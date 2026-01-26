Byla jsem spratek, vzpomíná mladá tenistka. Teď jí radí i idol Djokovič

Markéta Plšková
  17:38
Je nejmladší hráčkou elitní stovky, na konci prosince jí bylo teprve osmnáct let. A přesto už nějakou dobu válčí mezi dospělými. Tenistka Iva Jovicová aktuálně září na Australian Open, kde po skvělých výkonech došla už do čtvrtfinále. Ve třetím kole vyřadila nasazenou sedmičku Jasmine Paoliniovou, v úterý ji čeká možná nejtěžší výzva, na kterou v Melbourne může narazit. Střet se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Americká tenistka Iva Jovicová slaví postup do čtvrtfinále Australian Open.

Americká tenistka Iva Jovicová slaví postup do čtvrtfinále Australian Open.

Americká tenistka Iva Jovicová hraje belhend v osmifinále Australian Open.
Americká tenistka Iva Jovicová podává v osmifinále Australian Open.
Americká tenistka Iva Jovicová slaví postup do čtvrtfinále Australian Open.
Americká tenistka Iva Jovicová slaví postup do čtvrtfinále Australian Open.
6 fotografií

„Budu se snažit soustředit na svou polovinu kurtu,“ hlásila po postupu z osmifinále, ve kterém smázla Julii Putincevovou z Kazachstánu 6:0, 6:1. „Konečně se mi splnil sen, že si zahraju s Arynou. Vždycky chcete hrát proti těm nejlepším a zjistit, jak na tom jste.“

Rozhodně můžeme říct, že mladá Američanka je na tom letos zatím velmi dobře. Na prvním turnaji v Aucklandu došla do semifinále, poté si v Hobartu dokonce zahrála o titul. Aktuálně má skóre 11:2, žádná jiná tenistka v této sezoně neposbírala víc výher než ona.

Zástup nadějí potěšil, ale rychle vyhasl. Bez nasazení to jde těžko, zjistili tenisté

A na kontě má i další zajímavou statistiku.

Je nejmladší hráčkou, jež se probojovala do čtvrtfinále na Australian Open bez ztráty setu od roku 1998, kdy se takový kousek povedl její krajance Venus Williamsové. Její sestru Serenu Jovicová obdivuje, stejně jako legendárního Novaka Djokoviče.

Stejně jako on totiž i tatínek mladé tenistky pochází ze Srbska, ona sama navíc často navštěvuje Bělehrad. A srbsky mluví i se svými rodiči.

V Melbourne se Jovicová s Djokovičem setkala, před utkání s Jasmine Paoliniovou si od něj vyslechla pár rad. „Říkal mi, ať víc otevírám kurt, ať do úderů nejdu pořád tak zbrkle. Snažila jsem se to dodržovat a vyšlo to. Takže budu Novaka poslouchat dál,“ smála se.

australianopen

@iva_jovic07 @djokernole

The teen might have a secret second week ingredient

23. ledna 2026 v 15:18, příspěvek archivován: 26. ledna 2026 v 16:03
oblíbit odpovědět uložit

Na tiskové konferenci dlouho vyprávěla, jaké bylo setkání s jejím idolem. „Někdy můžete být zklamaní, pokud nejsou tak milí nebo otevření, jak jste čekali. To se stává poměrně často, najednou vidíte, že realita není úplně taková jako v televizi,“ líčila.

„U něj je to ale naopak. Mimo kamery je snad ještě milejší a pozornější než na nich. Bylo to úžasné. Je neuvěřitelně inteligentní, chytrý a opravdu chce pomáhat mladší generaci. Jsem za ty rady strašně vděčná.“

Ale i bez nich byla mladá Američanka úspěšná.

Loňský rok byl pro ni průlomový, startovala ho až na konci druhé stovky, postupně se ale vydrápala mezi ty nejlepší. Aktuálně je na 27. místě, už teď je ale jasné, že po Australian Open si žebříčkové maximum vylepší. V live hodnocení je totiž dvacátá.

Americká tenistka Iva Jovicová slaví postup do čtvrtfinále Australian Open.

Posledních dvanáct měsíců pro ni bylo hodně turbulentních. „Je to hodně bláznivé období, hlavně přechod z juniorského tenisu, protože tady je to úplně jiné. Už to není jen zábava, jde o hodně, což je na tom vzrušující. Myslím, že to zvládám docela dobře, ale pořád chci víc.“

V září dosáhla na svůj dosud největší úspěch kariéry, když na turnaji kategorie 500 v mexické Guadalajaře pozvedla trofej pro vítězku. A i tam pochopila: „Jakmile trochu polevíte, může být konec. Musíte se neustále soustředit.“

„Ale myslím, že se v tom zlepšuju, hraní proti špičkovým profesionálkám vás strašně posouvá. Jsem vděčná, že tu můžu být,“ hlásila loni na podniku v Cincinnati.

Jovicovou k velkým výsledkům inspirují i její rodiče, kteří ze Srbska a Chorvatska odešli ještě před jejím narozením do Spojených států. „Hodně jsem se od nich naučila o tvrdé práci a o tom, že si musíte všechno zasloužit. Jsou to skvělí lidé a jsem nesmírně vděčná, že je mám.“

iva_jovic07

First WTA 500

Fought so hard… This one is for everyone who believes in me and supports me on this crazy journey - my family, team, fans, @adidastennis @yonex_tennis @redbull ✨

A big thank you to @gdlopen @wta for putting on this incredible event and for all the warm welcomes.

To the fans, you have been the most spirited and energetic group I have played in front of. Thank you for the atmosphere you created and the chills you gave me. Moments I won’t forget. Overwhelming amounts of support

(Shakira concert was also a moment that won’t be forgotten)

HUGE congratulations to @emiarango for this week and the fight showed. Always wishing you the best❤️‍

Muchas gracias Guadalajara

16. září 2025 v 11:06, příspěvek archivován: 26. ledna 2026 v 16:14
oblíbit odpovědět uložit

A že se Jovicová narodila zrovna ve Spojených státech amerických? To byla podle ní velká náhoda.

„Maminka získala zelenou kartu v loterii, což je úplná náhoda. Tehdy s tátou ještě nebyli manželé, ale byli spolu, pak se vzali a přišli sem. Začínali úplně od nuly. Oba jsou farmaceuti, takže museli znovu skládat všechny zkoušky a dost tvrdě pracovat. Přijít z tak malé země do Ameriky a vybudovat si život není vůbec jednoduché.“

I Jovicová po vzoru svých rodičů začala tvrdě pracovat. Už jako malá holka chodila se sestrou na kurt hrát tréninkové sety. A byla hodně nespokojená, když prohrála. „Nesnášela jsem to, byla jsem takový malý spratek. Pořád jsem se hádala, vztekala a dělala jsem scény. A pak s námi rodiče přestali chodit na kurt, protože nechtěli vidět, jak na sebe křičíme.“

Teď se ale na svou dceru jistě rádi podívají.

