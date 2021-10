Sabalenková zamířila v Indian Wells do izolace, byla pozitivní na covid

Markéta Vondroušová a Tereza Martincová zvládly na tenisovém turnaji v Chicagu zápasy 2. kola a postoupily do...

Muchová končí sezonu. Chce se úplně vyléčit. Neobjeví se na BJK Cupu

Postoupila do semifinále Australian Open a do čtvrtfinále Wimbledonu. Pronikla do Top 20. Porazila hvězdy Bartyovou,...