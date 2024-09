Katastrofa, ironie. Jak dříče Lendla donutila skončit jeho největší přednost

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

New York (Od našeho zpravodaje) - Forhend, ke kterému jen tak tak doběhl, poslal pouze do sítě, čímž game ztratil. A jak se později ukázalo, žádný další úder už Ivan Lendl ve své profesionální kariéře nezahrál. Vzápětí totiž utkání ve druhém kole US Open 1994 skrečoval, načež v prosinci oznámil, že kvůli potížím se zády končí. Od jeho posledního zápasu v neděli uplyne přesně třicet let.