Strhující finále v Indian Wells. Sabalenková odvrátila mečbol a udolala Rybakinovou

Autor: ,
  22:09
Tenistka Aryna Sabalenková vyhrála poprvé v kariéře turnaj v Indian Wells. Světová jednička zvládla v kalifornské poušti finále až na třetí pokus, Jelenu Rybakinovou zdolala 3:6, 6:3, 7:6. V tiebreaku rozhodující sady Běloruska odvrátila mečbol a sama pak po dvou hodinách a 34 minutách svou první šanci využila. Soupeřce z Kazachstánu tak oplatila třísetovou porážku z letošního finále Australian Open.
Aryna Sabalenková, vítězka turnaje v Indian Wells

Aryna Sabalenková, vítězka turnaje v Indian Wells | foto: AP

11 fotografií

Sedmadvacetiletá Sabalenková ztratila ve velkém vedru první set hladce za půl hodiny, ve druhém ale dokázala skóre srovnat a ve třetí sadě kráčela za vítězstvím. O rok mladší Rybakinové sebrala semifinálová přemožitelka Lindy Noskové hned ve třetím gamu podání, v desátém gamu ale zápas nedokázala dopodávat a finále opět zdramatizovala.

Rozhodnout tak musel až tiebreak, v němž se jako první dostala k mečbolu Rybakinová. Za stavu 6:5 ale svou šanci nevyužila a další bod už neuhrála. Sabalenková duel třemi úspěšnými výměnami dotáhla k vítěznému konci a zisku 23. titulu na okruhu WTA.

Turnaj mužů a žen v Indian Wells

tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů

Ženy:
Dvouhra - finále
Sabalenková (1-Běl.) - Rybakinová (3-Kaz.) 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

15. března 2026  22:12

Strhující finále v Indian Wells. Sabalenková odvrátila mečbol a udolala Rybakinovou

Aryna Sabalenková, vítězka turnaje v Indian Wells

Tenistka Aryna Sabalenková vyhrála poprvé v kariéře turnaj v Indian Wells. Světová jednička zvládla v kalifornské poušti finále až na třetí pokus, Jelenu Rybakinovou zdolala 3:6, 6:3, 7:6. V...

15. března 2026  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.