Nosková na senzaci nedosáhla. Po prohře se Sabalenkovou končí v Indian Wells

Autor: ,
  7:35
Tenistka Linda Nosková do finále turnaje v Indian Wells nepostoupila. Světové jedničce Bělorusce Aryně Sabalenkové podlehla 3:6, 4:6. Utkání proti čtyřnásobné grandslamové šampionce prohrála za hodinu a 28 minut.
Fotogalerie4

Linda Nosková v semifinále Indian Wells | foto: AP

Jednadvacetiletá Nosková nenavázala na turnaji, kterému se přezdívá „pátý grandslam“, na předchozí čtyři výhry. S o šest let starší Sabalenkovou prohrála i druhé vzájemné utkání. Před třemi lety na ni nestačila ve finále v Adelaide 3:6, 6:7.

Příští týden by se přesto měla posunout v žebříčku WTA na 13. místo a vystřídá na pozici české jedničky Karolínu Muchovou.

Nosková proti Sabalenkové přišla třikrát o servis, „brejkla“ ji pouze jednou. Běloruska zaznamenala také 11 es.

Rodačka z Minsku je ve finále v Indian Wells podruhé za sebou a potřetí v kariéře, na titul zde zatím čeká. Vloni prohrála s Ruskou Mirrou Andrejevovou a v roce 2023 nestačila na Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. S tou se v utkání o titul potká i letos.

„Cítím se skvěle. Už jsem tu dříve pár finálových zápasů prohrála, takže v neděli budu víc než jen připravená. Předvedu svůj nejlepší tenis v tomto roce,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.

Linda Nosková gratuluje své přemožitelce Aryně Sabalenkové.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy Nosková sice první game na servisu získala, od stavu 1:1 však prohrála čtyři hry po sobě a Sabalenková získala náskok, který poté dotáhla. Sadu zakončila druhým využitým setbolem.

Zvládla přestřelku bez výměn, teď vyzve jedničku. Budu si věřit, plánuje Nosková

Na začátku druhé sady přišla česká tenistka o servis znovu a Běloruska tuto výhodu využila až do konce. V osmém gamu za stavu 3:4 měla Nosková ještě brejkbol na srovnání, jenže ho nevyužila a další možnost už nedostala. Sabalenková poté ukončila zápas na servisu třetím využitým mečbolem.

„Podání bylo v dnešním zápase klíčovým aspektem. Nosková je neuvěřitelná hráčka. Pokud bych jí dala malou šanci, hned by ji využila,“ doplnila Sabalenková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells

tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů

Ženy:
Dvouhra - semifinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Nosková (14-ČR) 6:3, 6:4,
Rybakinová (3-Kaz.) - Svitolinová (9-Ukr.) 7:5, 6:4.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.