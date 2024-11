Doplňky stravy jako hrozba sportovců. Chybí regulace, varuje šéf antidopingu

„Regulace není dostatečná, na výrobce nejsou kladené tak důrazné požadavky ohledně složení, proto dochází k častější kontaminaci,“ upozorňuje pro iDNES.cz ředitel antidopingového výboru České republiky Martin Čížek. „U léků se tohle nestává, regulace přísně zakazuje, aby v nich byly látky, které se v nich nedají očekávat. Ale doplňky stravy kontrolované nejsou.“

Snadno se tak stane, že sportovec po užití odevzdá vzorek, který se později ukáže býti pozitivním na některou ze zakázaných látek. Například Šwiateková své provinění vysvětlila tím, že kvůli nespavosti způsobené častým cestováním brala volně dostupný melatonin.

„Kdyby to bylo ojedinělé, řeknu, že je to pokus o chabou výmluvu, ale počty začínají naznačovat, že problém s doplňky stravy je skutečně větší než kdy dřív,“ všímá si Čížek.

Jelikož tenisté na kurtech často tráví dlouhé hodiny, v kolotoči nekonečného cestování a turnajů se prakticky bez odpočinku motají jedenáct měsíců, je pochopitelné, že po doplňcích stravy občas sáhnou. Na rozdíl od léčivých přípravků ale neznají přesné složení.

„A je nespravedlivé očekávat, že si budou všechno precizně hlídat. I když bychom to od sportovců takové úrovně možná čekali, není to v jejich silách.“

Proto v dnešní době častěji čelí podobným obviněním. Nechme teď stranou, že přístup ke každému je zcela odlišný a že organizace mají možná větší zájem chránit největší hvězdy a přistupovat k nim jinak než k jejich méně úspěšným kolegům. Kontaminované doplňky se ale evidentně nevyhýbají ani těm nejslavnějším jménům.

Vždyť Šwiateková dlouho vládla světovému žebříčku, ve 23 letech má na kontě už pět grandslamových titulů a bronzovou medaili z olympijských her. „I sportovci takového významu doplňky užívají. Možná by měli být více opatrní, ale vidíme, že se to týká úplně běžných přípravků,“ upozorňuje Čížek.

„Nejsou to doplňky typu ‚toto si vem a budeš se cítit líp‘. Nejsou vůbec ničím podezřelé. Ale evidentně je vyrábí někdo, kdo do nich dává věci, které tam vůbec nepatří.“

Ale jak podobným případům předcházet? Se zvyšující se poptávkou se zvedá i počet výrobců, kteří nutraceutika nabízejí. „Měli bychom se urychleně začít zabývat tím, jestli by si doplňky stravy nezasloužily přísnější regulaci.“

Ta totiž v mnoha státech chybí. „I v našich končinách máme příklady pozitivních nálezů, které byly dle všeho z doplňků stravy,“ připomíná šéf antidopingového výboru.

Osmnáctiletou Bartůňkovou, jež nakonec dostala šestiměsíční zákaz hraní, už jsme připomněli. Ale jistě si vzpomínáte i na bývalou hráčku Barboru Strýcovou, která si rovněž musela dát od tenisu na půl roku pauzu.

Její trest zavinil přípravek na hubnutí. „Cítila jsem se psychicky bídně a navíc jsem - jako někdy spousta ženských - měla dojem, že jsem tlustá. Tak jsem si vytipovala antioxidant podporující hubnutí. Distributor mě ujišťoval, že je naprosto čistý,“ líčila v roce 2013 pro MF DNES.

Doplněk byl ovšem kontaminovaný sibutraminem, který je považovaný za stimulant a patří na seznam zakázaných látek. „Teď jsem ve střehu, kdykoli něco jím nebo piju. Dávám si pozor i na vitamin C,“ vyprávěla pak Strýcová, že podobné prohřešky už nechce riskovat.

„Ne každý výrobce je totiž seriózní. Neplatí pro ně skoro žádná přísná pravidla, klidně dají do doplňků látky, které pak neuvedou na etiketě,“ varuje Čížek před nebezpečím. „Z legislativního pohledu je u nás výroba doplňků stravy poměrně jednoduchá.“

V podstatě jen musíte oznámit ministerstvu zemědělství, že daný výrobek dáváte na trh, ministerstvo vás vede v evidenci, ale přípravek považuje za potravinu. „Proto je proces pouze oznamovací a ne schvalovací, regulace je tak úplně nulová a vznikají podobné problémy.“

Antidopingový výbor proto dlouhodobě upozorňuje, že se zavedená legislativa musí změnit. „Na národní úrovni by mělo dát ruku k dílu ministerstvo zemědělství nebo zdravotnictví a zvážit, jestli by si doplňky stravy regulaci nezasloužily. Jinak se takových dopingových případů ve sportu nezbavíme.“

Zvláště tenisu totiž v poslední době velmi škodí. A pokud na doplňky stravy nebude platit aspoň nějaká regulace, budou i nadále.