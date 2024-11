POHLED: Místo sbírání tenisových trofejí tutlání dopingu. Už zase?

Kdepak, tou dobou ještě vládkyně ženského žebříčku ani neměla na výběr. Měla totiž pozastavenou činnost. Kvůli pozitivnímu dopingovému nálezu. Konkrétně trimetazidinu, který prý kontaminoval melatonin, jenž Polka používala na spaní.

Připomíná vám to snad něco? Tenisová světová jednička s dopingovou kaňkou, o které se veřejnost dozvídá s dost velkým zpožděním. Správně. Úplně stejný případ se odehrál letos i s Jannikem Sinnerem.

A tenis se dál utápí v podivných kauzách, které mu mezi ostatními sporty, zcela po právu, velmi škodí. „Rezonuje to, všichni jsme jejich případy zaznamenali. Dělá to dojem, že v tenise je doping mnohem častější, než ve skutečnosti je,“ říká pro iDNES.cz i ředitel českého antidopingového výboru Martin Čížek.

Řeší se rovněž vyjádření Šwiatekové a Sinnera poté, co se kauzy provalily. Zatímco Ital mluvil o zatmění, Polka ve videu na svém Instagramu sdělila: „Nejhorší zkušenost v mém životě. Měla jsem hodně bezesných nocí, brečela jsem, nevěděla jsem, jak to ovlivní mou kariéru. Zasáhlo mě to tvrdě, vždycky jsem chtěla vytvářet férovou kariéru.“

Což po takové době mlčení zní přinejmenším zvláštně. A fér to příliš není. Její sdělení začíná větami: „Poslední dva a půl měsíce jsem nesměla mluvit, teď už se můžu konečně vyjádřit a být transparentní.“

Proč nemohla být už dávno? Proč tenis stahuje na dno další nepřehledný dopingový případ? Vždyť v jiných sportech se o podobných přečinech ví daleko dřív, což posiluje nejen důvěru fanoušků, ale ukazuje to, že organizace jsou schopné se s takovým přestupkem vypořádat.

O dopingu cyklistů vědí fanoušci dřív, než padne výše trestu. Podobně u atletiky. U tenisu? Pokud mají štěstí, zjistí to pár týdnů poté, co si hráči tresty či zákazy odbydou. Tedy, jen pokud jste opravdové hvězdy. Pak máte evidentně zajištěné zacházení, o němž se vašim méně úspěšným kolegům může leda zdát.

A možná není dopingových případů v tenise tolik, ale o to víc otázek vyvolávají. Proč Simona Halepová musela čekat rok a půl, než slyšela, že je nevinná a může hrát? Proč Češka Nikola Bartůňková nemohla ani trénovat? Vždyť stejně jako Šwiateková řekla, že pozitivní test má kvůli kontaminovanému doplňku stravy.

„S nimi je to teď hrozně složité. Na rozdíl od léků nejsou nijak regulované. A ani takoví sportovci je nemohou uhlídat,“ říká Čížek.

Ale přece jen, když máte slávu a peníze, žije se vám snáz. Tu vás povzbuzují miliony fanoušků, tu vám firmy nabízejí pohádkové spolupráce, tu ututláte doping. Znáte to.

„Ale není to tak jednoduché. Jde vám o hodně. A kdyby antidopingové výbory oznámily, že má tenista takového jména pozitivní test, aniž by provedly detailní analýzu, čelily by třeba i žalobě,“ vysvětluje Čížek.

„Že si Šwiateková vzala nevědomky kontaminovaný melatonin, zní věrohodně. Je to doplněk na nespavost, létání z jednoho kontinentu na druhý kvůli turnajům je únavné. Ale chápu, proč se řeší, že se u ní stejně jako u Sinnera s oznámením tak čekalo. A že je potkal mnohem menší trest.“

Zkrátka to znovu bourá důvěru ve sport, který jinak nabízí napínavé či dojemné souboje.

Protože se znovu místo sbírání trofejí řeší tutlání dopingu.