„Daniil předvedl neskutečný výkon, takhle jsem ho hrát ještě neviděl. Překvapilo mě, jak hrál agresivně. Zasloužil si vyhrát, musím mu jen pogratulovat,“ pokračoval Alcaraz.
Sám vyloženě nepropadl, ale v porovnání s předcházejícími duely v sezoně mu cosi chybělo. Možná na něj trochu dolehl tlak očekávání, v tenisovém světě už se začalo řešit, jak dlouho asi bez porážky vydrží.
„Už mě trochu unavuje mít pořád na zádech terč,“ připustil. „Ale neříkám si, že musím jen vyhrávat. Soustředím se na cíle, které si před každým turnajem stanovím.“
|
Siniaková vybojovala další deblovou trofej! Medveděv překvapivě zastavil Alcaraze
„Teď jsem trochu zklamaný, ale musím na té porážce vidět i pozitiva,“ hodnotil dvaadvacetiletý Španěl. „Ukazuju soupeřům, že pokud mě chtějí porazit, musí v každém zápase hrát hodinu a půl, dvě hodiny jejich nejlepší tenis.“
Turnaj v kalifornské poušti s přezdívkou „pátý grandslam“ každopádně neuvidí očekávané finále Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, Ital si v neděli od 22:00 SEČ zahraje o titul proti ruskému tenistovi.
Který přitom do Indian Wells málem ani nedorazil.
Kvůli tomu, že se na předcházejícím podniku v Dubaji zdržel až do finále, v němž po odstoupení soupeře získal trofej, uvízl v metropoli Spojených arabských emirátů zrovna v momentě, kdy na Blízkém východě vypukla íránská krize.
A Medveděv, společně s dalšími tenisty, dlouho hledal cestu, jak se z Dubaje dostat. Nakonec se mu to podařilo – byť poněkud divokým způsobem.
Kvůli ochromení letecké dopravy v regionu se rozhodl pro několikahodinovou cestu autem do Ománu, odkud plánoval letět, ale musel řešit nečekanou nepříjemnost. „Náš řidič si zapomněl pas, takže poté, co jsme překročili hranici Ománu, jsme se museli zase vracet,“ popisoval už v Indian Wells.
Nakonec v pořádku odletěl do Istanbulu, odkud se pak přesunul do Los Angeles. Celkem mu to zabralo 48 hodin. „Když to vyprávíte se všemi detaily, je to jako hollywoodský film.“
Do Indian Wells se však stihnul dostat včas, a přestože přiznal, že je unavenější než obvykle, od prvních zápasů ukazoval skvělou formu. Ve čtvrtfinále porazil loňského šampiona Jacka Drapera, v semifinále Alcaraze. V pěti zápasech neztratil jediný set!
„Když proti Carlosovi odehraju deset zápasů, nejspíš vícekrát prohraju než vyhraju,“ uvědomuje si momentálně 11. tenista žebříčku. „On je úžasný hráč, který umí všechno. Ale pokaždé si musím věřit a snažit se předvést to nejlepší.“
Sedminásobného grandslamového šampiona porazil po čtyřech porážkách a poprvé od US Open 2023. „Ale pro něj to bude jen dočasný neúspěch, protože s Jannikem hrají na úplně jiné úrovni než zbytek hráčů na okruhu,“ poznamenal třicetiletý Medveděv, sám někdejší světová jednička.
Finále si letos zahraje už potřetí, v Brisbane i Dubaji uspěl. Sinnerovi sice čtyřikrát v řadě podlehl, avšak věří: „Pokud si dokážu udržet tuhle úroveň, nebo ji možná ještě pozvednout, šance dostanu.“