Co je se Šwiatekovou? Propustila trenéra, spekuluje se o podivném vlivu psycholožky

Markéta Plšková
  16:55
Ještě loni se o ní psalo v superlativech, zejména, když vyhrála slavný Wimbledon. Tenistka Iga Šwiateková tím ukázala, že umí být nebezpečná na všech površích, užívala si zasloužené chvíle slávy. Do konce roku vyhrála ještě dva turnaje, letos se dostala do čtvrtfinále Australian Open. Jenže stagnuje. Trápí se. Nepředvádí výkony, na které byla zvyklá. Propustila trenéra. Co se s hvězdnou Polkou děje?
Iga Šwiateková na turnaji v Miami.

Iga Šwiateková na turnaji v Miami. | foto: Geoff Burke-Imagn Images

Iga Šwiateková na turnaji v Miami.
Iga Šwiateková na turnaji v Miami.
Iga Šwiateková vypadla na Australian Open ve čtvrtfinále.
Polská tenistka Iga Šwiateková podává ve druhém kole Australian Open.
Sama v nedávných rozhovorech přiznala, že poslední dobou nemá příliš radostné myšlenky. „Upřímně, to, co teď cítím, jsem nezažila asi pět let,“ přiznala. „Budu dělat, co můžu, abych se z toho dostala, znovu získala sebevědomí a necítila totální chaos. Bude to těžké, protože je jasné, že moje aktuální nastavení není správné.“

Šwiateková na probíhajícím turnaji v Miami prohrála hned úvodní zápas, krajance Magdě Linetteové podlehla 6:1, 5:7 a 3:6. Po výhře 6:1 v prvním setu ztratila zápas naposledy před sedmi lety, ještě předtím, než vůbec pronikla do elitní stovky.

Valentová, Bouzková a Macháč v Miami postupují, senzačně končí Šwiateková

A taktéž přerušila sérii 73 turnajů, ve kterých neprohrála úvodní zápas.

Je zřejmé, že něco není v pořádku.

„Mám pocit, že na sebe kladu očekávání, která nedokážu naplnit. Musím se od toho oprostit,“ říkala v rozhovoru pro polský CANAL+ Sport po prohře v Miami. „Nejsem dost dobrá na to, abych měla jakákoli očekávání. Vím, že zápal pro tenis v sobě pořád mám, jen jsem ho na chvíli ztratila.“

Rozhodla se proto pro jednu velkou změnu. V pondělí oznámila, že propouští hvězdného trenéra Wima Fissetta, se kterým začala spolupracovat v roce 2024.

„Jsem vděčná za jeho podporu, zkušenosti a všechno, čeho jsme společně dosáhli, včetně jednoho z mých největších sportovních snů,“ narážela na loňské vítězství ve Wimbledonu, které vybojovala pod jeho vedením. „Bylo to intenzivní období plné výzev a důležitých zkušeností. Ale rozhodla jsem se vydat jinou cestou.“

Iga Šwiateková na turnaji v Miami.

Odmítla návrhy, že by si od tenisu dala na chvíli pauzu, jak to dělají některé její soupeřky. Delší volno si kvůli mentálnímu zdraví v minulosti vzala třeba Linda Nosková nebo Amanda Anisimovová, kterou Šwiteková porazila při triumfu v All England Clubu ve finále dvakrát 6:0.

„Momentálně bych stejným směrem jít nechtěla, protože mimo kurt se cítím dobře,“ podotkla Polka. „Jsem šťastná, nejsem depresivní ani vyhořelá. Mám hodně motivace, jen jsem nedělala některé věci správně.“

Místo odpočinku tak plánuje mnohem tvrdší práci a tréninky.

„Jiná cesta není,“ vysvětlila. „Takhle intenzivní pocity jsem na kurtu ještě nezažila. Respektive zažila, ale byla jsem mnohem mladší. Tehdy to působilo jako normální součást procesu. Teď už ne.“

Vždyť Šwiateková je ve 24 letech šestinásobnou grandslamovou šampionkou, na kontě má výhru na Turnaji mistryň, bronz z olympijských her a 25 titulů z okruhu WTA. Dlouhou dobu byla neohroženou světovou jedničkou a vyhrávala jeden zápas za druhým.

Iga Šwiateková na turnaji v Miami.

„Teď mi tenis připadá hrozně složitý, přitom vím, že by měl být jednoduchý. Vždycky jsem o věcech hodně přemýšlela, ale teď mě moje myšlenky dost zahlcují. Je těžké se jich zbavit,“ přiznala.

„Když na kurtu moc přemýšlíte, nikdy nebudete uvolnění. A já přemýšlím, proč moje úroveň klesá a dostávám se do začarovaného kruhu. Takže co se týče mojí mentální stránky, není na tom moc dobře. A bude to chvíli trvat.“

Právě proto se čím dál více spekuluje o vlivu psycholožky Darii Abramowiczové, která se Šwiatekovou spolupracuje už od doby, kdy bylo tenistce 17 let. Dřív sbírala uznání za její úspěchy, aktuálně se spíš řeší, zda Polku nestahuje ke dnu.

Fanoušci zveřejňují videa, která mají zachycovat, že 37letá psycholožka svou klientku manipuluje. Často se objevuje na jejích trénincích, doprovází ji na veřejné akce a ozývá se i při zápasech.

Šwiateková několikrát Abramowiczovou obhajovala. Už loni v Indian Wells ovšem polská psycholožka čelila kritice, když v semifinálovém zápase v hráčském boxu křičela.

„Zatímco trenéři si mohou dovolit projevovat poměrně silné emoce v průběhu utkání, sportovní psycholog by měl být schopen si zachovat odstup a nenechat se emocemi strhnout,“ popsal v rozhovoru pro Interia Sport jiný polský psycholog Dariusz Nowicki. „Jedině tak může efektivně fungovat v rámci své odborné role.“

Už tehdy se rozhodl pro jednoznačný soud: „Jde o narušený vztah, v němž byly překročeny určité hranice mezi psychologem a klientem.“

Ovšem Šwiateková ve zprávě o propuštění trenéra zároveň oznámila, že zbytek jejího týmu zůstává. Tedy i Abramowiczová. Bude tak opět na ní, aby zlomenou psychiku talentované tenistky napravila.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Aktualizujeme
Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

24. března 2026  14:13,  aktualizováno  16:59

Co je se Šwiatekovou? Propustila trenéra, spekuluje se o podivném vlivu psycholožky

Iga Šwiateková na turnaji v Miami.

Ještě loni se o ní psalo v superlativech, zejména, když vyhrála slavný Wimbledon. Tenistka Iga Šwiateková tím ukázala, že umí být nebezpečná na všech površích, užívala si zasloužené chvíle slávy. Do...

24. března 2026  16:55

V potížích je také Latka. Šéf Opavy podle komise uplácel sudího i v boji o záchranu

Někdejší fotbalista Martin Latka.

Dva zápasy Opavy, které smrdí. A v obou případech jméno bývalého fotbalisty a nynějšího funkcionáře Martina Latky. Podle etické komise, která s nim v úterý zahájila řízení, se podílel na nabídnutí...

24. března 2026  16:25,  aktualizováno  16:43

Nezvyk, všichni nám rozumějí! Češi se rozkoukávají na MS: Hlavně nastoupit včas

Anna Valesiová a Martin Bidař se fotí s fanoušky po tréninku na mistrovství...

Vrcholný šampionát před domácím publikem. Pro každého krasobruslaře jde o jedinečný zážitek. Martin Bidař je ze současné české reprezentace jediným, který ho už zažil. V Ostravě 2017 startoval se...

24. března 2026  16:21

Žena, která proslavila zakázané salto, čelila rasismu. Dnes inspiruje i Malinina

Surya Bonalyová těsně před legendárním saltem

V Praze probíhá mistrovství světa v krasobruslení a fanoušci napjatě čekají, zda Ilja Malinin zopakuje svůj kousek z olympijských her a skočí salto vzad s dopadem na jednu nohu. Jinými slovy: zda...

24. března 2026  16:08

Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc

Milan Machálek z Nových Sadů ukazuje na poraněné místo.

Loni prožil fotbalovou pohádku. Ve 38 letech vychytal brankář Zdeněk Kofroň z divizních Nových Sadů postup v Českém poháru přes prvoligovou Sigmu, obhájce trofeje. V dalším kole se postavil i proti...

24. března 2026  15:44

Ústí je bez dluhů, i v kraji chce legendu Růžičku. Do tří let první liga? Nereálné

Ústecký asistent kouče a manažer Jaroslav Linet v utkání proti Kadani

Pád ústeckého hokeje do krajské ligy ještě nemusí být definitivní. Na ledě to byl sestup, ale pořád existuje naděje, že klub s extraligovou minulostí zůstane aspoň ve druhé lize. Pokud vítěz krajské...

24. března 2026  15:43

47 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila hned 47 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či...

24. března 2026  15:08

Vítězství číslo 110 a oslava s glóbem k tomu! Shiffrinová ovládla i poslední slalom

Mikaela Shiffrinová získala malý křišťálový globus za slalom.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála slalom ve finále Světového poháru v Hafjellu a 110. vítězstvím v kariéře udělala velký krok k celkovému triumfu v seriálu. Pro šestý velký křišťálový...

24. března 2026  11:38,  aktualizováno  14:44

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky byly lednové závody ve...

24. března 2026  14:40

„Češka jako poleno“. Mistryně světa Manuel čelí rasistickým urážkám

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

Pro Českou republiku vybojovala zlato na halovém mistrovství světa v atletice. Patří k největším tuzemským talentům, dostala se do prestižní tréninkové skupiny v Nizozemsku. Kromě radosti ale Lurdes...

24. března 2026  14:36

Radost v rodině hokejového útočníka. Kämpf se pochlubil narozením dcery

David Kämpf a brankář Lukáš Dostál po osmifinálové výhře nad Dánskem.

Hokejista David Kämpf prožívá mimo led radostné období. Český reprezentant a mistr světa z domácího šampionátu v Praze společně s manželkou Eliškou oznámil, že se jejich rodina rozrostla o dceru.

24. března 2026  14:07

