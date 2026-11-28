Z českých tenistů věnovala média pozornost především Jiřímu Lehečkovi, který dokázal porazit Flavia Cobolliho a v rozhodující čtyřhře s Tomášem Macháčem dlouho vzdoroval italské dvojici Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori. Nejvíce ale vyzdvihují výkon Musettiho.
Italové vybojovali finále po výhře v deblu 3:6, 6:1 a 7:6.
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Server OA Sport ve svém hodnocení vyzdvihl Lehečkovu hru proti Cobollimu. Ital podle něj narazil na soupeře, kterému rychlý povrch v Boloni velmi vyhovoval.
Přestože Cobolli dokázal po prohraném prvním setu vyrovnat, na začátku rozhodující sady ztratil koncentraci a přišel o podání, což se ukázalo jako rozhodující. Autor mu udělil známku šest a upozornil, že se na jeho výkonu v důležitých okamžicích projevila ztráta sebevědomí po předchozích nezdarech. Lehečka tak získal pro český tým bod a odvrátil první pokus obhájců trofeje o ukončení semifinále.
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Největší drama přinesla čtyřhra. Lehečka s Macháčem získali první set a ve třetím měli několikrát příležitost dostat soupeře pod tlak. V tiebreaku vedli ještě 3:1. Server OA Sport označil českou dvojici za velmi kvalitního soupeře, který domácí donutil bojovat až do posledních míčů.