Iva...
18 fotografií

Výsledek?

Proti jeho projevu hlasovalo 95 delegátů, 13 bylo pro a osm se zdrželo. Kaderka se tedy dočkal důrazného odmítnutí své žádosti, navíc na valnou hromadu ani nedorazil.

„Výsledek mě velice potěšil. Beru to tak, že lidi věří tomu, co děláme,“ sdělil pro iDNES.cz Kotrba.

A doplnil: „Nevidím v tom snahu pana Kaderky se očistit, on chce jen ublížit, škodit a stavět osobní ego nad potřeby českého tenisu.“

Vydírali mě, tvrdí Kaderka

Kaderka se právě na Kotrbu ve čtvrtek prostřednictvím pětistránkového dopisu obrátil se žádostí, aby směl na valné hromadě vystoupit.

V dopise, který má iDNES.cz k dispozici, tvrdí mimo jiné, že Kotrba vede český tenis „ke zkáze, ke krachu, do bezedné propasti“.

A odmítá, že by se dopustil dotačních podvodů, kvůli nimž ho od loňského února vyšetřuje policie, momentálně na svobodě.

Kaderka: Co to melete, pane redaktore? Vydírali mě a teď tenisu hrozí bankrot

„Oba dobře víme, že celá ,kauza’ ČTS byla a je vykonstruovaná od A do Z,“ píše Kotrbovi. „Jde o policejní odstranění prezidenta ČTS a jeho týmu. Tento brutální a bezprecedentní čin byl základní a první krok k vašemu ovládnutí Českého tenisového svazu, jeho financí a jeho majetku.“

Výrazněji se ozval vůbec poprvé od doby, kdy loni v červnu na funkci prezidenta rezignoval. A připomněl se tak nejen tenisové, ale i širší veřejnosti.

„Překvapilo mě, že měl nyní ambici to prezentovat před tenisovým hnutím,“ reaguje na Kaderkovu aktivitu Kotrba. „Nechápu to, vždyť tenisu ublížil on, jeho jméno. Jeho činnost ho zahnala do kouta.“

Podivil se také nad tím, že jeho předchůdce adresoval žádost o projev přímo jemu jako předsedovi, když nejvyšším orgánem svazu je valná hromada.

15. dubna 2024

„Pan Kaderka měl dvě možnosti. Buď se stát delegátem valné hromady, nebo mohl o vystoupení požádat jako eventuální host, i když jsme neměli čas udělat si detailní právnický rozbor toho, jak by to šlo. Proto jsme nechali hlasovat, ať nejvyšší orgán spolku rozhodne.“

Kaderka tvrdí, že Kotrba se ho bojí „jako čert kříže“, a že by na valné hromadě předložil důkazy o údajných škodách, kterých se má současné vedení dopouštět.

„Já rezignoval jen proto, že se skupina lidí z NSA, pan Kotrba a jeho přátelé domluvili, jakým způsobem mě budou vydírat. To je nezákonné,“ říká.

Každopádně je jasné, že tenisový svaz má za nesprávné nakládání s dotacemi z doby Kaderkovy vlády zaplatit Národní sportovní agentuře pokutu přes 77 milionů korun.

Odstřihnout se od minulosti

„Těmto pokutám se nebránil, tudíž nejednal s péčí řádného hospodáře,“ prohlásil Kaderka o Kotrbovi v pátečním rozhovoru pro iDNES.cz. „Způsobil škody v řádech desítek milionů korun.“

„Je to účelové tvrzení, které nás má dehonestovat,“ oponuje Kotrba za nové vedení svazu, v jehož čele nyní stojí tříčlenné předsednictvo. „Delegátům na valné hromadě jsem říkal, že pan Kaderka asi uvažuje v rámci hesla: Podle sebe soudím tebe.“

Kaderka chtěl promluvit, delegáti odmítli. Zbavili jsme se jeho stínu, říká Kotrba

Doplnil, že kontroly z NSA pokračují, zabývají se také hospodařením svazu v letech 2022 a 2023. Je tedy možné, že pokuta ještě poroste, hovoří se o částce ve výši až sto milionů korun.

A zároveň svaz spolupracuje s Národní centrálou proti organizovanému zločinu při jejím vyšetřování.

„Tam jsme sami překvapeni, za čím s námi chodí a na co se dotazují. Jdou hodně do hloubky,“ přibližuje Kotrba.

Mezitím svaz pokračuje v nápravě škod a vytváření transparentního hospodaření. Účetnictví má nově zcela elektronické, na páteční valné hromadě přijal modernizované stanovy a představil novou vizuální identitu.

Valná hromada Českého tenisového svazu, na které chtěl hovořit bývalý prezident Ivo Kaderka.

Chce se tak nadobro odpoutat od dob bývalého vedení a ukázat potenciálním sponzorům, které kvůli vysokým pokutám potřebuje, jako důvěryhodný partner.

A co bude dál s Kaderkou?

„Vzhledem k jeho povaze nepředpokládám, že v útocích ustane,“ domnívá se Kotrba. „Ale doufám, že delegáti to pochopili. Jako předsednictvo máme silný mandát a chceme se od minulosti odstřihnout.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Kdo za něj dá peníze? Sigma. A sázka na Ghaliho se začíná vyplácet

Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů.

Když v létě posílil fotbalovou Sigmu z Liberce, mnozí si klepali na čelo. Ne snad, že by nigerijský křídelník Ahmad Ghali neměl kvalitu. Ale opravdu má cenovku takřka padesát milionů korun?

29. listopadu 2025  9:59

„Nechce se očistit, jen škodit.“ Jak tenisové hnutí důrazně odmítlo Kaderku

Šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka na snímku z roku 2022

Delegáti páteční valné hromady tenisového svazu stáli před poměrně jednoduchou otázkou. Měli rozhodnout, zda si přejí, aby před nimi vystoupil Ivo Kaderka. Bývalý prezident svazu se chtěl vyjádřit ke...

29. listopadu 2025  9:56

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

29. listopadu 2025  9:40

Kubáň: Ústí už má výrazně vyšší cenu. Kluby začínají být nedostatkové zboží

Ústí nad Labem, 27. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Sokol Brozany, třetí...

Přes bujná poprsí moderátorek to možná není vidět, ale ústecký fotbal dál sílí. Zevnitř. Staví skautingové oddělení, chystá postupný facelift kádru, řeší mládež i Městský stadion, aby vyhovoval...

29. listopadu 2025  9:34

„Béďa Köhler!“ Byl to jenom záskok, říká o svém návratu do Zlína extraligový šampion

Bedřich Köhler skončil ve Zlíně po minulé sezoně. Do vítězného domácího utkání...

Zlínští fanoušci skandovali jeho jméno během zápasu i po něm, odnesl si cenu pro nejlepšího hráče domácího týmu. Bedřich Köhler, který dohrává úspěšnou kariéru v druholigovém Uherském Brodu, si...

29. listopadu 2025  9:10

Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou...

29. listopadu 2025  9:01

Krejčí dal při výhře Atlanty čtrnáct bodů, k postupu do NBA Cupu to nestačilo

S míčem si dělá prostor Vít Krejčí z Atlanty, pozorně ho brání Quan Tomlin z...

Basketbalisté Atlanty v NBA zvítězili doma nad Clevelandem 130:123 i díky 14 bodům českého reprezentanta Víta Krejčího. Ten za 21 minut trefil tři trojky a přidal i nájezd a smeč po brejku, k tomu...

29. listopadu 2025  8:28

Boston bez zraněných Čechů propadl, Palát s Hronkem sbírali asistence

Ondřej Palát z New Jersey se řítí před branku Buffala, kterou hájí Alex Lyon.

Po krátké pauze na Den díkůvzdání se v zámoří hokejová NHL rozhýbala vysokým počtem 15 zápasů. Šestkrát před svými fanoušky inkasoval oslabený Boston, jemuž vinou zranění proti Rangers chyběli David...

28. listopadu 2025  20:46,  aktualizováno  29. 11. 8:21

Více peněz, nové zbraně a olympijské hry na obzoru. Startuje biatlonová sezona

Start ženské štafety v Novém Městě na Moravě.

Už v sobotu krátce po poledni začne nová sezona Světového poháru v biatlonu. Bez norských bratrů Böových, kteří se podíleli na podobě svého sportu posledních patnáct let. Jak se biatlonový svět s...

29. listopadu 2025  7:57

Maledivy? Nuda! Dobrovolnice Nosková se radši v Africe věnovala dětem

Linda Nosková vyrazila v rámci posezonní dovolené dělat dobrovolnici do...

Když vypráví o svém posledním dobrodružství, tvář jí zdobí líbezný úsměv. Tenistka Linda Nosková si po návratu z Tanzánie ráda vybavuje, jak si ji v jedné škole „adoptovaly“ tamní holčičky. Děti...

29. listopadu 2025  7:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Velká cena Kataru formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Momentka ze sprintu F1 v Kataru.

Dramatické mistrovství světa formule 1 má před sebou předposlední zastávku. Velká cena Kataru 2025 se pojede od pátku 28. 11. do neděle 30. 11. na okruhu Losail nedaleko Dauhá. V textu najdete...

29. listopadu 2025  7:31

Kometa na kaši po čistém hattricku Kašeho. Další milník v kariéře, zářil

Litvínovský David Kaše (vpravo) slaví gól s Nicolasem Hlavou gól proti Kometě.

Hokejová Kometa na kaši kvůli litvínovským bratrům Kašovým. Ondřej úřadujícího mistra demontoval čtyřmi asistencemi, jeho mladší sourozenec David dokonce hattrickem. Prvním extraligovým v kariéře! A...

29. listopadu 2025  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.