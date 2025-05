Vondroušová vynechá Řím, po zranění se ještě necítí připravená Markéta Vondroušová odstoupila na poslední chvíli z turnaje v Římě, kde se měla ve středu utkat s Číňankou Wang Sin-jü. Předloňská vítězka Wimbledonu na Instagramu uvedla, že ještě není na návrat na kurty připravená. „Snažila jsem se, co to šlo, ale ještě nejsem připravená. Uvidíme se v Římě příští rok,“ napsala Vondroušová. Bývalá světová šestka hrála naposledy v únoru v Dubaji, kde vypadla ve 2. kole. V březnu oznámila, že se jí vrátily potíže s ramenem. S ním byla vloni na operaci. Během dubnové kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové novinářům řekla, že chce stihnout start na Roland Garros. Druhý grandslam sezony odstartuje v Paříži 25. května. Vondroušovou nahradila v Římě Ruska Kamila Rachimovová. Z českých tenistek půjde ve středu do akce jen Kateřina Siniaková, která se utká se Srbkou Olgou Danilovičovou. Jiří Lehečka hraje s Francouzem Alexandrem Müllerem, Víta Kopřivu čeká po úspěšné kvalifikaci duel s Quentinem Halysem.