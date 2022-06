Hurkacz bude ve Wimbledonu servírovat pro Ukrajinu, za eso věnuje 100 eur

Hubert Hurkacz věnuje za každé eso, které zahraje na letošním Wimbledonu, 100 eur na pomoc válkou zasažené Ukrajině. Desátý tenista světového žebříčku to oznámil před startem grandslamového turnaje, který v pondělí začne na trávě londýnského All England Clubu. Polák Hurkacz do hry vstoupí duelem se Španělem Alejandrem Davidovichem.