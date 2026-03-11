Muchová vypadla na Indian Wells, stejně jako loni jasně prohrála se Šwiatekovou

  21:03
Karolína Muchová podlehla v osmifinále tenisového turnaje v Indian Wells stejně jako vloni dvojnásobné šampionce Ize Šwiatekové z Polska. Po osmizápasové vítězné sérii, během níž slavila titul v Dauhá, prohrála česká reprezentantka se světovou dvojkou a šestinásobnou grandslamovou vítězkou hladce 2:6, 0:6.

Karolína Muchová během semifinále v Dauhá | foto: Ibraheem Al OmariReuters

Muchová schytala v kalifornské poušti od Šwiatekové debakl stejně jako před rokem. Tehdy Polka ovládla dosud poslední vzájemný duel dvakrát 6:1, jen dva gamy uhrála rodačka z Olomouce i ve středečním šestém vzájemném utkání a v bilanci si pohoršila na 1-5.

O postup do čtvrtfinále bude na turnaji usilovat ještě Kateřina Siniaková. Její soupeřkou je devátá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny. Účast mezi osmičkou nejlepších si už v úterý zajistila Linda Nosková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells

tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů

Muži:
Dvouhra - 4. kolo:
Norrie (27-Brit.) - Hijikata (Austr.) 6:4, 6:2

Ženy:
Dvouhra - 4. kolo:
Šwiateková (2-Pol.) - Muchová (13-ČR) 6:2, 6:0

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Nymburk otočil duel s Terstem a stále drží naději na postup do čtvrtfinále Ligy mistrů

Aktualizujeme
Pietro Iannuzzi z Terstu uniká Vojtěchu Hrubanovi z Nymburka.

Basketbalisté Nymburka porazili v 5. kole osmifinálové části Ligy mistrů doma Terst 82:76 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Orena Amiela mají ve skupině L bilanci 2-3 a sedm...

11. března 2026  18:16,  aktualizováno  21:06

Muchová vypadla na Indian Wells, stejně jako loni jasně prohrála se Šwiatekovou

Karolína Muchová během semifinále v Dauhá

Karolína Muchová podlehla v osmifinále tenisového turnaje v Indian Wells stejně jako vloni dvojnásobné šampionce Ize Šwiatekové z Polska. Po osmizápasové vítězné sérii, během níž slavila titul v...

11. března 2026  21:03

ONLINE: Leverkusen remizoval s Arsenalem. Hraje se šlágr Real versus City

Sledujeme online
Kai Havertz (Arsenal) proměňuje penaltu v 89. minutě osmifinálového zápasu Ligy...

Ve vyřazovací fázi Ligy mistrů se střetnou popáté za sebou, fotbalisté španělského Realu Madrid znovu hrají proti anglickému Manchesteru City. Bayer Leverkusen v úvodním utkání remizoval 1:1 s...

11. března 2026  18:40,  aktualizováno 

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

11. března 2026  20:29

Proti Mohuči nastoupíme s čistou hlavou, říkal Kliment. Výměna trávníku ho potěšila

Jan Kliment na tiskové konferenci.

Olomouc se chystá na fotbalový svátek. Na Hanou ve čtvrtek přijede bundesligová Mohuč. Osmifinále Konferenční ligy bude premiérou pro nový trávník, který Sigma položila minulý týden. „Je to super,...

11. března 2026  20:22

Pan Nenápadný v jiné roli. Aneb když práce baví! Jak trenér Plekanec pozvedl Kladno?

Premium
Kladenský kouč Tomáš Plekanec uděluje pokyny během zápasu s Kometou.

Při pohledu na kladenské webové stránky na vás v sekci „realizační tým“ jako první vyskočí jen generická silueta hlavy. Post hlavního trenéra v tradičním hokejovém klubu aktuálně nikomu nepatří. Ani...

11. března 2026

S Alkmaarem to bude fotbalovější než v derby, tuší Priske. Vydra má asi po sezoně

Sparťanský trenér Brian Priske po vyřazení z domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Každý z místních novinářů si před položením otázky dal záležet, aby ho přivítal: „Vítejte zpátky, trenére.“ Brian Priske se více než rok po konci ve Feyenoordu vrací do Nizozemska. Tentokrát povede...

11. března 2026  19:43

Olomouc - Mohuč v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Olomoucký stoper Louis Lurvink (vlevo) slaví svůj gól s Mohamedem Jásirem.

Olomoučtí fotbalisté v osmifinále Konferenční ligy vyzvou německou Mohuč. Úvodní zápas je na programu 12. března na Andrově stadionu, odveta pak o týden později v Německu. Kde můžete zápas sledovat...

11. března 2026  18:58

Dorazil za známými? Gólman Vindahl do Alkmaaru cestoval, ale na tréninku nebyl

Sparťanský brankář Peter Vindahl slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Před čtyřmi lety v Alkmaaru odchytal za sezonu osmačtyřicet zápasů a klubu pomohl do Konferenční ligy. Pro prvního gólmana sparťanských fotbalistů Petera Vindahla to ve čtvrtek večer mohl být na...

11. března 2026  18:28

Dončič potvrdil rozchod se snoubenkou. Hvězdu NBA nyní čeká bitva o dcery

Luka Dončič v zápas s Clippers.

Basketbalista Luka Dončič se poprvé veřejně vyjádřil k rozchodu se snoubenkou Anamarií Goltesovou. Hvězdný hráč Los Angeles Lakers zároveň uvedl, že se snaží přivést své dvě dcery do Spojených států,...

11. března 2026

Bittner dospurtoval desátý. Ayuso skončil na Paříž–Nice, vedení se ujal Vingegaard

Český cyklista Pavel Bittner na týmovém soustředění.

Český cyklista Pavel Bittner skončil desátý ve spurtérském dojezdu třetí etapy závodu WorldTour Tirreno-Adriatico. Nejrychlejší byl v hromadném finiši v závěru 221 km dlouhé trasy, nejdelší v...

11. března 2026  17:11,  aktualizováno  17:47

Sáblíková: Metodějova desítka je dokonalá. Jílek vyhlíží návrat ke kořenům

Martina Sáblíková a Metoděj Jílek na posezonním setkání s novináři.

Víc symbolické poslední měsíce být snad ani nemohly. Zatímco Martina Sáblíková objížděla rychlobruslařské závody a loučila se se svou veleúspěšnou kariérou, Metoděj Jílek na stejných akcích sbíral...

11. března 2026  14:50,  aktualizováno  17:35

