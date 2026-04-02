Šwiateková otevírá novou kapitolu, dohodla se s bývalým Nadalovým koučem

„Vítej v týmu, Francisco. Těším se na novou společnou kapitolu,“ napsala Šwiateková, vítězka šesti grandslamů. Osmapadesátiletý Španěl Roig nahradil coby kouč čtyřiadvacetileté polské hráčky Belgičana Wima Fissetta.
Co je se Šwiatekovou? Propustila trenéra, spekuluje se o podivném vlivu psycholožky
V Miami před dvěma týdny Šwiateková prohrála první zápas, což se jí nestalo více než čtyři roky. V této sezoně se bývalá světová jednička nedostala dál než do čtvrtfinále.
Mezi Roigovy svěřence vedle jednoho z nejlepších tenistů všech dob a antukového krále Nadala patřili také Matteo Berrettini, Ema Raducanuová, Sloane Stephensová a posledních jen pár týdnů Giovanni Mpetshi Perricard.