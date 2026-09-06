Ne, v předchozím souvětí opravdu není chyba. Vzhledem k přesunům v kalendáři, kvůli němuž se nekonalo Australian Open, tenkrát newyorská Madison Square Garden hostila jeden Turnaj mistrů v lednu a druhý v prosinci.
Při první akci Lendl skolil Šmída, Mayotta, Gomeze i Beckera. Při druhé si poradil s Noahem, Gomezem, Edbergem, Wilanderem i Beckerem. V obou případech triumfoval bez ztráty setu!
Na své účinkování na srazech hvězd byl vždy náležitě pyšný.
„Na cestě za vítězstvím na grandslamu někdy můžete potkat třeba jen dva soupeře z top 10, ale na Masters se scházeli výhradně ti nejlepší hráči sezony,“ líčil v knize Králové tenisových grandslamů.
K výtečnému servisu, znamenitému forhendu, ocelové kondici a sebedůvěře přidal před čtyřiceti lety ještě jednu důležitou schopnost, kterou si ve vrcholném období kariéry přirozeně musel osvojit.
Ve vrcholné fazoně si vysloužil přezdívku „Ivan Hrozný“, odvolávající se na ruského cara a Lendlovu krutovládu v tenisové říši.