S raketou lze vyhrát Wimbledon i zabíjet zombíky. Šwiateková pronikla do videohry

Autor:
  10:40
Tenistka Iga Šwiateková může v nejbližších dnech vyhlížet přísun nových fanoušků. A to nejenom díky svému nedávnému vítězství na turnaji v Soulu. Její raketa je nově mezi nabídkou zbraní ve videohře Dying Light: The Beast. Čtyřiadvacetiletá Polka se tak dostala do povědomí publika, které běžně nejspíš příliš neoslovuje.
Iga Šwiateková se raduje z vítězství ve finále Wimbledonu.

Iga Šwiateková se raduje z vítězství ve finále Wimbledonu. | foto: Reuters

Polka Iga Šwiateková ve čtvrtfinále turnaje v Soulu.
Polská tenistka Iga Šwiateková se loučí po porážce ve čtvrtfinále US Open.
Polská tenistka Iga Šwiateková se vzteká ve čtvrtfinále US Open.
Polka Iga Šwiateková se raduje po výhře v osmifinále US Open.
91 fotografií

Sérii Dying Light vyvíjí polská firma Techland, která tak své krajance vzdala poctu za červencový triumf ve Wimbledonu.

Ve hře Dying Light: The Beast bojuje hráč z pohledu první osoby proti zombies, kteří zamořili Západní Alpy. V nabídce zbraní najde nově i „Igu“ neboli „legendární jednoruční palcát“, což je ve skutečnosti tenisová raketa připomínající tu, se kterou hraje Šwiateková.

Díky zbrani se pak hráči zlepší síla úderu, regenerace a výdrž. V popisu zbraně se ještě hráč dočte, že „vládne na zemi a vymetá na trávě“.

Jasnější odkaz na šestinásobnou grandslamovou šampionku Šwiatekovou, která letos ve Wimbledonu ve finále „vymetla“ s Amandou Anisimovovou, vývojáři Techlandu ani nemohli vymyslet.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bartoň vs. GrenierTenis - 1. kolo - 30. 9. 2025:Bartoň vs. Grenier //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 0:1
  • 7.15
  • -
  • 1.09
Bartůňková vs. OzováTenis - 1. kolo - 30. 9. 2025:Bartůňková vs. Ozová //www.idnes.cz/sport
30. 9. 12:30
  • 1.14
  • -
  • 4.83
Muchová vs. AnisimovováTenis - Dvouhra - 4. kolo - 30. 9. 2025:Muchová vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
30. 9. 13:00
  • 2.41
  • -
  • 1.59
Brunclík vs. KymTenis - 1. kolo - 30. 9. 2025:Brunclík vs. Kym //www.idnes.cz/sport
30. 9. 14:00
  • 3.11
  • -
  • 1.30
Paoliniová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 4. kolo - 30. 9. 2025:Paoliniová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
30. 9. 14:30
  • 1.42
  • -
  • 2.91
Plíšková vs. GjorčeskáTenis - 1. kolo - 30. 9. 2025:Plíšková vs. Gjorčeská //www.idnes.cz/sport
30. 9. 16:15
  • 1.41
  • -
  • 2.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Dynamo odkrývá marodku: Smejkal s Kautem nebudou hrát měsíce, co Sedlák?

Hokejové Pardubice na prahu nové extraligové sezony počítají zraněné. V sestavě aktuálně nemůžou počítat s obráncem Peterem Čerešňákem a útočníky Lukášem Sedlákem, Jiřím Smejkalem a dlouhodobě...

30. září 2025  11:22

Ať nám to neujede! Očekávání střídá stres, co spojuje týmy ze spodku extraligy?

Pořád nelze s jasným přesvědčením říct, že jim začátek hokejové sezony utekl. Ještě je brzy, extraliga se teprve rozjíždí, není ani za první čtvrtinou. Ale rychle po sobě jdoucí zápasy některým týmům...

30. září 2025

ME v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, Češi na startu

Čtrnáct závodů nahuštěných do pěti dnů se pojede na mistrovství Evropy v silniční cyklistice. V letošním roce se koná ve francouzské oblasti Drôme-Ardèche a potrvá od 1. do 5. října 2025. Jaký...

30. září 2025  10:59

S raketou lze vyhrát Wimbledon i zabíjet zombíky. Šwiateková pronikla do videohry

Tenistka Iga Šwiateková může v nejbližších dnech vyhlížet přísun nových fanoušků. A to nejenom díky svému nedávnému vítězství na turnaji v Soulu. Její raketa je nově mezi nabídkou zbraní ve videohře...

30. září 2025  10:40

Návrat do NHL se nekoná. Šustrovi nevyšel boj o místo na soupisce Rangers

Hokejový obránce Andrej Šustr neuspěl na zkoušce v týmu New York Rangers a nepodařilo se mu tak vybojovat si smlouvu v NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který minulou sezonu začal v extraligových...

30. září 2025  10:35

Milan je komediant. A čtvrté libero světa! slaví hrdá maminka Moníková

Nepřehlédnutelný je nejen dresem, který má jako libero jinak barvený než zbytek týmu, ale i svou věčně dobrou náladou. Milan Moník si životní úspěch vyčekal až do 37 let, senzační čtvrté místo...

30. září 2025  10:25

České kanoistky ovládly na slalomářském MS závod hlídek, Král vyhrál kvalifikaci

Kanoistky Gabriela Satková, Martina Satková a Adriana Morenová vyhrály na mistrovství světa ve vodním slalomu závod hlídek. V australském Penrithu v úterý zajely čistě a zvítězily o více než tři...

30. září 2025  6:54,  aktualizováno  10:24

Trenére, já neuměl plavat! Provod na San Siru vzpomínal na debut: Pět minut v mlze

Od našeho zpravodaje v Itálii Šestnáct dnů po svém posledním zápase za budějovické Dynamo stál u postranní čáry uprostřed pulzujícího San Sira. V Lize mistrů. Ve chvíli, kdy slávisté sahali proti Interu stále drželi těsný náskok....

30. září 2025  10:01

Pastrňák s Gudasem bodovali, do akce šli tři čeští gólmani NHL

V pondělních zápasech se v letošní přípravě na NHL poprvé představil i hvězdný David Pastrňák. V zápase Bostonu s Philadelphií si připsal jednu asistenci, výsledek 2:3 po nájezdech však nakonec více...

30. září 2025  7:24,  aktualizováno  9:18

Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

Dá hokejovému Litvínovu křídla Red Bull? Zatím to tak nevypadá, ačkoli po nejmenším extraligovém městě kolují spekulace, že výrobce energetických nápojů kolem ohroženého klubu krouží. Jeho česká...

30. září 2025  9:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

POHLED: Rozchod z rozumu. Ke Koubkovu konci se s novým bossem schylovalo

Dalo se to čekat. V posledních dnech rozhodně. Výsledky haprovaly. Body často utekly v závěru zápasu. Do toho nový, přebohatý majitel a chuť začít nanovo. Dost možná s Martinem Hyským, prozatím ještě...

30. září 2025  8:54

Červ, Markovič i brazilský příslib. Kdo si zahrál za Slavii v mládežnické Lize mistrů?

Do nového ročníku vstoupili vítězně a na rozdíl od áčka Bodö/Glimt porazili 5:0. Teď ale čeká slávistické fotbalisty do 19 let v Youth League, což je mládežnická Liga mistrů, těžší soupeř - vyzvou...

30. září 2025  8:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.