Hvězdy září, ale ženskému tenisu hrozí bankrot. Letos má prodělat půl miliardy

Zástupci Ženské tenisové asociace na neveřejných schůzkách během US Open oznámili, že na konci letoška má mít WTA na účtu jen 15 milionů dolarů, tedy 313 milionů korun.
Ztráty za rok 2026 jsou přitom odhadovány na 23 milionů dolarů, což dělá 480 milionů korun. Pokud by tedy tento trend pokračoval, na podzim příštího roku dojdou zastřešující organizaci ženského tenisu peníze.
S informacemi o hrozícím bankrotu přišel renomovaný britský deník The Telegraph. A jako jednu z příčin uvádí, že WTA musí na některých společných turnajích mužů a žen doplácet značné částky, aby byly prize money stejné.
Možným řešením mohlo být sloučení WTA s ATP, která naopak generuje vysoké zisky. O tomto kroku se v poslední době skutečně jednalo.