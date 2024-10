Záhady kolem modly. Propustila kouče, vynechává turnaje. Co se děje, Igo?

V antukové části sezony vyhrála úžasných devatenáct zápasů za sebou. Od února do června posbírala tituly v Dauhá, Indian Wells, Madridu, Římě a na Roland Garros. Nicméně v následujících měsících povážlivě vadla a stěžovala si na tělesné i duševní vyčerpání.

Na Wimbledonu vypadla ve třetím kole, na olympiádě vytěžila z milované pařížské antuky pouze bronz, na US Open se poroučela ve čtvrtfinále.

No a od této newyorské porážky s Američankou Pegulaovou už nenastoupila ani k jednomu dalšímu utkání, ačkoliv už na Flushing Meadows prohlásila: „Nechci si dávat pauzu. Bylo by to trochu jednodušší, ale já se držím programu. Teď mluvím o povinných turnajích, ohledně kterých máme daná pravidla. Ale jsem připravená hrát až do listopadu, pakliže se nezraním.“

I když pravděpodobně žádný úraz neutrpěla, odhlásila se ze Soulu, Pekingu i Wu-chanu. Oficiálně kvůli změně plánů, z osobních důvodů a po zásadní události v jejím štábu, kterou bylo propuštění kouče Wiktorowského.

V řadách jejích fanoušků propukla panika. Poněvadž manažerka Wolecká odmítla cokoliv vysvětlit, fantazie běžných smrtelníků se rozjela na plné pecky.

V médiích se rozproudily spekulace třeba o Wiktorowského svárech s tenistčinou psycholožkou a důvěrnicí Abramowiczovou.

„Myslím, že situace kolem Igy budí až příliš silných vášní,“ tvrdil ve středu Dominik Senkowski, reportér ze stránky sport.pl. „Ono není divu, protože je naší nejlepší tenistkou všech dob. Chybí nám potvrzené informace a jasné vysvětlení od Igy. Ale já doporučuju zachovat chladnou hlavu.“

Na druhou stranu sám hovořil o záhadách. Nejen jeho napadala salva otázek.

Proč se Šwiateková s Wiktorowským po třech letech úspěšné spolupráce rozešla?

Koho si místo něj najme?

Nastoupí začátkem příštího měsíce na WTA Finals v Rijádu?

V jaké se nachází formě?

A přiletí na finále BJK Cupu do Malagy, kde by se Polsko ve čtvrtfinále mohlo střetnout s Češkami?

Odpovědi se navzdory rozjitřené atmosféře pohřešovaly. Šwiateková přitom není úplně nezvěstná. Na sociálních sítích gratulovala krajance Frechové k vítězství na podniku v Guadalajaře.

Oslavila Světový den duševního zdraví a věnovala 50 tisíc dolarů organizaci UNICEF Polsko na program pro děti On my mind.

Nahrála video svému idolu Nadalovi, který ohlásil konec kariéry, a složila Španělovi poklonu za jeho pokoru a poctivost.

Jenže náhlé a překvapivé rozžehnání s Wiktorowským nikterak neobjasnila. Pouze mu zdvořile poděkovala za jeho příspěvek k zisku čtyř grandslamových titulů. Též díky jeho odbornosti se vyšvihla na úplnou špičku světového žebříčku a zabydlela se na ní.

Se zmíněnými 125 týdny na prvním místě už je sedmá v historii za modlami Selešovou, Hingisovou, Evertovou, Serenou Williamsovou, Navrátilovou a rekordmankou Grafovou.

Z trůnu by ji však brzy mohla svrhnout Běloruska Sabalenková, která ji díky nedávným triumfům v Cincinnati, na US Open a ve Wu-chanu v pořadí WTA Race sestaveném podle letošních výsledků už předstihla. A v oficiálním žebříčku už zaostává jen o titěrných 69 bodů, prohrává 9716 – 9785.

„Jsem vždycky ráda, když je Iga v pavouku. Doufám, že svou situaci vyřeší a že se v Rijádu střetneme o post jedničky,“ vyzvala Polku na tiskovce na souboj.

Wiktorowski v pondělí částečně prolomil mlčení, kritizoval výrobu nepravdivých zvěstí o válce s psycholožkou a hledání senzací: „Naši rozluku jsme zvládli se vzájemnou úctou. V kolektivu jsme obecně udržovali velmi dobré vztahy. Žádné fake news to nezmění.“

O kandidátech na jeho nástupce se dlouho jen debatovalo. Šwiateková se rozhlížela v zahraničí a podle Senkowského padala v zákulisí jména známých odborníků Fissetta, Beltze, Bajina, Witta, Gilberta, Moyi nebo Kotyzy, jenž v této sezoně dělil svůj pracovní čas mezi krajanku Noskovou a nadějnou mládež v Prostějově.

Až ve čtvrtek se Šwiateková na sítích konečně vyjádřila ke své aktuální situaci. Oznámila, že si jako nového trenéra vybrala Belgičana Fissetta a že se připravuje na Rijád. Jinak ji však dál obestírá tajemno. Na jeho úplné rozptýlení si veřejnost musí počkat.