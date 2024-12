Šwiateková neočekává, že se WADA odvolá proti jejímu krátkému trestu

Šwiateková měla v srpnu pozitivní mimosoutěžní test na zakázanou látku trimetazidin. Mezinárodní agentuře pro bezúhonnost tenisu (ITIA) sdělila, že se se jí látka dostala do těla z kontaminovaného volně prodejného produktu melatoninu, který užila kvůli problémům se spánkem. ITIA obhajobu pětinásobné grandslamové šampionky přijala a zastavila jí činnost jen na měsíc. Její případ se dostal na veřejnost až se zpožděním, oficiálně Šwiateková v době suspendace nehrála z osobních důvodů.

„Poskytla jsem veškeré možné důkazy a upřímně si myslím, že už jsem nemohla udělat víc. Dokázala jsem najít zdroj kontaminace poměrně rychle, a proto byl případ docela rychle uzavřen,“ řekla Šwiateková novinářům v Austrálii, kde se připravuje na týmový United Cup, v němž bude Polsko jedním ze soupeřů Česka ve skupině B v Sydney.

WADA po oznámení dopingového případu Šwiatekové uvedla, že rozhodnutí ITIA prověří a ponechá si možnost na odvolání. „Neočekávám to, ale nemůžu ovlivnit, co se stane. Na základě postupů a toho, jak se ke mně od začátku chovali, mi to přišlo fér,“ řekla druhá hráčka světového žebříčku.

Světová antidopingová agentura se už odvolala v jiné ostře sledované tenisové dopingové kauze Jannika Sinnera, jenž vyvázl bez zastavení činnosti z pozitivního testu na steroidy. Italovi hrozí distanc až na dva roky, arbitráž CAS bude jeho případ projednávat v prvním čtvrtletí příštího roku.