Strhující finále v Indian Wells. Sabalenková odvrátila mečbol a udolala Rybakinovou

Sedmadvacetiletá Sabalenková ztratila ve velkém vedru první set hladce za půl hodiny, ve druhém ale dokázala skóre srovnat a ve třetí sadě kráčela za vítězstvím. O rok mladší Rybakinové sebrala semifinálová přemožitelka Lindy Noskové hned ve třetím gamu podání, v desátém gamu ale zápas nedokázala dopodávat a finále opět zdramatizovala.
Rozhodnout tak musel až tiebreak, v němž se jako první dostala k mečbolu Rybakinová. Za stavu 6:5 ale svou šanci nevyužila a další bod už neuhrála. Sabalenková duel třemi úspěšnými výměnami dotáhla k vítěznému konci a zisku 23. titulu na okruhu WTA.
Turnaj mužů a žen v Indian Wells
tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů
