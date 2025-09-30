Sérii Dying Light vyvíjí polská firma Techland, která tak své krajance vzdala poctu za červencový triumf ve Wimbledonu.
Ve hře Dying Light: The Beast bojuje hráč z pohledu první osoby proti zombies, kteří zamořili Západní Alpy. V nabídce zbraní najde nově i „Igu“ neboli „legendární jednoruční palcát“, což je ve skutečnosti tenisová raketa připomínající tu, se kterou hraje Šwiateková.
Díky zbrani se pak hráči zlepší síla úderu, regenerace a výdrž. V popisu zbraně se ještě hráč dočte, že „vládne na zemi a vymetá na trávě“.
Jasnější odkaz na šestinásobnou grandslamovou šampionku Šwiatekovou, která letos ve Wimbledonu ve finále „vymetla“ s Amandou Anisimovovou, vývojáři Techlandu ani nemohli vymyslet.