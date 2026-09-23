Podobně jako u Davis Cupu se rovněž u ženské týmové soutěže, dříve známé jako Fed Cup, opakovaně ukazuje, že změna zavedeného modelu přináší četné problémy.
Stačí se podívat, kolik tenistek ze světové špičky finálový turnaj od jeho premiérového ročníku v roce 2021 hrálo.
Napovíme – moc jich není.
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Češky jsou v semifinále BJK Cupu. S Británií rozhodla Nosková, Bouzková se nadřela
Tento týden se reprezentační vrchol koná v čínském Šen-čenu, finálový turnaj v úterý odstartovalo čtvrtfinálové střetnutí Češek s Britkami.
Svěřenkyně Barbory Strýcové zvítězily 2:0 a postoupily do pátečního semifinále. „Cesta je ještě dlouhá, ale první krok máme, což je fajn,“ podotkla kapitánka.
Nedá se říct, že by na utkání vyloženě chyběli diváci. Do Číny přicestoval oddaný český fanklub a na tribunách byli i místní. Většina sedadel ale zůstala prázdná, hala pro 13 tisíc lidí se zaplnila asi jen ze třetiny.
A atmosféra proto neodpovídala důležitosti duelu. Byla spíš komorní, víc se tleskalo jen po povedené výměně. Nehledě na to, pro koho dopadla lépe. Což je vzhledem k vzdálenosti obou zemí od Šen-čenu bohužel pochopitelné.
Ještě hůř vypadají statistiky, kolik tenistek z první třicítky světového žebříčku na finálový turnaj BJK Cupu od roku 2021 dorazilo.
Při prvním ročníku sedm, o rok později jich bylo o jednu víc. V roce 2023 opět sedm, 2024 dokonce jen pět a loni zase sedm.
Letos je v Číně šest hráček z elitní světové třicítky, ovšem hned čtyři (!) patří do české sestavy.
Připočtěte k tomu světovou jedničku v deblu Kateřinu Siniakovou a máte tým jako stvořený k jasnému vítězství.
Jenže opravdu by měl případný triumf stejné kouzlo jako ty, které Češky vybojovaly ještě za dob Petra Pály v tradičním a zvučnými jmény nabitém formátu?
Hráčky z top 30
na finále BJK Cupu 2026
6. Linda Nosková
Ano, co se týče čárky do historických statistik, šlo by o úplně stejný úspěch. Ale cesta k němu je zkrátka jiná. A ne tak atraktivní.
Nejen kvůli tomu, že chybí bouřlivá atmosféra publika, které z drtivé většiny fandí jednomu z týmů. Konkurence je o dost slabší.
Na poslední chvíli se z Šen-čenu odhlásila Jelena Rybakinová, nová světová jednička a hlavní opora Kazachstánu, jež po triumfu na US Open potřebuje doléčit zranění.
Omluvenku zaslala i desátá tenistka žebříčku Marta Kosťuková z Ukrajiny, která po grandslamu v New Yorku vyrazila na akci WTA do mexické Guadalajary, protože bojuje o Turnaj mistryň, ale na BJK Cup už jí síly nezbyly.
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A Elise Mertensová, světová devatenáctka a strůjkyně senzačního postupu Belgičanek na finálový turnaj přes Američanky, hraje tento týden podnik WTA 250 v Singapuru.
Právě absence USA mezi nejlepší osmičkou pochopitelně připravuje BJK Cup o možnost přivítat hned několik zvučných jmen.
Kvůli agresi na Ukrajině týmovou soutěž od roku 2022 nemohou hrát Rusky ani Bělorusky. Letos se nekvalifikovaly Polky. Další země mají v širší špičce třeba jen jednu tenistku, která na týmový úspěch kolikrát nestačí.
Finálový turnaj nezatraktivnil ani přesun z listopadu na září. Sice se koná v Číně a navazují na něj další velké akce v Asii, tudíž odpadá cestování po světě, ale ani na to hvězdy neslyší.
Je očividné, že s novým formátem, který většině zemí sebral možnost poprat se o titul před domácím publikem, atraktivita soutěže klesla. Kdyby se nyní hrálo jen jedno finálové utkání, jako tomu bylo dřív, Rybakinová či Kosťuková by o (ne)účasti jistě přemýšlely jinak.
A dříve oblíbený Billie Jean King Cup, o kterém hráčky snily jako o jednom z vrcholů svých kariér, by opět nabral grády, které postrádá.