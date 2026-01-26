Byla jsem spratek, vzpomíná mladá tenistka. Teď jí radí i idol Djokovič

„Budu se snažit soustředit na svou polovinu kurtu,“ hlásila po postupu z osmifinále, ve kterém smázla Julii Putincevovou z Kazachstánu 6:0, 6:1. „Konečně se mi splnil sen, že si zahraju s Arynou. Vždycky chcete hrát proti těm nejlepším a zjistit, jak na tom jste.“
Rozhodně můžeme říct, že mladá Američanka je na tom letos zatím velmi dobře. Na prvním turnaji v Aucklandu došla do semifinále, poté si v Hobartu dokonce zahrála o titul. Aktuálně má skóre 11:2, žádná jiná tenistka v této sezoně neposbírala víc výher než ona.
A na kontě má i další zajímavou statistiku.
Je nejmladší hráčkou, jež se probojovala do čtvrtfinále na Australian Open bez ztráty setu od roku 1998, kdy se takový kousek povedl její krajance Venus Williamsové. Její sestru Serenu Jovicová obdivuje, stejně jako legendárního Novaka Djokoviče.
Stejně jako on totiž i tatínek mladé tenistky pochází ze Srbska, ona sama navíc často navštěvuje Bělehrad. A srbsky mluví i se svými rodiči.
V Melbourne se Jovicová s Djokovičem setkala, před utkání s Jasmine Paoliniovou si od něj vyslechla pár rad. „Říkal mi, ať víc otevírám kurt, ať do úderů nejdu pořád tak zbrkle. Snažila jsem se to dodržovat a vyšlo to. Takže budu Novaka poslouchat dál,“ smála se.
Na tiskové konferenci dlouho vyprávěla, jaké bylo setkání s jejím idolem. „Někdy můžete být zklamaní, pokud nejsou tak milí nebo otevření, jak jste čekali. To se stává poměrně často, najednou vidíte, že realita není úplně taková jako v televizi,“ líčila.
„U něj je to ale naopak. Mimo kamery je snad ještě milejší a pozornější než na nich. Bylo to úžasné. Je neuvěřitelně inteligentní, chytrý a opravdu chce pomáhat mladší generaci. Jsem za ty rady strašně vděčná.“
Ale i bez nich byla mladá Američanka úspěšná.
Loňský rok byl pro ni průlomový, startovala ho až na konci druhé stovky, postupně se ale vydrápala mezi ty nejlepší. Aktuálně je na 27. místě, už teď je ale jasné, že po Australian Open si žebříčkové maximum vylepší. V live hodnocení je totiž dvacátá.
Posledních dvanáct měsíců pro ni bylo hodně turbulentních. „Je to hodně bláznivé období, hlavně přechod z juniorského tenisu, protože tady je to úplně jiné. Už to není jen zábava, jde o hodně, což je na tom vzrušující. Myslím, že to zvládám docela dobře, ale pořád chci víc.“
V září dosáhla na svůj dosud největší úspěch kariéry, když na turnaji kategorie 500 v mexické Guadalajaře pozvedla trofej pro vítězku. A i tam pochopila: „Jakmile trochu polevíte, může být konec. Musíte se neustále soustředit.“
„Ale myslím, že se v tom zlepšuju, hraní proti špičkovým profesionálkám vás strašně posouvá. Jsem vděčná, že tu můžu být,“ hlásila loni na podniku v Cincinnati.
Jovicovou k velkým výsledkům inspirují i její rodiče, kteří ze Srbska a Chorvatska odešli ještě před jejím narozením do Spojených států. „Hodně jsem se od nich naučila o tvrdé práci a o tom, že si musíte všechno zasloužit. Jsou to skvělí lidé a jsem nesmírně vděčná, že je mám.“
A že se Jovicová narodila zrovna ve Spojených státech amerických? To byla podle ní velká náhoda.
„Maminka získala zelenou kartu v loterii, což je úplná náhoda. Tehdy s tátou ještě nebyli manželé, ale byli spolu, pak se vzali a přišli sem. Začínali úplně od nuly. Oba jsou farmaceuti, takže museli znovu skládat všechny zkoušky a dost tvrdě pracovat. Přijít z tak malé země do Ameriky a vybudovat si život není vůbec jednoduché.“
I Jovicová po vzoru svých rodičů začala tvrdě pracovat. Už jako malá holka chodila se sestrou na kurt hrát tréninkové sety. A byla hodně nespokojená, když prohrála. „Nesnášela jsem to, byla jsem takový malý spratek. Pořád jsem se hádala, vztekala a dělala jsem scény. A pak s námi rodiče přestali chodit na kurt, protože nechtěli vidět, jak na sebe křičíme.“
Teď se ale na svou dceru jistě rádi podívají.