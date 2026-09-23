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Jen šest hráček z top 30. Z toho čtyři Češky. Proč finále BJK Cupu neláká hvězdy

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
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  9:44
České tenistky nastupují ke čtvrtfinále BJK Cupu proti Velké Británii.

České tenistky nastupují ke čtvrtfinále BJK Cupu proti Velké Británii. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Linda Nosková slaví zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti...
Linda Nosková slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou zisk rozhodujícího bodu ve...
Marie Bouzková se hecuje ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina...
27 fotografií
Na začátku to byla hezká představa. Udělejme tenisu – po vzoru fotbalu či hokeje – vrcholný turnaj, na kterém se nejlepší hráčky předvedou v národních dresech. Jakési mistrovství světa. Po šesti letech nového formátu Billie Jean King Cupu můžeme konstatovat, že se to nepodařilo.

Podobně jako u Davis Cupu se rovněž u ženské týmové soutěže, dříve známé jako Fed Cup, opakovaně ukazuje, že změna zavedeného modelu přináší četné problémy.

Stačí se podívat, kolik tenistek ze světové špičky finálový turnaj od jeho premiérového ročníku v roce 2021 hrálo.

Napovíme – moc jich není.

Češky jsou v semifinále BJK Cupu. S Británií rozhodla Nosková, Bouzková se nadřela

Tento týden se reprezentační vrchol koná v čínském Šen-čenu, finálový turnaj v úterý odstartovalo čtvrtfinálové střetnutí Češek s Britkami.

Svěřenkyně Barbory Strýcové zvítězily 2:0 a postoupily do pátečního semifinále. „Cesta je ještě dlouhá, ale první krok máme, což je fajn,“ podotkla kapitánka.

Nedá se říct, že by na utkání vyloženě chyběli diváci. Do Číny přicestoval oddaný český fanklub a na tribunách byli i místní. Většina sedadel ale zůstala prázdná, hala pro 13 tisíc lidí se zaplnila asi jen ze třetiny.

Skupinka českých fanoušků během čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám

A atmosféra proto neodpovídala důležitosti duelu. Byla spíš komorní, víc se tleskalo jen po povedené výměně. Nehledě na to, pro koho dopadla lépe. Což je vzhledem k vzdálenosti obou zemí od Šen-čenu bohužel pochopitelné.

Ještě hůř vypadají statistiky, kolik tenistek z první třicítky světového žebříčku na finálový turnaj BJK Cupu od roku 2021 dorazilo.

Při prvním ročníku sedm, o rok později jich bylo o jednu víc. V roce 2023 opět sedm, 2024 dokonce jen pět a loni zase sedm.

Linda Nosková slaví zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Linda Nosková slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Marie Bouzková se hecuje ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, Karolína Muchová, Linda Nosková a kapitánka Barbora Strýcová
27 fotografií

Letos je v Číně šest hráček z elitní světové třicítky, ovšem hned čtyři (!) patří do české sestavy.

Připočtěte k tomu světovou jedničku v deblu Kateřinu Siniakovou a máte tým jako stvořený k jasnému vítězství.

Jenže opravdu by měl případný triumf stejné kouzlo jako ty, které Češky vybojovaly ještě za dob Petra Pály v tradičním a zvučnými jmény nabitém formátu?

Hráčky z top 30

na finále BJK Cupu 2026

6. Linda Nosková
7. Elina Svitolinová (Ukr.)
8. Karolína Muchová
20. Jasmine Paoliniová (It.)
26. Marie Bouzková
28. Sára Bejlek

Ano, co se týče čárky do historických statistik, šlo by o úplně stejný úspěch. Ale cesta k němu je zkrátka jiná. A ne tak atraktivní.

Nejen kvůli tomu, že chybí bouřlivá atmosféra publika, které z drtivé většiny fandí jednomu z týmů. Konkurence je o dost slabší.

Na poslední chvíli se z Šen-čenu odhlásila Jelena Rybakinová, nová světová jednička a hlavní opora Kazachstánu, jež po triumfu na US Open potřebuje doléčit zranění.

Omluvenku zaslala i desátá tenistka žebříčku Marta Kosťuková z Ukrajiny, která po grandslamu v New Yorku vyrazila na akci WTA do mexické Guadalajary, protože bojuje o Turnaj mistryň, ale na BJK Cup už jí síly nezbyly.

Češky v čínských tropech: dřina Bouzkové, 15 es Noskové. A teď dva dny volna

A Elise Mertensová, světová devatenáctka a strůjkyně senzačního postupu Belgičanek na finálový turnaj přes Američanky, hraje tento týden podnik WTA 250 v Singapuru.

Právě absence USA mezi nejlepší osmičkou pochopitelně připravuje BJK Cup o možnost přivítat hned několik zvučných jmen.

Kvůli agresi na Ukrajině týmovou soutěž od roku 2022 nemohou hrát Rusky ani Bělorusky. Letos se nekvalifikovaly Polky. Další země mají v širší špičce třeba jen jednu tenistku, která na týmový úspěch kolikrát nestačí.

České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, Karolína Muchová, Linda Nosková a kapitánka Barbora Strýcová

Finálový turnaj nezatraktivnil ani přesun z listopadu na září. Sice se koná v Číně a navazují na něj další velké akce v Asii, tudíž odpadá cestování po světě, ale ani na to hvězdy neslyší.

Je očividné, že s novým formátem, který většině zemí sebral možnost poprat se o titul před domácím publikem, atraktivita soutěže klesla. Kdyby se nyní hrálo jen jedno finálové utkání, jako tomu bylo dřív, Rybakinová či Kosťuková by o (ne)účasti jistě přemýšlely jinak.

A dříve oblíbený Billie Jean King Cup, o kterém hráčky snily jako o jednom z vrcholů svých kariér, by opět nabral grády, které postrádá.

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