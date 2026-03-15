Alcaraz: Unavuje mě mít terč na zádech. Jeho přemožitel divoce prchal z Dubaje

Autor:
  10:15
Dlouho neporažený zůstával v letošní tenisové sezoně Carlos Alcaraz. Vládce světového žebříčku vyhrál šestnáct zápasů v řadě, získal tituly na Australian Open i v Dauhá. Ale ukázalo se, že ani on není nepřemožitelný. V sobotním semifinále turnaje v Indian Wells si vybral slabší chvilku a prohrál s Daniilem Medveděvem. „Vůbec nekazil,“ uznale chválil soupeře po výsledku 3:6 a 6:7.
Carlos Alcaraz gratuluje svému přemožiteli v semifinále turnaje v Indian Wells Daniilovi Medveděvovi. | foto: AP

„Daniil předvedl neskutečný výkon, takhle jsem ho hrát ještě neviděl. Překvapilo mě, jak hrál agresivně. Zasloužil si vyhrát, musím mu jen pogratulovat,“ pokračoval Alcaraz.

Sám vyloženě nepropadl, ale v porovnání s předcházejícími duely v sezoně mu cosi chybělo. Možná na něj trochu dolehl tlak očekávání, v tenisovém světě už se začalo řešit, jak dlouho asi bez porážky vydrží.

„Už mě trochu unavuje mít pořád na zádech terč,“ připustil. „Ale neříkám si, že musím jen vyhrávat. Soustředím se na cíle, které si před každým turnajem stanovím.“

Siniaková vybojovala další deblovou trofej! Medveděv překvapivě zastavil Alcaraze

„Teď jsem trochu zklamaný, ale musím na té porážce vidět i pozitiva,“ hodnotil dvaadvacetiletý Španěl. „Ukazuju soupeřům, že pokud mě chtějí porazit, musí v každém zápase hrát hodinu a půl, dvě hodiny jejich nejlepší tenis.“

Turnaj v kalifornské poušti s přezdívkou „pátý grandslam“ každopádně neuvidí očekávané finále Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, Ital si v neděli od 22:00 SEČ zahraje o titul proti ruskému tenistovi.

Který přitom do Indian Wells málem ani nedorazil.

Kvůli tomu, že se na předcházejícím podniku v Dubaji zdržel až do finále, v němž po odstoupení soupeře získal trofej, uvízl v metropoli Spojených arabských emirátů zrovna v momentě, kdy na Blízkém východě vypukla íránská krize.

A Medveděv, společně s dalšími tenisty, dlouho hledal cestu, jak se z Dubaje dostat. Nakonec se mu to podařilo – byť poněkud divokým způsobem.

Kvůli ochromení letecké dopravy v regionu se rozhodl pro několikahodinovou cestu autem do Ománu, odkud plánoval letět, ale musel řešit nečekanou nepříjemnost. „Náš řidič si zapomněl pas, takže poté, co jsme překročili hranici Ománu, jsme se museli zase vracet,“ popisoval už v Indian Wells.

Nakonec v pořádku odletěl do Istanbulu, odkud se pak přesunul do Los Angeles. Celkem mu to zabralo 48 hodin. „Když to vyprávíte se všemi detaily, je to jako hollywoodský film.“

Do Indian Wells se však stihnul dostat včas, a přestože přiznal, že je unavenější než obvykle, od prvních zápasů ukazoval skvělou formu. Ve čtvrtfinále porazil loňského šampiona Jacka Drapera, v semifinále Alcaraze. V pěti zápasech neztratil jediný set!

„Když proti Carlosovi odehraju deset zápasů, nejspíš vícekrát prohraju než vyhraju,“ uvědomuje si momentálně 11. tenista žebříčku. „On je úžasný hráč, který umí všechno. Ale pokaždé si musím věřit a snažit se předvést to nejlepší.“

Sedminásobného grandslamového šampiona porazil po čtyřech porážkách a poprvé od US Open 2023. „Ale pro něj to bude jen dočasný neúspěch, protože s Jannikem hrají na úplně jiné úrovni než zbytek hráčů na okruhu,“ poznamenal třicetiletý Medveděv, sám někdejší světová jednička.

Finále si letos zahraje už potřetí, v Brisbane i Dubaji uspěl. Sinnerovi sice čtyřikrát v řadě podlehl, avšak věří: „Pokud si dokážu udržet tuhle úroveň, nebo ji možná ještě pozvednout, šance dostanu.“

Nejčtenější

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Antonelli má první triumf, Hamilton je zpět na pódiu. Noční můra v Číně pro mclareny

Aktualizujeme
Kimi Antonelli vyhrává svůj první závod formule 1 jako druhý nejmladší jezdec v...

Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál Velkou cenu Číny a vybojoval premiérový triumf ve formuli 1. V Šanghaji porazil o více než pět sekund týmového kolegu Brita George Russella a...

15. března 2026  7:30,  aktualizováno  10:43

Co mohlo, to se podělalo, ulevil si Havelka po záchraně Pirátů. Čtrnáct dní nespal

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

V koutku duše snil, že v sobě objeví střelce, ale i mezi chomutovskými Piráty platil za dříče, pracanta, bojovníka. Hokejový útočník Martin Havelka však cítil, že je platný a uznávaný. „Fanoušci mi...

15. března 2026  10:30

Alcaraz: Unavuje mě mít terč na zádech. Jeho přemožitel divoce prchal z Dubaje

Carlos Alcaraz gratuluje svému přemožiteli v semifinále turnaje v Indian Wells...

Dlouho neporažený zůstával v letošní tenisové sezoně Carlos Alcaraz. Vládce světového žebříčku vyhrál šestnáct zápasů v řadě, získal tituly na Australian Open i v Dauhá. Ale ukázalo se, že ani on...

15. března 2026  10:15

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

15. března 2026

Lyžaři si v Courchevelu nezazávodí vůbec. Odermatt má glóbus i ze super-G

Pohled do cíle super-G mužů v neděli ráno v Courchevelu.

Lyžaři včetně Jana Zabystřana přišli také o druhý superobří slalom Světového poháru v Courchevelu. Zatímco v sobotu panovala ve francouzském středisku špatná viditelnost, v neděli nebyla trať...

15. března 2026  9:45

Dončič zařídil výhru Lakers v poslední sekundě prodloužení, dál vítězí i Atlanta

Luka Dončič z Lakers se vyhýbá obraně Aarona Gordona z Denveru.

Austin Reaves s Lukou Dončičem zařídili v NBA vítězství Los Angeles Lakers nad Denverem 127:125 po prodloužení. Reaves nejprve v závěru normální hrací doby srovnal chytrou akcí a následně Dončič v...

15. března 2026  9:23

Odchody do zahraničí? Ne, nejlepší ligu máme my. Co zdobí český parahokej?

Český parahokejista Radek Zelinka se prosazuje v utkání proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Nemusí mít jiné zaměstnání, protože mají dostatečnou podporu, aby se soustředili jen na sport. V reprezentaci se schází pravidelně na společné tréninky či kempy. Za poslední roky se jejich úroveň...

15. března 2026

Siniaková vybojovala další deblovou trofej! Medveděv překvapivě zastavil Alcaraze

Kateřina Siniaková slaví s Taylor Townsendovou deblové vítězství na turnaji v...

Tenistka Kateřina Siniaková získala na prestižním turnaji v Indian Wells 34. titul ve čtyřhře, s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou triumfovala počtvrté. Ve finále porazily srbsko-kazašskou...

15. března 2026  8:23

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, jak hráli Češi

Český baseballista Vojtěch Menšík

Česká baseballová reprezentace podruhé v historii hrála na prestižním turnaji World Baseball Classic, který bývá označován za neoficiální mistrovství světa. Ve skupině prohrála všechny zápasy a o...

13. března 2026  8:31,  aktualizováno  15. 3. 8:04

Užívám si každou vteřinu, říká plzeňský Lalancette a vyhlíží play off: Vše bude těžší

Lalancette z Plzně v souboji u mantinelu.

Během úvodní třetiny posledního duelu základní části extraligy proti Vítkovicím fanoušci jásali nad zprávou, že v Plzni prodloužil smlouvu o další dva roky. Hokejový útočník Christophe Lalancette pak...

15. března 2026

Pastrňák se Zachou asistovali, Nečas mírnil prohru. Rittich vychytal výhru Islanders

Bostonský útočník David Pastrňák s pukem před Martinem Fehérvárym z Washingtonu.

Hokejisté Bostonu v předehrávaném zápase sobotního programu NHL i díky asistencím českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy zvítězili 3:2 po nájezdech na ledě Washingtonu. V akci byl i Martin...

14. března 2026  23:07,  aktualizováno  15. 3. 7:31

Dobrý koncentrovaný výkon, chválil Trpišovský. Repre? Užiju si ji jako divák

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání ve Zlíně.

Potěšil ho hlavně přístup, který slávističtí fotbalisté ukázali ve Zlíně po vyhraném derby nad Spartou. I proto mají po vítězství 3:1 v čele nejvyšší soutěže třináctibodový náskok v neúplné tabulce....

15. března 2026

