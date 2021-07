Zázrak, žasla patnáctiletá tenistka Bejlek po triumfu s dvěma kanáry

Navrch zjistila, že vyletěla o 556 míst v pořadí WTA...



„Je to neuvěřitelné. Na začátku turnaje jsem počítala s tím, že odehraji dva zápasy a budu mít pár dnů volno před juniorskými turnaji. Je to pohádka, sama neumím popsat, co cítím. Zázrak,“ radovala se senzační vítězka podniku s dotací 60 tisíc dolarů.

Velký talent českého tenisu na antuce zářil. Bejlek se lepšila každý zápas. Po výhře nad Slovenkou Zlochovou ztratila ve 2. kole set s Jakupovičovou. Ve třetím setu Slovinka kvůli zdravotním problémům vzdala, což domácí naději poslalo do vítězného čtvrtfinále s Francouzkou Parryovou.

Ojedinělou jízdu nezastavila ani Britka Jonesová, nasazená dvojka, které Bejlek dovolila pouze tři hry. Soupeřka z druhé světové stovky musela v prvním setu strávit kanára od mladičké soupeřky. Turnaj pak vítězka zakončila dalším bezchybným vystoupením.

„Že dám dva kanáry ve finále, mě nenapadlo ani náhodou. Výsledek vypadá snadno, ale úplně jednoduché to nebylo. Jednotlivé hry byly hodně vyrovnané. Rozhodovaly závěrečné výměny a ty se mi dařilo ukončit,“ poznamenala Bejlek.

Životní triumf na vlastní oči viděla celá rodina a řada přátel. Pravidelně jezdili na zápasy z Prostějova a tenistku neustále hnali za úspěchem. „Třeba na finále byla mamka, tatínek, sestra, dva naši pejsci, kondiční trenér s manželkou a kamarád se svým tatínkem. Byli jsme jako Hujerovi,“ smála se Bejlek po úžasném úspěchu.