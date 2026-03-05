Svrčina stejně jako před týdnem porazil Duckwortha, v Indian Wells vyzve Sinnera

Třiadvacetiletý Svrčina se do hlavní soutěže turnaje přezdívaného „pátý grandslam“ probojoval z kvalifikace, v jejímž rozhodujícím kole porazil krajana Víta Kopřivu. Los 109. hráče světa znovu po týdnu svedl s Duckworthem, jehož minulé úterý zdolal na úvod turnaje v Acapulcu podobným výsledkem 6:4, 6:1.
V Kalifornii Svrčina žebříčkově lépe postavenému soupeři (83.) odvrátil všech sedm brejkbolů a postoupil za hodinu a půl.
V pátek se ostravský rodák Svrčina poprvé v kariéře střetne s aktuální světovou dvojkou Sinnerem. Čtyřnásobný grandslamový šampion hrál naposledy v polovině února v Dauhá, kde mu ve čtvrtfinále jako první Čech v historii uštědřil porážku Jakub Menšík.
Na turnaji mužů a žen v Indian Wells se představí celkem devět zástupců českého tenisu.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells
(tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů)
Muži: