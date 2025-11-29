Výsledek?
Proti jeho projevu hlasovalo 95 delegátů, 13 bylo pro a osm se zdrželo. Kaderka se tedy dočkal důrazného odmítnutí své žádosti, navíc na valnou hromadu ani nedorazil.
„Výsledek mě velice potěšil. Beru to tak, že lidi věří tomu, co děláme,“ sdělil pro iDNES.cz Kotrba.
A doplnil: „Nevidím v tom snahu pana Kaderky se očistit, on chce jen ublížit, škodit a stavět osobní ego nad potřeby českého tenisu.“
Vydírali mě, tvrdí Kaderka
Kaderka se právě na Kotrbu ve čtvrtek prostřednictvím pětistránkového dopisu obrátil se žádostí, aby směl na valné hromadě vystoupit.
V dopise, který má iDNES.cz k dispozici, tvrdí mimo jiné, že Kotrba vede český tenis „ke zkáze, ke krachu, do bezedné propasti“.
A odmítá, že by se dopustil dotačních podvodů, kvůli nimž ho od loňského února vyšetřuje policie, momentálně na svobodě.
„Oba dobře víme, že celá ,kauza’ ČTS byla a je vykonstruovaná od A do Z,“ píše Kotrbovi. „Jde o policejní odstranění prezidenta ČTS a jeho týmu. Tento brutální a bezprecedentní čin byl základní a první krok k vašemu ovládnutí Českého tenisového svazu, jeho financí a jeho majetku.“
Výrazněji se ozval vůbec poprvé od doby, kdy loni v červnu na funkci prezidenta rezignoval. A připomněl se tak nejen tenisové, ale i širší veřejnosti.
„Překvapilo mě, že měl nyní ambici to prezentovat před tenisovým hnutím,“ reaguje na Kaderkovu aktivitu Kotrba. „Nechápu to, vždyť tenisu ublížil on, jeho jméno. Jeho činnost ho zahnala do kouta.“
Podivil se také nad tím, že jeho předchůdce adresoval žádost o projev přímo jemu jako předsedovi, když nejvyšším orgánem svazu je valná hromada.
15. dubna 2024
„Pan Kaderka měl dvě možnosti. Buď se stát delegátem valné hromady, nebo mohl o vystoupení požádat jako eventuální host, i když jsme neměli čas udělat si detailní právnický rozbor toho, jak by to šlo. Proto jsme nechali hlasovat, ať nejvyšší orgán spolku rozhodne.“
Kaderka tvrdí, že Kotrba se ho bojí „jako čert kříže“, a že by na valné hromadě předložil důkazy o údajných škodách, kterých se má současné vedení dopouštět.
„Já rezignoval jen proto, že se skupina lidí z NSA, pan Kotrba a jeho přátelé domluvili, jakým způsobem mě budou vydírat. To je nezákonné,“ říká.
Každopádně je jasné, že tenisový svaz má za nesprávné nakládání s dotacemi z doby Kaderkovy vlády zaplatit Národní sportovní agentuře pokutu přes 77 milionů korun.
Odstřihnout se od minulosti
„Těmto pokutám se nebránil, tudíž nejednal s péčí řádného hospodáře,“ prohlásil Kaderka o Kotrbovi v pátečním rozhovoru pro iDNES.cz. „Způsobil škody v řádech desítek milionů korun.“
„Je to účelové tvrzení, které nás má dehonestovat,“ oponuje Kotrba za nové vedení svazu, v jehož čele nyní stojí tříčlenné předsednictvo. „Delegátům na valné hromadě jsem říkal, že pan Kaderka asi uvažuje v rámci hesla: Podle sebe soudím tebe.“
Doplnil, že kontroly z NSA pokračují, zabývají se také hospodařením svazu v letech 2022 a 2023. Je tedy možné, že pokuta ještě poroste, hovoří se o částce ve výši až sto milionů korun.
A zároveň svaz spolupracuje s Národní centrálou proti organizovanému zločinu při jejím vyšetřování.
„Tam jsme sami překvapeni, za čím s námi chodí a na co se dotazují. Jdou hodně do hloubky,“ přibližuje Kotrba.
Mezitím svaz pokračuje v nápravě škod a vytváření transparentního hospodaření. Účetnictví má nově zcela elektronické, na páteční valné hromadě přijal modernizované stanovy a představil novou vizuální identitu.
Chce se tak nadobro odpoutat od dob bývalého vedení a ukázat potenciálním sponzorům, které kvůli vysokým pokutám potřebuje, jako důvěryhodný partner.
A co bude dál s Kaderkou?
„Vzhledem k jeho povaze nepředpokládám, že v útocích ustane,“ domnívá se Kotrba. „Ale doufám, že delegáti to pochopili. Jako předsednictvo máme silný mandát a chceme se od minulosti odstřihnout.“