Ind Nagal si oddechl, smí do Číny zahrát si o Australian Open. Zasáhl velvyslanec

Autor: ,
  11:23
Nejlepší indický tenista Sumit Nagal se po intervenci čínského velvyslance bude moci zúčastnit turnaje v Čcheng-tu o volnou kartu pro Australian Open. Aktuálně 290. hráč světového žebříčku původně neobdržel víza do Číny, situace se změnila, když se na sociálních médiích obrátil s žádostí o podporu na čínského velvyslance v Indii. V dalším příspěvku o dva dny později už s vděkem oznámil, že potřebné povolení získal.

Sumit Nagal ve druhém kole Australian Open | foto: AP

„Veliké díky (mimo jiné čínskému velvyslanci a indickému ministerstvu zahraničních věcí) za jejich rychlou pomoc, která mi pomohla zajistit víza včas,“ uvedl Nagal.

Důvod zamítnutí původní žádosti neuvedl. Vztahy mezi Indií a Čínou se přitom v poslední době zlepšily. Minulý měsíc zástupci dvou asijských velmocí a nejlidnatějších zemí světa začali jednat o obnovení přímých letů mezi některými městy, jež byly zastaveny před pěti lety.

Chtěl bojovat o volnou kartu na Australian Open, ale nedostal víza. Nagal si stěžuje

Asijsko-pacifický turnaj o volnou kartu na Australian Open se bude hrát v Čcheng-tu od 24. listopadu. Nagalovým maximem ve světovém žebříčku je loňské 68. místo, v současnosti se dlouholetý člen indického daviscupového týmu pohybuje na konci třetí stovky.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Heliövaara, Patten vs. Arevalo, PavičTenis - - 14. 11. 2025:Heliövaara, Patten vs. Arevalo, Pavič //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.51
  • -
  • 2.53
Sinner vs. SheltonTenis - - 14. 11. 2025:Sinner vs. Shelton //www.idnes.cz/sport
14. 11. 14:00
  • 1.08
  • -
  • 8.08
Salisbury, N. Skupski vs. Harrison, KingTenis - - 14. 11. 2025:Salisbury, N. Skupski vs. Harrison, King //www.idnes.cz/sport
14. 11. 18:00
  • 1.49
  • -
  • 2.59
Zverev vs. Auger-AliassimeTenis - - 14. 11. 2025:Zverev vs. Auger-Aliassime //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:30
  • 1.57
  • -
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Ind Nagal si oddechl, smí do Číny zahrát si o Australian Open. Zasáhl velvyslanec

Sumit Nagal ve druhém kole Australian Open

Nejlepší indický tenista Sumit Nagal se po intervenci čínského velvyslance bude moci zúčastnit turnaje v Čcheng-tu o volnou kartu pro Australian Open. Aktuálně 290. hráč světového žebříčku původně...

14. listopadu 2025  11:23

Příjmy i náklady více než miliarda korun. Fotbalová Sparta je znovu v plusu

Daniel Křetínský během zápasu Sparty s Brestem v Lize mistrů.

Podruhé za sebou je hospodaření fotbalové Sparty v černých číslech, byť tentokrát jen nepatrně. Za minulou sezonu klub vykázal zisk 2,5 milionů korun, přestože se účastnil Ligy mistrů. Ekonomickou...

14. listopadu 2025  11:12

Krejčí táhl Atlantu ke klubovému rekordu, slavil šest trojek i další výhru

Lauri Markkanen (vlevo) z Utah Jazz se v zápase s Atlanta Hawks natahuje po...

Čtvrtá výhra v řadě a Atlanta Hawks jsou konečně tam, kde se viděli už před začátkem sezony. V popředí Východní konference NBA. V hale Utah Jazz uspěli 132:122 a český basketbalista Vít Krejčí jim k...

14. listopadu 2025  7:13,  aktualizováno  11:09

Budu hodný kluk, řekl Ronaldo. Pak dostal červenou za loket a provokoval Iry

Cristiano Ronaldo se na červenou kartu, kterou viděl v zápase s Irskem, příliš...

Před zápasem se zkušená portugalská megastar usadila v tiskovém středisku v Dublinu a vyslala vzkaz irským fanouškům: „Tentokrát se pokusím být hodný kluk.“ Cristiano Ronaldo ale čtvrteční večer na...

14. listopadu 2025  10:27

Zápas s Vary není derby. Nevyprodává stadiony, soudí plzeňský kouč Jandač

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Loni touto dobou se s týmem krčil na předposlední příčce, čtyři body od dna extraligové tabulky. Teď je všechno jinak. Kouč Josef Jandač drží hokejovou Plzeň na třetí pozici a řídí možná největší...

14. listopadu 2025  10:25

Dobrý start, pak útlum. A Prostějov znovu čeká jen boj o udržení ve druhé lize

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Konečně klidná sezona? Sotva. Fotbalisty Prostějova čeká na jaře opět boj o záchranu druhé ligy, jak to bývá v posledních letech pravidlem. Byť měli Hanáci začátek sezony slušný, po něm přišel útlum....

14. listopadu 2025  10:10

Štochlová se Svozilovou zahájily MS výhrou, druhý český pár neuspěl

Markéta Svozilová (vlevo) a Marie-Sára Štochlová se povzbuzují.

Volejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou zahájily mistrovství světa na písku v Adelaide výhrou dvakrát 21:15 nad Polkami Urszulou Luniovou a Natalií Oklaovou. Kylie Neuschaeferová s...

14. listopadu 2025  8:45,  aktualizováno  10:03

Pecháček si nos nechal rovnat bez narkózy: Chytil jsem se židle a...

Ústecký Adam Pecháček v masce.

V obličejové masce vypadá jako Zorro, ale když mu bez umrtvení rovnali zlomený nos, trpěl jako don Quijote. Ústeckého basketbalistu Adama Pecháčka však stejně tak bolí i porážky – jako ta poslední...

14. listopadu 2025  9:43

Top týmy nám trochu utekly, ví Perušič a Schweiner před obhajobou titulu z MS

David Schweiner pod dohledem Ondřeje Perušiče přihrává míč.

Na zastřešený kurt v Adelaide má skvělé vzpomínky tenista Jiří Lehečka, který tam loni v lednu ukořistil svůj první titul na okruhu ATP. Teď se na stejném místě pokusí uspět čeští reprezentanti v...

14. listopadu 2025  9:19

Další trapas. Výhra jen o gól. Češi přitom čelili reprezentaci s tristní bilancí

Tomáš Souček se raduje z gólu v přípravném zápase se San Marinem.

V týdnu vyšlo najevo, jak hluboký význam pro něj ta oslava má. Dvakrát se otočí kolem dokola, rozpřáhne ruce a s přivřenýma očima si uvědomí, že navzdory problémům se spánkem a depresemi, které musel...

14. listopadu 2025  8:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nečas v NHL zazářil čtyřmi body, Faksa pomohl vyhnat Dobeše z brány

Artturi Lehkonen (vlevo) a Martin Nečas oslavují trefu Colorado Avalanche.

České bodové hody v NHL! Ve čtvrtečním programu nejlepší hokejové ligy světa Martin Nečas bilancí 2+2 režíroval triumf Colorada 6:3 nad Buffalem, centr Dallasu Radek Faksa třemi asistencemi pomohl...

14. listopadu 2025  6:46,  aktualizováno  8:01

Belgická kráska s křehkým tělem i duší je (nakrátko) zpět. Rozloučí se v Praze?

Loena Hendrickxová během krátkého programu na NHK Trophy.

Když v minulosti při krokových pasážích rozkmitala své paže, byl jí plný led. Tolik energie! Tolik síly! Vtahovala diváky do svých často divokých jízd a získávala je tak na svoji stranu. Extrovert,...

14. listopadu 2025  7:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.