Tenis si neužíváme, mrzí Šwiatekovou. Nabitý program? Už nejde zvládat

Polská světová jednička na turnaji v Cincinnati v sobotu ve třech setech zdolala mladou Rusku Mirru Andrejevovou 4:6, 6:3 a 7:5. Po únavném zápase, který trval dvě hodiny a čtyřicet minut, ale nesršela zrovna radostí. Místo toho se rozpovídala o tématu, který letos zní od tenistů čím dál častěji.

„Takové tempo nemůžeme zvládnout.“

„Potřebujeme víc času na regeneraci.“

„Dohrát jeden den turnaj a hned druhý hrát další je šílené.“

To je jen výčet vět, které rezonují tenisovým světem.

Mirra Andrejevová podává ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati.

„Co můžu říct? Jsem zastánkyní toho, abychom všichni trochu zvolnili,“ přidala se v rozhovoru pro Sky Sports po vyhraném čtvrtfinále v Cincinnati Šwiateková. „Myslím, že bychom na sebe neměli tak tlačit, abychom stihli co nejvíc turnajů za sezonu.“

Tenisový kalendář je totiž pořádně nabitý. Čtyři grandslamy, týmový United Cup, Davis Cup a Billie Jean King Cup, přes padesát WTA a ATP turnajů, ještě více nižších podniků...

„Není to na nás, my o tom nerozhodujeme. Ale souhlasím s tím, že během sezony hrajeme příliš mnoho turnajů,“ myslí si nejen Šwiateková.

Jistě, je jen na hráčích, jaké podniky za dlouhých jedenáct měsíců dřiny objedou a jaká turnajová místa navštíví. Jenže často jim nic jiného než přelétat z místa na místo prakticky bez přestávky nezbývá.

Na akcích obhajují loňské body, díky kterým si udržují či vylepšují umístění v žebříčku, potřebují vydělat peníze, protože často platí vysoké výdaje. Nejen že část odměny odevzdají hned na místě turnaje – ve Wimbledonu třeba čtyřicet procent výdělku – musí rovněž zaplatit letenky, hotely, trenéry, fyzioterapeuty...

A to nebývají malé částky.

Navíc většina těch, kteří třeba nepatří mezi elitní stovku, si tenisem zrovna velké peníze nevydělají. A tak každý týden hrají v jiném městě, zemi a klidně i na jiném kontinentu.

„Nemyslím si, že by to tak mělo být. Každý z nás si zaslouží víc odpočinku,“ posteskla si Šwiateková. „Možná mě za to budou lidi nenávidět, ale počet turnajů by se měl snížit.“

Iga Šwiateková ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati.

Podobné názory má spousta jejich kolegů, i proto se někteří z nich neukázali na nedávné olympiádě. Ta se navíc konala na oranžových dvorcích Roland Garros a přechod z antuky na trávu, zpátky na antuku a hned vzápětí na betony zkrátka nechtěli někteří tenisté absolvovat.

Odhlásili se tak například Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová, Uns Džábirová, Hubert Hurkacz či Sebastian Korda. Nechtěli riskovat, že se před americkou šňůrou v Paříži zraní.

„Tenis si poslední dobou tolik neužíváme. Samozřejmě, miluju hrát na všech těchto místech, ale je to dost vyčerpávající,“ líčí Šwiateková.

A co hůř. Náročný program si na tenistech vybírá svou daň.

Připomeňme si českou jedničku Jiřího Lehečku. Na přelomu dubna a května měl parádně rozehraný prestižní podnik v Madridu. Jenže v semifinále odehrál jen pár gamů, když najednou řekl: „Nemůžu pokračovat.“

A kvůli únavové zlomenině obratle se přes tři měsíce neukázal na žádném turnaji.

„První týdny jsem nemohl dělat vůbec nic. Nemohl jsem cvičit, nemohl jsem trénovat, musel jsem jen odpočívat a čekat, až se záda zlepší. Dva měsíce jsem nevzal raketu do ruky,“ vzpomínal při návratu.

Zranění letos neminulo ani dalšího Čecha Jakuba Menšíka, problémy měli i Carlos Alcaraz, Daniil Medveděv, na menší zákrok musel Novak Djokovič, aktuálně je mimo dění Markéta Vondroušová.

A pokud se počet turnajů v roce brzy nezredukuje, seznam zraněných se bude každou sezonu jen prodlužovat.