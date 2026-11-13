I přes prohru nejlepší zápas. Od semifinále žádné očekávání nemám, říká Nosková

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  12:43
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Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells

Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells | foto: Reuters

Jessica Pegulaová slaví postup do semifinále Turnaje mistryň v Indian Wells.
Linda Nosková (vlevo) blahopřeje Jessice Pegulaové k výhře v jejich vzájemném...
Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
Linda Nosková hraje forhend ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells.
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Teprve podruhé v kariéře prohrála na okruhu WTA singlový zápas, ve kterém měla mečbol. Přesto Linda Nosková čtvrteční střetnutí s Jessicou Pegulaovou hodnotila jako její nejlepší představení na letošním Turnaji mistryň. A přestože americké tenistce podlehla 6:7, 6:4 a 5:7, do semifinále vykročí ze skupiny 1 z prvního místa.

„Byl to výborný zápas, velké drama až do konce,“ hodnotila v rozhovoru pro Tenisový svět. „Měly jsme obě svoje šance. Hra měla rytmus, hrály se dlouhé výměny. Nakonec to o kousíček nevyšlo, ale byl to můj nejlepší zápas z těch tří, které jsem tu odehrála.“

Díky vítězství Coco Gauffové nad Martou Kosťukovou v úvodním čtvrtečním zápase stačil Noskové k prvnímu místu ve skupině jeden vyhraný set. Ten vybojovala proti Pegulaové ve druhém dějství, nad taktickými věcmi ale před duelem nepřemýšlela.

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„Hlavně jsem chtěla jít na kurt s čistou hlavou a bylo mi jedno, jestli vyhraju set a budu první, nebo druhá ve skupině. Bylo by zbytečně komplikované nad tímhle přemýšlet,“ prohodila.

Na Turnaji mistryň startuje jednadvacetiletá Češka především díky senzačnímu triumfu ve Wimbledonu, akci pro osm nejlepších tenistek sezony zažívá poprvé v kariéře.

„Před turnajem jsem trochu bojovala s tím, abych se na něj dokázala pořádně zkoncentrovat,“ přiznala. „Ale teď už jsem plně ve hře a uvědomuji si, že je to jeden z nejvýznamnějších turnajů, které jsem kdy hrála.“

S náročnými podmínkami v Indian Wells se jako jedna z mála úspěšně pere, jde vidět, že do zápasů nastupuje s pozitivním nastavením a radostí.

Přesně, jak by to na podniku „za odměnu“ mělo být.

Jessica Pegulaová slaví postup do semifinále Turnaje mistryň v Indian Wells.
Linda Nosková hraje forhend ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells.

I proto ji až tak nemrzelo, že proti Pegulaové nevyužila ve třetím setu za stavu 5:4 na returnu mečbol.

„Tím, že člověk postupuje dál a může se soustředit na další zápas, tak to tolik nebolí. Kdyby se tohle stalo na grandslamu nebo nějakém jiném turnaji, tak bych byla hodně zklamaná. Byla jsem k vítězství opravdu blízko.“

Teď čeká Noskovou ve slunné Kalifornii den volna, v sobotu večer nastoupí k semifinálovému duelu. V něm vyzve buď Bělorusku Arynu Sabalenkovou, nebo Ukrajinku Elinu Svitolinovou, které se v pátek ve skupině 2 utkají o druhé postupové místo.

„Upřímně? Od semifinále žádné očekávání nemám. Bude to zápas jako každý jiný,“ tuší už nyní česká hvězda.

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