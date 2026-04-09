Hrnec rozhodl. Bouzková nemá co ztratit, Nosková se chystá na jednoručný bekhend

Česká dvojka Bouzková si proti švýcarské jedničce a aktuální světové jedenáctce Bencicové zahrála před osmi lety v Las Vegas, od té doby se na kurtu nesetkaly. Tehdy byla úspěšnější Bencicová.
„Ale je to přece jenom hodně dávno,“ podotýká Bouzková. „Belinda hraje agresivně, dobře se hýbe, navíc je velká týmová hráčka. Pokusím se jí zápas co nejvíc zkomplikovat.“
Že se 24. hráčka žebříčku Bouzková dostane do hry, se dozvěděla od nové nehrající kapitánky Barbory Strýcové už ve středu. Dostala přednost před Markétou Vondroušovou, která se vrací po delším zranění.
|
Kvalifikaci BJK Cupu zahájí Bouzková proti Bencicové, další singl obstará Nosková
„Nijak jsem nad tím nedumala. Kdyby Bára řekla, že nehraju, tak prostě budu fandit. Ale zřejmě usoudila, že jsem připravená,“ říká tenistka, která minulý týden opanovala turnaj v Bogotě.
Po ní na kurt ve švýcarském národním tenisovém centru vstoupí Linda Nosková. Česká jednička a světová čtrnáctka narazí na Viktoriji Golubicovou (79.), s níž se prakticky vůbec nezná. „Nikdy jsme spolu nehrály ani netrénovaly,“ přiznává jednadvacetiletá tenistka z Přerova.
Musí se připravit na jednoručný bekhend, který Golubicová po vzoru Rogera Federera ráda využívá. „Moc zkušeností s takovým úderem nemám, ale člověk si zvykne,“ neděsí se Nosková.
Starosti jí spíš nahání místní kurt a jeho povrch. „Je takový všelijaký... Potřebovaly jsme delší čas, než jsme si na něj zvykly,“ připouští.
Utkání bude pokračovat v sobotu, kdy program začne čtyřhrou. Do ní zatím Češky nahlásily Vondroušovou s Lucií Havlíčkovou, domácí nominovaly Rebeku Masárovou a Céline Naefovou, složení se ale ještě může změnit.
Na finálový turnaj pro osm nejlepších zemí postoupí pouze vítězky, poražené zamíří do baráže.