Co je se Šwiatekovou? Propustila trenéra, spekuluje se o podivném vlivu psycholožky

Sama v nedávných rozhovorech přiznala, že poslední dobou nemá příliš radostné myšlenky. „Upřímně, to, co teď cítím, jsem nezažila asi pět let,“ přiznala. „Budu dělat, co můžu, abych se z toho dostala, znovu získala sebevědomí a necítila totální chaos. Bude to těžké, protože je jasné, že moje aktuální nastavení není správné.“
Šwiateková na probíhajícím turnaji v Miami prohrála hned úvodní zápas, krajance Magdě Linetteové podlehla 6:1, 5:7 a 3:6. Po výhře 6:1 v prvním setu ztratila zápas naposledy před sedmi lety, ještě předtím, než vůbec pronikla do elitní stovky.
|
A taktéž přerušila sérii 73 turnajů, ve kterých neprohrála úvodní zápas.
Je zřejmé, že něco není v pořádku.
„Mám pocit, že na sebe kladu očekávání, která nedokážu naplnit. Musím se od toho oprostit,“ říkala v rozhovoru pro polský CANAL+ Sport po prohře v Miami. „Nejsem dost dobrá na to, abych měla jakákoli očekávání. Vím, že zápal pro tenis v sobě pořád mám, jen jsem ho na chvíli ztratila.“
Rozhodla se proto pro jednu velkou změnu. V pondělí oznámila, že propouští hvězdného trenéra Wima Fissetta, se kterým začala spolupracovat v roce 2024.
„Jsem vděčná za jeho podporu, zkušenosti a všechno, čeho jsme společně dosáhli, včetně jednoho z mých největších sportovních snů,“ narážela na loňské vítězství ve Wimbledonu, které vybojovala pod jeho vedením. „Bylo to intenzivní období plné výzev a důležitých zkušeností. Ale rozhodla jsem se vydat jinou cestou.“
Odmítla návrhy, že by si od tenisu dala na chvíli pauzu, jak to dělají některé její soupeřky. Delší volno si kvůli mentálnímu zdraví v minulosti vzala třeba Linda Nosková nebo Amanda Anisimovová, kterou Šwiteková porazila při triumfu v All England Clubu ve finále dvakrát 6:0.
„Momentálně bych stejným směrem jít nechtěla, protože mimo kurt se cítím dobře,“ podotkla Polka. „Jsem šťastná, nejsem depresivní ani vyhořelá. Mám hodně motivace, jen jsem nedělala některé věci správně.“
Místo odpočinku tak plánuje mnohem tvrdší práci a tréninky.
„Jiná cesta není,“ vysvětlila. „Takhle intenzivní pocity jsem na kurtu ještě nezažila. Respektive zažila, ale byla jsem mnohem mladší. Tehdy to působilo jako normální součást procesu. Teď už ne.“
Vždyť Šwiateková je ve 24 letech šestinásobnou grandslamovou šampionkou, na kontě má výhru na Turnaji mistryň, bronz z olympijských her a 25 titulů z okruhu WTA. Dlouhou dobu byla neohroženou světovou jedničkou a vyhrávala jeden zápas za druhým.
„Teď mi tenis připadá hrozně složitý, přitom vím, že by měl být jednoduchý. Vždycky jsem o věcech hodně přemýšlela, ale teď mě moje myšlenky dost zahlcují. Je těžké se jich zbavit,“ přiznala.
„Když na kurtu moc přemýšlíte, nikdy nebudete uvolnění. A já přemýšlím, proč moje úroveň klesá a dostávám se do začarovaného kruhu. Takže co se týče mojí mentální stránky, není na tom moc dobře. A bude to chvíli trvat.“
Právě proto se čím dál více spekuluje o vlivu psycholožky Darii Abramowiczové, která se Šwiatekovou spolupracuje už od doby, kdy bylo tenistce 17 let. Dřív sbírala uznání za její úspěchy, aktuálně se spíš řeší, zda Polku nestahuje ke dnu.
Fanoušci zveřejňují videa, která mají zachycovat, že 37letá psycholožka svou klientku manipuluje. Často se objevuje na jejích trénincích, doprovází ji na veřejné akce a ozývá se i při zápasech.
Šwiateková několikrát Abramowiczovou obhajovala. Už loni v Indian Wells ovšem polská psycholožka čelila kritice, když v semifinálovém zápase v hráčském boxu křičela.
„Zatímco trenéři si mohou dovolit projevovat poměrně silné emoce v průběhu utkání, sportovní psycholog by měl být schopen si zachovat odstup a nenechat se emocemi strhnout,“ popsal v rozhovoru pro Interia Sport jiný polský psycholog Dariusz Nowicki. „Jedině tak může efektivně fungovat v rámci své odborné role.“
Už tehdy se rozhodl pro jednoznačný soud: „Jde o narušený vztah, v němž byly překročeny určité hranice mezi psychologem a klientem.“
Ovšem Šwiateková ve zprávě o propuštění trenéra zároveň oznámila, že zbytek jejího týmu zůstává. Tedy i Abramowiczová. Bude tak opět na ní, aby zlomenou psychiku talentované tenistky napravila.